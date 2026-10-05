Weitere Informationen und aktuelle Quoten findest du auf den offiziellen Websites der Buchmacher; Leser können außerdem auf folgende Inhalte zugreifen:

Den Leitfaden zum Betano Promo Code mit allen Details zum Willkommensbonus und zur Kontoerstellung.

Die Übersicht der besten Sportwetten Anbieter.

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Italien seine makellose Bilanz gegen die Türkei mit einem Heimsieg fortsetzt.

Die besten Wetten für Italien vs Türkei

1X2 & Tore Gesamt – Italien & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,73 bei Betano

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2,04 bei Betano

Torschütze – Pio Esposito zu einer Quote von 2,13 bei Betano

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Italien 3:0 Türkei

Italien 3:0 Türkei Torschützen-Wett-Tipp: Italien – Pio Esposito, Moise Kean, Davide Frattesi

Italien kehrt nach zwei aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen in der Nations League auf heimischen Boden zurück. Roberto Mancini musste bei seiner Rückkehr an der Seitenlinie der Azzurri zu Hause eine 0:2-Niederlage gegen Belgien hinnehmen. Deshalb will die Mannschaft das am Montagabend vor heimischem Publikum in Bologna wiedergutmachen.

Nach der ersten Niederlage machen Mancinis Männer allmählich Fortschritte. Sie erholten sich von der Auftaktpleite mit einem 4:1-Auswärtssieg gegen die Türkei. Am vergangenen Freitag zeigten sie in Paris gegen Frankreich zudem Widerstandskraft und sicherten sich beim 1:1 einen Punkt. Das Ergebnis lässt sie hinter Frankreich und Belgien auf Platz drei liegen, weshalb am Montag nur ein Sieg zählt.

Die erste Teilnahme der Türkei in der League A verläuft ähnlich enttäuschend wie der schwache Auftritt bei der Weltmeisterschaft. Vincenzo Montella wurde eine weitere Chance gegeben und blieb vorerst im Amt, dürfte danach aber keine weitere mehr bekommen. Die „Halbmond-Sterne“ haben alle drei Spiele der Gruppe 1 verloren und stehen damit punktlos auf dem letzten Platz.

Bei noch drei ausstehenden Gruppenspielen sind die Chancen der Türkei auf einen Platz unter den ersten zwei minimal. Im November stehen ein Auswärtsspiel gegen Frankreich und ein Heimspiel gegen Belgien an. Die Aussichten dieser türkischen Mannschaft, sich für die nächste Runde zu qualifizieren, erscheinen äußerst gering. Was an Hoffnung bleibt, hängt an einem Auswärtssieg in Bologna am Montag – andernfalls droht der Abstieg in die League B.

Voraussichtliche Aufstellungen für Italien vs Türkei

Italien : Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Frattesi, Vergara, P. Esposito, Kean

: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Frattesi, Vergara, P. Esposito, Kean Türkei: Cakir, Kabak, Demiral, Celik, Kadioglu, Ozcan, Yuksek, Elmali, Akgun, Akturkoglu, Gul

Italiens Dominanz in diesem Duell

Die Gastgeber mischen weiterhin im Rennen um die Qualifikation mit, und ein Heimsieg würde Belgien und Frankreich zusätzlich unter Druck setzen. Erfreulich für Italien: Vier der letzten sechs Länderspiele im eigenen Land wurden gewonnen. Das stimmt zuversichtlich, da zwei der verbleibenden drei Nations-League-Partien ebenfalls zu Hause ausgetragen werden.

Die Türkei geht nach fünf Niederlagen in den letzten sechs Spielen in dieses Duell, darunter die vergangenen drei in Folge. Diese schlechte Serie begann bei der Weltmeisterschaft, wo nur ein Gruppenspiel gewonnen wurde – zu wenig, um das frühe Ausscheiden zu verhindern. Erschwerend kommt für Montellas Mannschaft hinzu, dass sie noch nie gegen Italien gewonnen hat.

Italien hat 11 der vergangenen 15 direkten Duelle gewonnen, vier endeten unentschieden. Beim 4:1-Sieg im Hinspiel zeigten die Gastgeber bereits ihre Tortstärke und haben nun erneut die Gelegenheit, viele Tore zu erzielen. Drei der letzten vier Begegnungen – alle seit Beginn des Jahrzehnts – endeten mit mehr als zwei Toren.

Italien vs Türkei Wette 1: 1X2 & Tore Gesamt – Italien & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,73 bei Betano

Gästen fehlen wichtige Spieler

Historisch gesehen fielen in Duellen zwischen der Türkei und Italien auf beiden Seiten Tore, genauer gesagt in sechs der vergangenen acht Begegnungen. Diese türkische Mannschaft tut sich jedoch schwer, den Weg ins Tor zu finden. Die Gäste haben in ihren letzten drei Partien lediglich ein Tor erzielt – und das ausgerechnet gegen Italien.

Das Problem liegt in der Chancenverwertung: In diesen drei Spielen kamen sie auf 50 Torschüsse. Zwei ihrer offensivstärksten Spieler werden für die Reise nach Bologna zudem fehlen. Arda Güler und Baris Yilmaz sind beide gesperrt, während Hakan Calhanoglu und Kenan Yildiz verletzt ausfallen.

Mit diesen Ausfällen wird die Aufgabe für die Gäste, ein Tor zu erzielen, noch schwieriger. Zudem blieb die Türkei in fünf ihrer letzten sechs Niederlagen ohne eigenen Treffer, was auf weitere Probleme hindeutet. Vier der letzten sechs Heimspiele Italiens endeten mit einem Sieg zu Null, und nur in einem dieser Spiele trafen beide Teams.

Italien vs Türkei Wette 2: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2,04 bei Betano

Esposito gewinnt mit jeder Minute an Selbstvertrauen

Mancinis bevorzugte Wahl im Sturmzentrum war in den drei Nations-League-Partien Pio Esposito. Der Stürmer von Inter Mailand enttäuschte nicht und steuerte in dieser Zeit eine Vorlage sowie ein Tor bei. Im Jahr 2026 kam Esposito auf zwölf Länderspiele und erzielte dabei sechs Tore.

Ein Tor alle zwei Spiele ist für einen 21 Jahre alten Stürmer eine ordentliche Ausbeute. Auf Vereinsebene stand er bislang nur zweimal über die volle Distanz auf dem Platz. Interessanterweise traf er in beiden Fällen ins Schwarze.

Er profitiert von der Spielzeit, die Mancini ihm offenbar gewähren will. Da Esposito bereits gegen diese türkische Abwehr getroffen hat, erwarten wir, dass er sich auch am Montagabend torgefährlich zeigt.

Italien vs Türkei Wette 3: Torschütze – Pio Esposito zu einer Quote von 2,13 bei Betano

+