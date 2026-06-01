Goal.com
LiveTiket
Summer window GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Julian Alvarez, Elliot Anderson, dan 30 pemain yang akan menjadi sorotan pada bursa transfer musim panas 2026

Analysis
Transfers
M. Salah
Vinicius Junior
J. Alvarez
E. Anderson
E. Fernandez
M. Rogers
Rodri
B. Silva
J. Bowen
I. Konate
A. Wharton
Liverpool
Real Madrid
Manchester United
Manchester City
Bayern Munich
Premier League
LaLiga
K. Adeyemi
V. Livramento
Ederson
D. Vlahovic
Savinho
C. Baleba
A. Bouaddi
Y. Diomande
Borussia Dortmund
Juventus
Crystal Palace
Newcastle United
Atletico Madrid
Nottingham Forest
Bundesliga
Serie A
Ligue 1
FEATURES
J. Gvardiol
J. Trafford
C. Romero
M. Fernandes
S. Tonali
K. Smit
M. Rashford
R. Lewandowski
E. Kroupi
C. Jones
A. Tchouameni
Tottenham Hotspur
Barcelona
Chelsea
West Ham United
AFC Bournemouth
AZ Alkmaar

Dan begitulah. Musim sepak bola Eropa 2025-26 telah usai, ditutup dengan kemenangan Paris Saint-Germain atas Arsenal di final Liga Champions untuk mempertahankan gelar juara Eropa mereka. Tak lama lagi, sembilan bulan terakhir ini akan menjadi kenangan yang jauh, begitu cepatnya dunia sepak bola terus bergerak maju, terutama ketika turnamen-turnamen besar sudah di depan mata.

Perhatian akan beralih ke Piala Dunia dalam beberapa hari ke depan seiring tim-tim dari seluruh dunia tiba di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dengan target meraih gelar tertinggi. Namun, hal itu tidak berarti klub-klub akan menghentikan persiapan mereka untuk musim mendatang. Sebaliknya, aktivitas transfer diperkirakan akan terus bergulir sepanjang musim panas, terlepas dari ajang yang berlangsung di Amerika Utara yang melibatkan beberapa pemain yang berpotensi pindah klub setelah mereka kembali.

Ini menjanjikan musim panas yang penuh dengan transfer spektakuler, tetapi siapa saja individu yang akan menjadi pusat perhatian jendela transfer ini? GOAL mengulas 30 pemain yang masa depannya kemungkinan besar akan menentukan musim panas 2026...

  • FBL-EUR-C1-DORTMUND-LILLARREALAFP

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

    Sejak Karim Adeyemi berganti agen dan kini diwakili oleh Jorge Mendes pada bulan Agustus lalu, sudah jelas bahwa ia bertekad untuk meninggalkan Borussia Dortmund, dan sejak saat itu pemain timnas Jerman tersebut dikaitkan dengan sejumlah klub papan atas Eropa.

    Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Chelsea, Tottenham, dan Napoli hanyalah beberapa klub yang telah menunjukkan minat atau ditawari kesempatan untuk merekrut Adeyemi, yang kontraknya di Signal Iduna Park akan segera memasuki 12 bulan terakhir. Oleh karena itu, pemain berusia 24 tahun ini bisa saja tersedia dengan harga yang lebih murah karena BVB mempertimbangkan untuk melepas salah satu penyerang bintang mereka selagi ia masih memiliki nilai.

    • Iklan
  • FBL-EUR-C1-ATLETICO-INTERAFP

    Julian Alvarez (Atlético Madrid)

    Fokus utama Julian Alvarez menjelang musim panas ini adalah memimpin lini depan Argentina dalam upaya mempertahankan gelar Piala Dunia, namun pembicaraan mengenai masa depannya di klub telah memanas setelah Barcelona mengajukan tawaran sebesar €100 juta (£87 juta/$116,5 juta) untuk penyerang Atletico Madrid tersebut beberapa hari setelah berakhirnya musim di Spanyol

    Barca yakin Alvarez akan menjadi penyerang tengah (No.9) yang ideal untuk menggantikan Robert Lewandowski, meskipun Arsenal, Chelsea, dan PSG juga tertarik, yang diharapkan Atleti dapat memicu persaingan penawaran. Los Rojiblancos berharap mendapatkan biaya transfer mendekati €120 juta (£104 juta/$140 juta) sebelum mereka mempertimbangkan untuk menjual Alvarez yang berusia 26 tahun.

  • Nottingham Forest v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    Elliot Anderson berpotensi menjalani musim panas yang akan mengubah hidupnya. Setelah berhasil menempatkan diri sebagai pemain inti bersama Declan Rice di lini tengah timnas Inggris, pemain Nottingham Forest ini diprediksi akan menjadi salah satu bintang yang menonjol di Piala Dunia. Ditambah dengan minat transfer yang terus meningkat terhadap dirinya, popularitas pemain berusia 23 tahun ini berpotensi mencapai level yang sebelumnya tak terbayangkan pada tahun 2026.

    Baik Manchester United maupun Manchester City sangat tertarik pada Anderson karena mereka ingin memperkuat lini tengah masing-masing menjelang musim depan, dan meskipun mungkin diperlukan biaya sebesar £100 juta ($134,5 juta) untuk memboyongnya dari City Ground, potensi Anderson kemungkinan besar akan membuat investasi tersebut sepadan.

  • Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carlos Baleba (Brighton)

    Carlos Baleba nyaris hengkang dari Brighton musim panas lalu setelah Manchester United menunjukkan minat serius untuk mendatangkan pemain internasional Kamerun itu ke Old Trafford, dan sepertinya sorotan yang semakin intens tersebut berdampak pada penampilannya di lapangan. Namun, meski belum mampu menampilkan performa setinggi musim 2024-25, pemain berusia 22 tahun ini diperkirakan tetap akan pindah klub dalam beberapa pekan mendatang.

    United tampaknya telah mengurungkan minat mereka meskipun perlu memperkuat lini tengah mereka setelah kepergian Casemiro, namun hal itu bisa membuka peluang bagi Tottenham, dengan Roberto De Zerbi yang sangat ingin kembali bekerja sama dengan Baleba setelah mereka pernah bekerja sama di pantai selatan.

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    Ayyoub Bouaddi (Lille)

    Sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di kancah sepak bola Prancis, Ayyoub Bouaddi menjadi sorotan musim lalu berkat penampilannya yang dominan bersama Lille saat menghadapi tim-tim seperti Real Madrid dan Juventus di Liga Champions, padahal usianya baru 17 tahun. Sebagai gelandang bertahan bertubuh jangkung, Bouaddi tampak sangat cocok dengan gaya permainan sepak bola yang sedang populer di Eropa saat ini, sehingga ia masuk dalam radar sejumlah klub besar menjelang bursa transfer musim panas.

    PSG dianggap sebagai favorit untuk merekrut pemain yang kini berusia 18 tahun itu, meskipun Arsenal, Liverpool, dan Chelsea juga disebut-sebut sebagai tujuan alternatif. Lille berhasil meyakinkan Bouaddi untuk menandatangani kontrak baru pada bulan Desember, tetapi itu hanyalah taktik untuk menaikkan harga aset lokal andalan mereka, yang diharapkan dapat meningkatkan nilainya lebih jauh di Piala Dunia setelah berpindah kesetiaan dari Prancis dan mewakili Maroko musim panas ini.

  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jarrod Bowen (West Ham)

    Degradasi West Ham dari Liga Premier tampaknya akan memicu gelombang penjualan besar-besaran di London Stadium, meskipun keputusan Nuno Espirito Santo untuk tetap bersama klub telah memberikan secercah harapan akan kembalinya tim ke kasta tertinggi dari Championship. Salah satu nama teratas dalam daftar pemain yang kemungkinan akan hengkang adalah kapten klub Jarrod Bowen, dengan penyerang asal Inggris ini dipastikan akan diminati di bursa transfer.

    Hanya dua pemain yang memberikan assist lebih banyak daripada Bowen (11) di Liga Premier musim lalu, dan hanya empat pemain yang mengungguli total gol dan assistnya (20). Di usia 29 tahun, Bowen tentu masih memiliki beberapa tahun terbaiknya, sementara ia akan bersemangat untuk menunjukkan kepada Thomas Tuchel kemampuannya di level tertinggi setelah gagal masuk dalam seleksi Piala Dunia. Manchester United, Chelsea, dan Everton telah disebut-sebut sebagai tujuan potensialnya.

  • Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

    Yan Diomande (RB Leipzig)

    Tepat 12 bulan yang lalu, Yan Diomande baru tampil dalam 10 pertandingan tim utama bersama Leganes, klub yang sedang berjuang di La Liga. Namun, setelah kariernya meroket, pemain internasional Pantai Gading ini tampaknya akan memiliki banyak pilihan di klub-klub elit Eropa musim panas ini, sementara RB Leipzig berharap dapat meraup sekitar €100 juta (£87 juta/$116,5 juta) dari penjualan sang pemain sayap tersebut, setelah hanya membayar €20 juta untuk membelinya musim panas lalu.

    Diomande telah menjadi salah satu bintang yang menonjol di musim Bundesliga, dan dinobatkan sebagai Rookie of the Year di liga utama Jerman setelah musim yang membuatnya mencetak 13 gol dan memberikan 10 assist. Liverpool, klub yang didukung Diomande saat tumbuh besar, dan PSG berada di barisan terdepan untuk merekrut pemain berusia 19 tahun ini saat ini, tetapi klub-klub lain juga memantau situasinya dengan sangat cermat.

  • Ederson Atalanta 2025-26Getty Images

    Ederson (Atalanta)

    Sejak ia menampilkan performa gemilang di lini tengah pada final Liga Europa 2024, Ederson seolah sudah ditakdirkan untuk meninggalkan Atalanta, dan musim panas 2026 tampaknya akan menjadi saat di mana pemain berusia 26 tahun itu akhirnya mengambil langkah selanjutnya dalam kariernya.

    Atletico Madrid nyaris merekrut Ederson selama bursa transfer Januari, meski kini tampaknya mereka telah disalip oleh Manchester United, yang berencana membayar sekitar £35 juta ($47 juta) dan menjadikan pemain internasional Brasil itu sebagai rekrutan pertama era Michael Carrick.

  • Brentford v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mateus Fernandes (West Ham)

    Meskipun ia mungkin telah mengalami degradasi berturut-turut dari Liga Premier, Mateus Fernandes telah menarik perhatian baik dari Southampton maupun West Ham, dan klub-klub di papan bawah klasemen pun mulai menaruh minat padanya. Diprediksi akan menjadi penjualan termahal The Irons musim panas ini, kreativitas dan kegigihan pemain berusia 21 tahun ini akan menjadikannya tambahan yang berharga bagi sejumlah skuad level Liga Champions.

    Manchester United paling sering dikaitkan dengan Fernandes karena mereka sedang mencari penerus bagi rekan senegaranya, Bruno, sementara Arsenal dan PSG juga terus memantau gelandang serang asal Portugal ini saat ia bersiap untuk meninggalkan London timur.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Enzo Fernandez (Chelsea)

    Masa Enzo Fernandez di Chelsea tampaknya akan berakhir musim panas ini setelah ia secara terbuka meminta klub untuk melepasnya—salah satu permintaan paling mencolok dalam beberapa tahun terakhir. Ketertarikan gelandang Argentina ini terhadap Real Madrid menjadi begitu terang-terangan sehingga The Blues terpaksa menangguhkan Fernandez selama dua minggu pada bulan April, dan meskipun kedatangan Xabi Alonso bisa saja menenangkan mantan pemain Benfica ini, tidak adanya kompetisi Eropa musim depan tampaknya menjadi pukulan terakhir bagi Fernandez dalam memutuskan bahwa masa depannya harus berada di luar Stamford Bridge.

    Madrid memang sedang mencari pemain, namun apakah mereka bersedia membayar harga yang diminta Chelsea sebesar £120 juta ($161 juta) adalah masalah lain sama sekali. Man City juga dikabarkan sedang mempertimbangkan Fernandez di tengah upaya mereka untuk membangun kembali lini tengah, dengan calon pelatih baru Enzo Maresca yang sangat mengenal permainan pemain berusia 25 tahun tersebut.

  • Brentford v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Josko Gvardiol (Manchester City)

    Meskipun terkesan terlupakan, semakin banyak laporan yang mengindikasikan bahwa masa depan Josko Gvardiol di Manchester City mungkin akan berakhir musim panas ini. Pemain internasional Kroasia itu absen hampir sepanjang paruh kedua musim ini akibat cedera, dan selama Gvardiol absen, Marc Guehi dan Nico O'Reilly telah mengukuhkan posisi mereka di sisi kiri pertahanan City hingga sulit membayangkan salah satu dari mereka akan digeser.

    Di usia 24 tahun dan dengan kemampuan serba bisa untuk bermain sebagai bek tengah atau bek kiri, Gvardiol seharusnya menjadi salah satu bek yang paling dicari di seluruh Eropa. Maka, tidak mengherankan jika klub-klub seperti Bayern Munich dan Barcelona sudah mulai mengincarnya.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Curtis Jones (Liverpool)

    Ada kemungkinan besar Liverpool akan memulai musim depan tanpa pemain asal Liverpool dalam skuad mereka, mengingat Curtis Jones sedang didorong untuk hengkang dari Anfield pada tahap awal bursa transfer ini. Gelandang serba bisa tersebut hanya tampil sebagai starter dalam 22 pertandingan di Liga Premier dan Liga Champions musim lalu, dan The Reds berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial karena kontrak Jones akan berakhir musim depan.

    Pemain internasional Inggris berusia 25 tahun ini sedang diburu oleh juara Serie A, Inter, meskipun mereka dan Liverpool saat ini masih jauh dari kesepakatan terkait biaya transfer, dengan pihak Inggris bersikeras meminta lebih dari £30 juta ($40,3 juta).

  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ibrahima Konate (Liverpool)

    Pemain yang kini dipastikan akan meninggalkan Liverpool pada musim panas ini adalah Ibrahima Konate, setelah pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak bagi bek asal Prancis itu kembali menemui jalan buntu, yang berarti ia kini akan hengkang sebagai pemain bebas transfer saat kontraknya berakhir pada bulan Juni.

    Minat Real Madrid terhadap Konate tampaknya telah memudar setelah musimnya yang diwarnai banyak kesalahan di Merseyside, dan hingga saat ini hanya sedikit klub lain yang dikaitkan dengan pemain berusia 27 tahun tersebut. Namun, hal itu pasti akan berubah dalam beberapa hari dan minggu mendatang, mengingat Konate dalam performa terbaiknya tetaplah seorang pemain level tinggi.

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Junior Kroupi (Bournemouth)

    Salah satu kejutan musim ini di Inggris, Junior Kroupi tiba di Bournemouth tanpa banyak sorotan dan berhasil memecahkan rekor Liga Premier untuk jumlah gol terbanyak yang dicetak oleh seorang remaja pada musim debutnya; golnya ke gawang Manchester City yang turut membantu Arsenal meraih gelar juara menjadi gol ke-13 dalam tahun pertamanya yang gemilang di pesisir selatan.

    Namun, ada kekhawatiran di kalangan pendukung Cherries bahwa musim 2025-26 juga akan menjadi satu-satunya musim Kroupi di Vitality Stadium, dengan Arsenal dan Chelsea termasuk di antara klub-klub yang mengincar pemain berusia 19 tahun dengan kemampuan penyelesaian akhir yang tak tertandingi ini. Harapan Bournemouth adalah bahwa jaminan menit bermain untuk tim yang akan berlaga di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya akan meyakinkan Kroupi untuk tetap bertahan, namun masa depannya masih jauh dari pasti saat ini.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Robert Lewandowski (Barcelona)

    Bahkan sebelum kepergian Robert Lewandowski dari Barcelona dikonfirmasi pada awal Mei, sudah lama diduga bahwa pemain veteran asal Polandia itu akan meninggalkan Camp Nou saat kontraknya berakhir musim panas ini, dengan banyak pihak memperkirakan ia akan bergabung dengan Liga Pro Arab Saudi atau MLS. Namun, karier Lewandowski di Eropa mungkin belum berakhir.

    Juventus dan Chelsea disebut-sebut sebagai tujuan potensial bagi pemain berusia 37 tahun itu, meskipun apakah salah satu dari mereka mampu membiayai gajinya tanpa bermain di Liga Champions bisa menjadi kendala.

  • Newcastle United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tino Livramento (Newcastle)

    Kegagalan Newcastle lolos ke Liga Champions berarti mereka harus melepas sejumlah pemain pada musim panas ini agar tidak melanggar aturan keuangan, dengan Anthony Gordon menjadi yang pertama hengkang dari St James' Park. Sementara itu, Tino Livramento sempat dikaitkan dengan kepindahan dari Newcastle musim panas lalu, yang berarti bek sayap Inggris itu menjadi kandidat utama untuk menyusul Gordon meninggalkan Tyneside jika minat tersebut masih ada.

    Baik Manchester City maupun Arsenal telah dikaitkan dengan mantan bintang muda Chelsea tersebut, meskipun masih harus dilihat apakah riwayat cedera Livramento yang kurang memuaskan akan menjadi kendala saat negosiasi transfer berlangsung.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Marcus Rashford (Manchester United)

    Sepanjang sebagian besar musim ini, keputusan Marcus Rashford untuk tetap bertahan di Barcelona secara permanen terasa seperti hal yang sudah pasti. Penyerang Manchester United ini telah menjalani masa peminjaman yang produktif di Camp Nou, sementara biaya transfer sebesar €30 juta (£26 juta/$35 juta) yang telah disepakati sama sekali tidak memberatkan. Namun, langkah-langkah transfer Barca di awal musim panas kini menimbulkan keraguan besar mengenai apakah mereka akan memilih untuk mempertahankan Rashford atau mengembalikannya ke Old Trafford.

    Dengan kedatangan Anthony Gordon dan tawaran yang masuk untuk Julian Alvarez, tampaknya tidak ada ruang bagi Rashford dalam barisan penyerang Hansi Flick kecuali ada penjualan yang mengejutkan. Dengan demikian, pemain internasional Inggris ini bisa kembali berada dalam ketidakpastian, terutama jika Michael Carrick memiliki pemikiran yang sama dengan Ruben Amorim terkait prospek Rashford di Manchester.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Rodri (Manchester City)

    Dengan kepergian Pep Guardiola dan Manchester City yang berencana mengeluarkan dana besar untuk merekrut gelandang pada musim panas ini, Rodri kemungkinan besar akan masuk daftar pemain yang akan dilepas, terutama karena kontraknya akan segera memasuki 12 bulan terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, City lebih memilih membiarkan ikon-ikon klub mereka menyelesaikan sisa kontrak mereka daripada mengejar biaya transfer yang lebih murah, namun Rodri memang memiliki peminat jika runner-up Liga Premier ini berencana mengumpulkan dana melalui penjualan pemain internasional Spanyol tersebut.

    Ketertarikan Real Madrid pada Rodri bukanlah rahasia, dan meskipun Los Blancos lebih memilih merekrut pemain bebas transfer dalam beberapa tahun terakhir, dua tahun tanpa trofi dan penunjukan Jose Mourinho sebagai manajer bisa memaksa perubahan strategi dari Florentino Perez - asalkan ia tetap menjadi presiden klub di tengah pemilihan yang akan datang. Membawa pemenang Ballon d'Or 2024 ke Bernabeu tentu akan terasa seperti sebuah prestasi besar, meskipun Rodri belum kembali ke performa terbaiknya sejak mengalami cedera ACL tak lama sebelum meraih Golden Ball sekitar 18 bulan lalu.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLA-FINALAFP

    Morgan Rogers (Aston Villa)

    Kumpulan aksi terbaik Morgan Rogers pada musim 2025-26 layak ditonton berulang kali, mengingat gelandang Aston Villa ini melepaskan tendangan spektakuler demi tendangan spektakuler, dan mengakhiri musim gemilangnya dengan gol menakjubkan lainnya di final Liga Europa. 14 gol dan 11 assist yang dicetak Rogers bahkan bisa membuatnya mendapatkan tempat di starting line-up Inggris di Piala Dunia, mengungguli Jude Bellingham, dan performa tersebut tentu saja menarik perhatian klub-klub lain.

    Arsenal sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran besar untuk Rogers, meskipun Villa kemungkinan akan menawar dengan keras mengingat mereka sekali lagi memiliki kesempatan bermain di Liga Champions dan dorongan finansial yang datang dari bermain di kompetisi utama Eropa.

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Cristian Romero (Tottenham)

    Cristian Romero baru saja menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun di Tottenham musim panas lalu, namun masa baktinya di London Utara mungkin akan segera berakhir hanya 12 bulan kemudian. Setelah Kevin Danso tampil mengesankan di akhir musim bersama Micky van de Ven, ditambah dengan rencana kedatangan Marcos Senesi ke Spurs dari Bournemouth serta kembalinya remaja berbakat Luka Vuskovic dari masa peminjamannya yang gemilang di Hamburg, Roberto De Zerbi tiba-tiba memiliki kelebihan pemain bek tengah.

    Sementara itu, Romero dua kali secara terbuka mengkritik petinggi Tottenham selama musim lalu sebelum ia terpaksa melakukan perubahan haluan yang memalukan pada hari terakhir musim setelah ia berencana untuk kembali ke Argentina daripada menghadiri pertandingan penentu degradasi Spurs, yang semakin memperburuk hubungannya dengan klub. Sementara itu, para penggemar sudah bosan dengan perilaku kapten klub yang tidak disiplin, dan kini hanya sedikit yang akan kecewa melihat Romero pergi. Seperti musim panas lalu, Atletico Madrid menunjukkan ketertarikannya.

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Mohamed Salah (Liverpool)

    Ada masa menjelang bursa transfer Januari di mana seolah-olah karier Mohamed Salah di Liverpool sudah berakhir, dan meskipun penyerang legendaris itu berhasil berdamai dengan manajer Arne Slot setelah pengakuannya yang mengejutkan bahwa ia merasa dipaksa hengkang dari klub setelah tiga kali berturut-turut duduk di bangku cadangan, tampaknya tak terelakkan bahwa 'Raja Mesir' akan meninggalkan Anfield pada akhir musim, dan hal itu terbukti ketika The Reds melepas salah satu pemain terhebat mereka sepanjang masa satu tahun sebelum kontraknya berakhir.

    Klub-klub Liga Pro Saudi sebelumnya berlomba-lomba untuk menyambut pesepakbola Arab paling terkenal di dunia ini, dan mereka seharusnya tidak akan kesulitan mencapai kesepakatan sebelum dimulainya musim depan.

  • Sunderland v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Savinho (Manchester City)

    Savinho sepertinya berada di ambang pemecatan musim panas lalu ketika namanya santer dikaitkan dengan kepindahan ke Tottenham di tengah minat Man City terhadap penyerang Real Madrid, Rodrygo. Meskipun kedua transfer tersebut tak kunjung terwujud, Savinho gagal meningkatkan posisinya di Etihad Stadium sepanjang musim ini, sementara ia harus menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan menit bermain dari Antoine Semenyo yang didatangkan pada Januari.

    Oleh karena itu, pemain internasional Brasil berusia 22 tahun ini kemungkinan akan pindah klub demi mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter di tempat lain, dengan Spurs tampaknya masih tertarik untuk mendatangkan Savinho ke London Utara guna memperkuat lini serang mereka.

  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bernardo Silva (Manchester City)

    Sebagai salah satu pemain bebas transfer ternama lainnya, Bernardo Silva tetap lincah dan penuh kualitas di usia 31 tahun, seperti yang ia tunjukkan selama beberapa pekan terakhir masa baktinya sebagai pemain Manchester City. Meskipun sempat beredar kabar tentang kemungkinan kepindahannya ke Arab Saudi—mengingat banyaknya pemain Portugal yang pindah ke Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir—Bernardo masih memiliki banyak hal yang bisa diberikan di Eropa terlebih dahulu.

    Atletico Madrid sangat berminat untuk menambah pengalamannya ke lini tengah asuhan Diego Simeone, namun setelah bertahun-tahun dikaitkan dengan Barcelona, Bernardo sendiri sangat ingin akhirnya pindah ke Camp Nou.

  • AZ Alkmaar v NEC Nijmegen - Dutch KNVB BekerGetty Images Sport

    Kees Smit (AZ Alkmaar)

    Kees Smit sering disamakan dengan Kevin De Bruyne sejak ia menembus tim utama AZ Alkmaar, dan bukan hanya karena ia memiliki kemiripan fisik dengan mantan bintang Manchester City tersebut. Sebagai gelandang kreatif dengan visi umpan yang brilian dan penguasaan bola yang sangat baik, Smit berhasil menembus skuad Belanda setelah serangkaian penampilan mengesankan di Eredivisie.

    Hampir semua klub elit Eropa dikaitkan dengan pemain berusia 20 tahun ini selama 12 bulan terakhir, dengan Real Madrid, Chelsea, dan Newcastle menjadi klub yang paling sering disebut-sebut sebagai pihak yang paling tertarik untuk mendapatkan tanda tangan Smit.

  • RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Aurelien Tchouameni (Real Madrid)

    Merekrut gelandang menjadi prioritas bagi Real Madrid musim panas ini, namun hal itu tidak berarti Los Blancos tidak akan bersedia melepas pemain inti jika tawaran yang diajukan memadai. Pemain yang saat ini tampaknya paling rentan adalah Aurelien Tchouameni, mengingat masih belum jelas bagaimana pemain internasional Prancis itu dipandang di ruang ganti setelah perselisihannya yang ramai dibicarakan dengan Fede Valverde pada awal Mei.

    Jose Mourinho pasti tidak ingin mengambil risiko adanya ketegangan internal saat kembali ke Bernabeu, sehingga Tchouameni mungkin harus dikorbankan. Manchester United dikabarkan tertarik untuk melakukan kesepakatan untuk pemain berusia 26 tahun tersebut.

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sandro Tonali (Newcastle)

    Pada hari penutupan bursa transfer Januari lalu, beredar kabar bahwa Arsenal sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut Sandro Tonali, dan meskipun The Gunners tak pernah mendekati kesepakatan untuk mendatangkan pemain internasional Italia tersebut, hal itu memicu proses yang mengarah pada kepergian Tonali dari Newcastle pada musim panas ini.

    Kegagalan The Magpies lolos ke kompetisi Eropa, di sisi lain, mempercepat kebutuhan untuk menjual pemain, dan Manchester United kini bergabung dengan Arsenal dalam perburuan untuk mendapatkan bintang mantan AC Milan berusia 26 tahun tersebut.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    James Trafford (Manchester City)

    James Trafford kembali ke klub masa kecilnya, Manchester City, musim panas lalu dengan harapan akan menjadi kiper utama di Etihad, namun posisinya langsung direbut oleh Gigi Donnarumma hanya dalam tiga pertandingan awal musim. Trafford bangkit kembali dan memainkan peran kunci dalam dua gelar piala domestik City, namun mengingat ia dianggap sebagai calon kiper utama Inggris di masa depan, ia perlu bermain secara reguler setiap pekan.

    Newcastle hampir merekrut Trafford dari Burnley setahun yang lalu sebelum City menyela, dan The Magpies mungkin akan kembali bersaing kali ini. Namun, mereka kemungkinan akan menghadapi persaingan, karena Aston Villa dan Tottenham juga tertarik pada kiper berusia 23 tahun tersebut.

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vinicius Jr (Real Madrid)

    Vinicius Jr telah dikaitkan dengan transfer bernilai fantastis ke Arab Saudi selama hampir 18 bulan terakhir, dan kepergiannya dari Real Madrid sepertinya tak pernah seakurat ini sejak ia berselisih dengan Xabi Alonso; laporan pada bulan November menyebutkan bahwa pemain asal Brasil itu menolak untuk memulai pembicaraan perpanjangan kontrak meskipun kontraknya saat ini baru akan berakhir pada musim panas 2027.

    Kontrak baru masih belum ditandatangani, yang berarti Madrid mungkin terpaksa menjual Vinicius atau berisiko kehilangannya secara gratis dalam waktu 12 bulan ke depan. Ada alasan untuk percaya bahwa melepas mantan bintang muda Flamengo ini juga bisa menguntungkan, karena sudah jelas bahwa ia dan Kylian Mbappe tidak bisa berkembang dalam susunan pemain yang sama, sementara masih harus dilihat bagaimana reaksi Vinicius terhadap penunjukan Jose Mourinho sebagai manajer mengingat reaksi kontroversial sang pelatih terhadap dugaan pelecehan rasial yang dialami penyerang Madrid tersebut selama pertandingan melawan Benfica pada bulan Februari.

  • Juventus FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Dusan Vlahovic (Juventus)

    Salah satu pemain bebas transfer yang paling menarik perhatian, Dusan Vlahovic belum mampu memenuhi ekspektasi yang menyertai kepindahannya senilai €70 juta ke Juventus pada Januari 2022. Pemain internasional Serbia ini telah mencetak 68 gol dalam 168 penampilan bersama Bianconeri, dan posisinya secara bertahap merosot selama empat tahun berkarier di Turin, hingga akhirnya ia dipastikan akan hengkang pada musim panas ini.

    Meskipun demikian, Vlahovic dikaitkan dengan klub-klub seperti Barcelona, Bayern Munich, dan Tottenham, yang berarti ia kemungkinan akan memiliki pasar yang cukup baik saat ia berusaha mengembalikan kariernya ke jalur yang benar pada usia 26 tahun.

  • Crystal Palace v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Adam Wharton (Crystal Palace)

    Para penggemar Crystal Palace sudah terbiasa kehilangan pemain bintang mereka mengingat posisi klub ini dalam hierarki sepak bola, namun dengan hengkangnya Eberechi Eze dan Marc Guehi dalam 12 bulan terakhir, mereka tentu enggan kehilangan gelandang andalan Adam Wharton pada musim panas ini.

    Namun, pemain internasional Inggris ini memiliki banyak pengagum, termasuk Real Madrid, Manchester United, dan Liverpool yang tertarik untuk merekrut gelandang berusia 22 tahun yang jago mengoper bola ini. Palace kemungkinan akan menawar dengan keras untuk Wharton mengingat kontraknya masih tersisa tiga tahun, tetapi kepergian pemain terkenal lainnya dari Selhurst Park mungkin masih bisa terjadi sebelum tahun ini berakhir.