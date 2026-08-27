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Lillestroem

Ikhtisar Lillestroem

Lainnya
August 2026
Europa League Qualification
Lillestroem badge
Lillestroem
LIL
2
Egnatia badge
Egnatia
EGN
1
FT
ag 2 - 1
Eliteserien
Lillestroem badge
Lillestroem
LIL
Fredrikstad badge
Fredrikstad
FRE
September 2026
Cup
Aurskog Finstadbru badge
Aurskog Finstadbru
AUR
Lillestroem badge
Lillestroem
LIL
Lainnya

Klasemen

Eliteserien crestEliteserien

PosKlubMMSKGK+/-POINPerforma
3Tromsoe crestTromsoe17104334201434
K
M
M
M
S
4Molde crestMolde178363226627
M
K
S
M
K
5Lillestroem crestLillestroem178272321226
S
K
K
K
M
6Brann crestBrann178183627925
M
M
K
M
M
7Rosenborg crestRosenborg177372522324
M
M
K
M
M
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