Peringkat skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026: Cole Palmer terancam tersingkir, namun peran Jude Bellingham semakin penting

Sebagai permulaan, kita perlu mengawali pembahasan kategori-kategori ini dengan asumsi bahwa setiap pemain yang ingin dipanggil Tuchel akan dalam kondisi fit saat ia harus mengirimkan daftar pemain finalnya ke FIFA. Meskipun demikian, kemungkinan besar hanya ada segelintir pemain yang pasti akan masuk dalam skuad mengingat keandalan mereka dalam hal performa baik di level klub maupun tim nasional. Kapten dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa, Harry Kane, dipastikan akan masuk skuad seperti biasa.

Arsenal memiliki dua wakil dalam kategori ini, dengan Declan Rice dan Bukayo Saka masih menjadi dua bintang paling konsisten The Three Lions saat bebas dari cedera. Dengan akhir musim yang padat di depan mata saat The Gunners mengejar treble, Tuchel pasti berharap mereka benar-benar fit dan siap pada bulan Juni.

Selama bertahun-tahun, para kritikus berusaha menggantikan Jordan Pickford dari skuad Inggris, namun ia justru semakin mengukuhkan posisinya di tim sejak penampilan gemilangnya dalam menyelamatkan penalti di Euro 2020. Kita semua menyukai kiper eksentrik yang kadang-kadang bicara sendiri; ia adalah kiper nomor satu hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Tentu saja, akan kurang bijaksana jika kita mengabaikan Reece James saat membahas pemain yang akan dipilih Tuchel jika nyawanya bergantung pada itu. Di Chelsea, pelatih asal Jerman itu membantu mengubah James menjadi bek kanan level elit seperti sekarang ini dan jelas menjadi pilihan utama untuk posisi tersebut, tanpa perlu dipertanyakan lagi.

Jumlah pemain: 5