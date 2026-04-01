England World Cup ladder GFXGetty/GOAL

Peringkat skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026: Cole Palmer terancam tersingkir, namun peran Jude Bellingham semakin penting

Dalam 12 pertandingan di era Thomas Tuchel, Inggris mencatatkan hasil dan penampilan yang beragam. Mereka tetap menjadi salah satu tim terbaik di kancah sepak bola internasional, meskipun penampilan mereka belum terlalu memuaskan dalam jangka waktu yang cukup lama sejak era Sir Gareth Southgate. Meskipun demikian, mereka tetap termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026 karena beberapa alasan.

Yang paling mencolok adalah kualitas pemain inti dalam skuad yang dipadukan dengan kedalaman skuad yang mumpuni. The Three Lions bisa saja kehilangan beberapa pemain kunci dan tetap mampu menyusun tim yang memiliki bakat jauh lebih besar daripada lawan mana pun yang mereka hadapi.

Persaingan untuk memperebutkan tempat semakin memanas, dengan beberapa pemain kunci yang belum menunjukkan performa terbaiknya di bawah asuhan pelatih asal Jerman tersebut, sementara beberapa pesaing yang kurang menonjol telah menampilkan performa yang layak untuk dipanggil ke putaran final turnamen.

Lalu, siapa yang akan dipanggil Tuchel musim panas ini? Siapa yang posisinya aman dan siapa yang terancam? GOAL telah mengulas kondisi skuad Inggris menjelang Piala Dunia:

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Pilihan yang tak terbantahkan

    Sebagai permulaan, kita perlu mengawali pembahasan kategori-kategori ini dengan asumsi bahwa setiap pemain yang ingin dipanggil Tuchel akan dalam kondisi fit saat ia harus mengirimkan daftar pemain finalnya ke FIFA. Meskipun demikian, kemungkinan besar hanya ada segelintir pemain yang pasti akan masuk dalam skuad mengingat keandalan mereka dalam hal performa baik di level klub maupun tim nasional. Kapten dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa, Harry Kane, dipastikan akan masuk skuad seperti biasa.

    Arsenal memiliki dua wakil dalam kategori ini, dengan Declan Rice dan Bukayo Saka masih menjadi dua bintang paling konsisten The Three Lions saat bebas dari cedera. Dengan akhir musim yang padat di depan mata saat The Gunners mengejar treble, Tuchel pasti berharap mereka benar-benar fit dan siap pada bulan Juni.

    Selama bertahun-tahun, para kritikus berusaha menggantikan Jordan Pickford dari skuad Inggris, namun ia justru semakin mengukuhkan posisinya di tim sejak penampilan gemilangnya dalam menyelamatkan penalti di Euro 2020. Kita semua menyukai kiper eksentrik yang kadang-kadang bicara sendiri; ia adalah kiper nomor satu hingga pemberitahuan lebih lanjut.

    Tentu saja, akan kurang bijaksana jika kita mengabaikan Reece James saat membahas pemain yang akan dipilih Tuchel jika nyawanya bergantung pada itu. Di Chelsea, pelatih asal Jerman itu membantu mengubah James menjadi bek kanan level elit seperti sekarang ini dan jelas menjadi pilihan utama untuk posisi tersebut, tanpa perlu dipertanyakan lagi.

    Jumlah pemain: 5

  • England Training & Media ActivityGetty Images Sport

    Pemimpin-pemimpin lain di bawah asuhan Tuchel

    Dulu pernah ada masa di mana posisi Jude Bellingham di skuad seolah-olah dipertanyakan. Ia absen dalam pemusatan latihan bulan Oktober ketika Tuchel memutuskan untuk mempertahankan komposisi yang sama seperti pada pertemuan bulan sebelumnya, dan bahkan ketika bintang Real Madrid itu kembali bergabung, hal itu disertai peringatan yang tidak menyenangkan dari sang manajer: “Kami tidak sekadar mengumpulkan pemain-pemain paling berbakat, kami berusaha membangun sebuah tim. Tim yang memenangkan trofi, bukan individu lain.” Namun, sang Galactico telah berhasil kembali masuk dalam daftar pemain favorit Tuchel dan setelah dua hasil buruk tanpa kehadirannya di tim, posisi Bellingham tampaknya sudah terjamin.

    Bellingham sebelumnya disebut sebagai bagian dari tim kepemimpinan yang juga mencakup para pemain kunci di atas, serta bek Manchester City Marc Guehi, yang tampil mengesankan di Etihad Stadium setelah pindah dari Crystal Palace pada Januari dan ditunjuk sebagai kapten Inggris dalam kekalahan melawan Jepang.

    Jumlah pemain: 7

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Hal-hal yang hampir pasti

    Selanjutnya, ada para pemain yang jelas-jelas ingin dimanfaatkan oleh Tuchel dan hampir pasti akan diandalkan, namun mereka belum sepenuhnya menjadi bagian dari lingkaran dalam pelatih tersebut. Kesuksesan Morgan Rogers dalam peran nomor 10 selama beberapa pemusatan latihan terakhir juga memperumit situasi bagi Bellingham, mengingat pemain Aston Villa itu lebih bersedia memainkan peran pendukung.

    Pemain Villa lain yang disukai Tuchel adalah Ezri Konsa, yang bisa dibilang sebagai bek tengah tercepat di Inggris dan kecepatan pemulihannya terbukti menjadi aset selama beberapa sesi latihan terakhir.

    Satu pemain yang telah naik peringkat dengan kecepatan luar biasa dalam beberapa pemusatan latihan terakhir adalah Elliot Anderson dari Nottingham Forest, yang telah terbukti menjadi pasangan sempurna bagi Rice di lini tengah dan wajar jika dikaitkan dengan transfer bernilai fantastis ke klub enam besar berkat penampilannya yang luar biasa.

    Jumlah pemain: 10

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-ENG-JPNAFP

    Pilihan yang paling mungkin

    Marcus Rashford tampak kembali bersemangat selama masa peminjamannya di Barcelona musim ini, meski ia belum kembali ke performa level superstar yang pernah ia tunjukkan di Manchester United. Namun, sebagai penyerang yang lincah, serba bisa, dan berpengalaman yang sedang dalam performa yang cukup baik, ia seharusnya masuk dalam daftar 26 pemain. Hal yang sama juga berlaku bagi Anthony Gordon dari Newcastle.

    Di bawah mistar gawang, pahlawan Crystal Palace, Dean Henderson, kini menjadi kiper cadangan utama bagi Pickford, meskipun masih ada ketidakpastian mengenai siapa yang akan mengisi posisi kiper ketiga dan terakhir.

    Jumlah pemain: 13

  • FBL-FRIENDLY-ENG-TRAININGAFP

    John Stones

    Ya, John Stones memang perlu dikategorikan tersendiri. Kami tahu, kami tahu, kami memang bilang akan menganggap semua pemain dalam kondisi prima dan bebas cedera, tapi hal itu tak mungkin berlaku bagi bek Manchester City ini.

    Stones akan naik pesawat jika kesehatannya memungkinkan, meskipun kami juga perlu sedikit lebih realistis dan menempatkannya lebih rendah dalam daftar ini mengingat seberapa besar atau kecil kemungkinan hal itu terjadi.

    Jumlah pemain: 14

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Lebih banyak masuk daripada keluar

    Tidak ada kekurangan bek kiri berkualitas yang memenuhi syarat untuk membela Inggris, namun dua nama menonjol di antara yang lain—Lewis Hall dari Newcastle, dan Nico O’Reilly dari Manchester City, pemenang Carabao Cup. Posisi mereka sangat diincar dan menjadi ajang persaingan yang ketat, terutama mengingat keduanya tidak banyak menunjukkan performa yang meyakinkan pada bulan Maret.

    Kembalinya Kobbie Mainoo ke skuad pada kesempatan pertama yang memungkinkan menjadi pertanda baik bagi gelandang Manchester United ini, terutama karena ia memiliki pengalaman bermain di final Euro 2024 yang tidak dimiliki pesaingnya untuk posisi tersebut. Adam Wharton dari Crystal Palace juga ikut serta dalam turnamen tersebut dan tetap berada dalam pertimbangan Tuchel meskipun musimnya naik-turun.

    Tuchel cenderung mengandalkan Eberechi Eze, bahkan sebagai pemain cadangan pertama, dan absennya pemain Arsenal ini selama jendela transfer yang suram ini mungkin telah membuat Tuchel semakin menghargainya.

    Di antara para bintang yang berada di pinggiran skuad Tuchel, Phil Foden dari Manchester City mungkin memiliki peluang terbaik untuk masuk skuad, dengan mantan manajer Chelsea tersebut tampaknya terpesona oleh kemampuan teknis dan fleksibilitasnya di lini depan. Pada titik ini, pilihan tersebut akan kontroversial.

    Jumlah pemain: 20

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Pemain pendukung

    Sama seperti dalam sepak bola klub, Anda tidak bisa memiliki skuad beranggotakan 26 pemain yang semuanya merasa pantas menjadi starter. Anda tetap membutuhkan pemain yang tahu posisinya dan merasa puas dengan itu agar suasana ruang ganti tetap seimbang.

    Menariknya, Tuchel menyebut nama mantan pemain favorit Chelsea lainnya, Trevoh Chalobah, saat membahas opsi bek tengahnya pekan lalu, dan keahliannya bermain sebagai bek sayap tentu menjadi nilai tambah.

    Tuchel telah mengandalkan pengalaman dan kepemimpinan Jordan Henderson, yang kini bermain untuk Brentford, dan bahkan menunjuk gelandang tersebut sebagai kapten saat melawan Uruguay. Di sisi lain, masih ada semangat muda yang menyegarkan dari Noni Madueke dan gaya permainannya yang langsung di kedua sayap.

    Kini setelah menjadi pemain timnas senior dan tampil apik di final Carabao Cup, James Trafford mungkin akan mendapatkan posisi kiper terakhir, meskipun ia tidak bermain secara reguler di Manchester City.

    Jumlah pemain: 24

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Bintang-bintang di ambang kehancuran

    Tuchel secara umum telah menepati janjinya ketika mengatakan bahwa ia akan memilih pemain berdasarkan penampilan dan bagaimana mereka bisa bersinergi sebagai sebuah tim, bukan hanya berdasarkan nama besar mereka.

    Selalu ada perdebatan mengenai posisi Trent Alexander-Arnold di skuad Inggris, tetapi yang seharusnya sudah jelas sekarang adalah akan menjadi kegilaan jika pemain Real Madrid itu absen di Piala Dunia karena alasan selain masalah kebugaran. Tentunya setelah penampilan melawan Uruguay dan Jepang, Tuchel juga akan menyadari hal itu.

    Berkat keahliannya dalam pertandingan besar, ancaman dalam situasi bola mati, dan statusnya sebagai favorit di kalangan pemain dan penggemar, pemain andalan Manchester United Harry Maguire kemungkinan telah melakukan cukup banyak hal untuk layak masuk dalam skuad akhir, meskipun Tuchel telah menantangnya pekan lalu.

    Jumlah pemain: 26

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Zona berbahaya

    Jika ada nama besar yang tidak masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia, kemungkinan besar itu adalah Cole Palmer. Dia belum menunjukkan performa yang memadai untuk timnas Inggris di luar final Euro 2024 yang bisa menjadi alasan untuk kembali dipanggil, sementara libur musim panas mungkin akan bermanfaat baginya setelah dua tahun yang melelahkan tanpa pramusim yang penuh.

    Palmer lebih merupakan kebutuhan daripada kemewahan. Kemungkinan besar, dia tetap akan masuk dalam daftar 26 pemain karena adanya pemain yang mundur, tetapi dia berisiko menghabiskan bulan Juni dan Juli di rumah.

    Jumlah pemain: 27

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Pertempuran ke-9

    Fakta bahwa Tuchel menurunkan skuadnya dalam laga melawan Jepang tanpa striker murni menunjukkan bahwa ia tidak terlalu puas dengan opsi yang dimilikinya selain Kane, yang ia bandingkan dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam hal pengaruhnya yang tak tergantikan bagi timnas Inggris ini. Meskipun demikian, jika ada satu pemain lagi yang harus dicoret dari daftar 27 pemain di atas, kemungkinan besar itu adalah seorang penyerang tengah yang baru dipanggil pada menit-menit akhir.

    Dengan tidak melakukan apa-apa, reputasi Ollie Watkins sebagai cadangan andalan tampaknya cukup aman, asalkan ia mengakhiri musim dengan performa bagus di Aston Villa. Di sisi lain, Dominic Solanke mungkin kini harus membantu Tottenham keluar dari zona degradasi agar mendapat kesempatan lagi.

    Dominic Calvert-Lewin tidak banyak berbuat apa-apa dalam penampilannya selama 34 menit melawan Uruguay dan akan beruntung jika mendapat kesempatan lagi, kecuali ia juga tampil gemilang dalam perjuangan bertahan di Premier League. Danny Welbeck dari Brighton dan Ivan Toney dari Al-Ahli mungkin kembali menjadi pertimbangan Tuchel setelah absennya kedua pemain bernama Dom tersebut.

    Jumlah pemain: 31

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Berharap para siswa yang putus sekolah

    Tak dapat dipungkiri, tidak semua pemain yang berpeluang lolos ke Piala Dunia akan dalam kondisi prima musim panas ini. Pasti akan ada posisi yang masih terbuka, dan para pemain cadangan yang disebutkan sebelumnya adalah calon penerima manfaatnya.

    Di lini belakang, Djed Spence, Tino Livramento, Dan Burn, Fikayo Tomori, dan Jarell Quansah telah bekerja sama erat dengan Tuchel selama beberapa pemusatan latihan, meskipun mereka harus waspada terhadap performa luar biasa Luke Shaw di level klub dan kembalinya Ben White ke tim nasional.

    Tuchel sangat terkesan dengan gelandang Everton James Garner, yang ia bandingkan dengan Federico Valverde setelah debutnya bersama Three Lions, sementara di ujung lain Merseyside, Curtis Jones dari Liverpool juga tidak boleh diabaikan sebagai opsi. Di lini depan, kapten West Ham Jarrod Bowen selalu menemukan cara untuk masuk ke skuad, meskipun statusnya sebagai pencetak gol andalan dari bangku cadangan bisa terancam oleh Harvey Barnes dari Newcastle.

    Jumlah pemain: 42

  • England v Albania - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mantan favorit

    Pengalaman Tuchel sebagai manajer Chelsea di masa lalu membuatnya memiliki pengalaman bekerja secara langsung dengan para pemain lain yang berada di pinggiran skuad Inggris. Ruben Loftus-Cheek dan ConorGallagher adalah dua nama di bagian bawah daftar ini yang masih memiliki peluang, meskipun kita mungkin bisa mengesampingkan Mason Mount karena ia belum mampu tampil secara konsisten di Manchester United (dan karenanya ia tidak akan dimasukkan dalam daftar akhir).

    Ada juga pemain yang disukai Tuchel sejak menjadi bos Inggris, tetapi mereka perlu penampilan yang kuat hingga akhir musim 2025-26 untuk bisa kembali masuk dalam skuad. Myles Lewis-Skelly dari Arsenal, Morgan Gibbs-White dari Nottingham Forest, dan Alex Scott dari Bournemouth termasuk dalam kategori ini.

    Jumlah pemain: 47

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Terlalu muda untuk terbang

    Ada pendapat yang menyatakan bahwa Tuchel sebaiknya mempertimbangkan untuk memanggil bintang muda Arsenal, Max Dowman, dan penyerang andalan Liverpool, Rio Ngumoha, mengingat seberapa cepat mereka beradaptasi dengan sepak bola senior. Fakta bahwa mereka tidak hanya mampu bermain, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti bagi musim klub-klub besar tersebut, menunjukkan bahwa mereka juga siap membela negara mereka.

    Tuchel tidak menutup kemungkinan untuk memilih para remaja tersebut awal bulan ini, meskipun pada tahap ini agak terlalu muluk untuk mengharapkan dia mengintegrasikan mereka tepat waktu untuk Piala Dunia 2026.

    Jumlah pemain: 49

  • FBL-FRIENDLY-ENG-TRAININGAFP

    Kiper 'vibesmen'

    Kita akan menutup daftar pemain dengan mereka yang bersaing untuk posisi kiper ketiga dan terakhir, yang seperti kita semua tahu merupakan peran paling seru dalam skuad mana pun. Bawa sarung tanganmu, bawa semangatmu, tugas selesai.

    Aaron Ramsdale, yang telah menggantikan Nick Pope dalam hierarki Newcastle, akan menjadi 'pembawa semangat' yang luar biasa jika salah satu dari tiga kiper teratas absen karena alasan apa pun. Kiper cadangan Brighton, Jason Steele, juga masuk dalam pembicaraan setelah ia secara mengejutkan masuk dalam skuad untuk pertandingan persahabatan bulan Maret.

    Jumlah pemain: 52

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Daftar pemain Inggris yang diperkirakan untuk Piala Dunia 2026

    Penjaga gawang: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford

    Bek: Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa, John Stones, Lewis Hall, Nico O’Reilly, Trevoh Chalobah, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire

    Gelandang: Declan Rice, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Adam Wharton, Jordan Henderson

    Penyerang: Harry Kane, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Eberechi Eze, Phil Foden, Noni Madueke