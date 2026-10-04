アジア大会閉会式の地上波テレビ放送はある？TVerの無料配信は？

アジア大会を締めくくる注目のセレモニーが開催される。

本記事では、アジア大会2026閉会式について、TBS系列の地上波テレビ放送、TVer配信について紹介する。

アジア大会2026閉会式の日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の閉会式は、2026年10月4日(日)18:00から開催される。

会場は、名古屋市瑞穂公園陸上競技場(パロマ瑞穂スタジアム)となっている。

項目 内容 開催日 2026年10月4日(日) 開始時間 18:00～ 会場 名古屋市瑞穂公園陸上競技場(パロマ瑞穂スタジアム)

アジア大会2026閉会式の地上波テレビ放送はある？

アジア大会2026閉会式について、『TBS系列』での地上波生中継は予定されていない。

TBS系列では10月4日(日)13:30から大会総集編や関連番組が放送される予定だが、18:00から始まる閉会式そのものの中継は実施されない。

放送局 放送予定 TBS系列 閉会式の地上波生中継なし TBS系列 10月4日(日)13:30～大会総集編・関連番組を放送予定

TVerでアジア大会2026閉会式を無料視聴できる？

『TVer』では、アジア大会2026閉会式のライブ配信は実施されない。

そのため、TVerを利用して18:00からの閉会式をリアルタイムで無料視聴することはできない。

U-NEXTでアジア大会2026閉会式を視聴できる？

アジア大会2026閉会式は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

配信は10月4日(日)18:00から開始予定で、ライブ配信に加えて見逃し配信にも対応する。

閉会式をリアルタイムで視聴したい場合は、U-NEXTが配信サービスとなる。

放送・配信サービス 放送・配信予定 TBS系列 閉会式の地上波生中継なし TVer 閉会式のライブ配信なし U-NEXT 10月4日(日)18:00～独占ライブ配信・見逃し配信

アジア大会2026閉会式はU-NEXTで独占ライブ配信！無料トライアルあり

U-NEXT

10月4日(日)に行われるアジア大会2026の閉会式は『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールやサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。