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World Cup selection debates GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Jude Bellingham vs Morgan Rogers, Penyerang Nomor 9 Brasil dan Perdebatan Terpanas Seputar Pemilihan Skuad Piala Dunia 2026

Analysis
World Cup
England
J. Bellingham
M. Rogers
Brazil
Endrick
I. Thiago
M. Cunha
France
R. Cherki
Spain
D. Raya
U. Simon
J. Garcia
Argentina
L. Martinez
J. Alvarez
Germany
K. Havertz
D. Undav
N. Woltemade
FEATURES

Hanya tinggal hitungan hari lagi, dan demam Piala Dunia kini melanda seluruh dunia seiring kedatangan tim-tim dari 48 negara ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada untuk turnamen terbesar yang pernah diselenggarakan FIFA. Para manajer sedang menyusun rencana akhir menjelang babak penyisihan grup, namun bagi sebagian dari mereka, masih ada keputusan besar yang harus diambil.

Wajar saja, beberapa tim favorit di turnamen ini memiliki kedalaman skuad yang mengesankan di posisi-posisi tertentu, sehingga menentukan pemain mana yang akan diturunkan sebagai starter dan siapa yang lebih baik masuk sebagai pemain pengganti ternyata cukup sulit.

Sementara itu, para pendukung juga antusias untuk memberikan pendapat mereka sambil berharap tim mereka bisa melaju hingga final di New Jersey pada 19 Juli.

Lalu, apa saja dilema pemilihan pemain utama menjelang kick-off pada 11 Juni? Dan apa saja perdebatan yang sedang dibahas oleh para penggemar dan media di beberapa negara yang paling menantikan turnamen ini? GOAL mengulas enam hal yang paling menarik perhatian...

  • Jude Bellingham England 2026Getty Images

    Inggris: Bellingham vs Rogers

    Thomas Tuchel masih harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum mengumumkan susunan pemain Inggris yang akan menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L, namun yang paling menarik perhatian adalah persaingan antara Jude Bellingham dan Morgan Rogers untuk menjadi gelandang paling ofensif di lini tengah The Three Lions di belakang Harry Kane.

    Bellingham, bersama Kane, adalah wajah paling dikenal dalam tim Inggris ini, tetapi setelah musim klub yang kurang memuaskan di Real Madrid dan dengan tanda tanya mengenai hubungannya dengan Tuchel, pemain berusia 22 tahun ini berisiko memulai turnamen dari bangku cadangan.

    Sebaliknya, Tuchel mungkin memilih untuk memainkan Rogers bersama Declan Rice dan Elliot Anderson. Bintang Aston Villa ini baru saja menjalani musim yang luar biasa di mana ia mencetak 14 gol—banyak di antaranya adalah gol spektakuler dari jarak jauh—dan memberikan 11 assist untuk juara Liga Europa.

    Rogers tampil mengesankan untuk Inggris di babak kualifikasi saat Bellingham sedang pulih dari operasi bahu, sementara dari dua pertandingan sejak awal musim di mana keduanya tersedia, masing-masing pemain telah masuk dalam susunan pemain sekali.

    Dari keduanya, Bellingham menampilkan performa yang lebih menonjol dalam kemenangan Sabtu lalu atas Selandia Baru, saat Tuchel memastikan setiap anggota skuadnya mendapat 45 menit untuk meningkatkan kebugaran mereka. Pertemuan Rabu ini dengan Kosta Rika kemungkinan akan memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai pemikiran pelatih asal Jerman tersebut.

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  • David Raya Spain 2026Getty Images

    Spanyol: Siapa yang akan menjadi kiper utama?

    Mengenai keputusan yang akan diambil Luis de la Fuente, tampaknya sudah pasti siapa kiper utama Spanyol untuk Piala Dunia. Bahkan di kalangan penggemar La Roja, tidak ada banyak perdebatan mengenai hal ini. Namun, ketika para penggemar Liga Premier khususnya menyadari bahwa David Raya bukanlah kiper utama tim nasionalnya, kemungkinan besar banyak yang akan bertanya-tanya mengapa.

    Unai Simon telah menjadi kiper pilihan Spanyol sejak Euro 2020, dan penjaga gawang Athletic Club ini sekali lagi diperkirakan akan mengenakan sarung tangan di Amerika Utara meskipun Raya telah menunjukkan performa yang sangat baik bersama Arsenal dengan memenangkan tiga Golden Gloves Liga Premier berturut-turut.

    Raya mencatatkan 28 clean sheet dalam 51 penampilannya bersama The Gunners musim lalu, dan secara luas dianggap sebagai kiper terbaik di Eropa sepanjang musim tersebut. Namun, untuk Spanyol, ia hanya tampil sebagai starter dalam satu pertandingan—pertandingan persahabatan melawan Mesir—sejak November 2024, dan hampir pasti akan menjadi cadangan Simon saat Spanyol memulai kampanye mereka melawan Cape Verde.

    "Akan tidak adil jika kita tidak menghargai kualitas, kelas, karier, dan pengalaman profesional Unai Simon," kata De la Fuente saat ditanya tentang susunan kipernya pada Maret. "Akan aneh bagi saya harus datang ke sini dan mengulanginya, hanya karena dia Unai Simon. Ketika seorang kiper berada di level ini, Anda harus menghormati posisinya dan kariernya."

    Sementara itu, para penggemar Barcelona berharap Joan Garcia akan diberi kesempatan setelah musim debutnya yang luar biasa di Camp Nou. Namun, penampilan yang kurang meyakinkan dalam hasil imbang melawan Irak pekan lalu telah memupus harapan Garcia untuk mengubah pikiran De la Fuente.

  • Endrick Igor Thiago Brazil 2026Getty Images

    Brasil: Pertarungan di lini depan

    Mungkin tak ada posisi di dunia ini yang dibebani tekanan lebih besar daripada menjadi penyerang utama Brasil di Piala Dunia, dan meskipun laga pembuka Selecao melawan Maroko tinggal kurang dari seminggu lagi, masih ada perdebatan mengenai siapa yang akan dipilih Carlo Ancelotti di New Jersey — terutama setelah ia memutuskan untuk tidak memasukkan Joao Pedro dari Chelsea, yang semula dianggap sebagai starter, ke dalam skuad finalnya.

    Matheus Cunha telah diberi nomor punggung 9 untuk turnamen ini dan, setelah menjadi starter di lini depan dalam kemenangan persahabatan melawan Panama, dianggap sebagai kandidat terdepan. Namun, penyerang Manchester United ini hanya mencetak satu gol internasional dari 13 penampilannya, sementara kemampuannya yang serba bisa untuk bermain di sayap atau bahkan sebagai nomor 10 membuatnya tidak dianggap sebagai pilihan alami oleh sebagian pihak.

    Seorang pemain yang sesuai dengan kriteria tersebut adalah Igor Thiago, yang muncul dari ketiadaan untuk memaksa masuk ke skuad Ancelotti setelah musim yang luar biasa bersama Brentford. Hanya Erling Haaland yang mencetak lebih banyak gol di Premier League daripada 22 gol yang dicetak Thiago musim lalu, dan ia telah mencetak dua gol dalam empat penampilannya bersama Brasil. Ada pertanyaan tentang permainannya secara keseluruhan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa Thiago tahu di mana gawang berada.

    Kandidat ketiga adalah pemain yang banyak orang harapkan sudah mapan sebagai penyerang tengah utama saat ini, ketika ia pertama kali muncul dua tahun lalu: Endrick. Namun, setelah kesulitan mendapatkan kesempatan di Real Madrid, 'Pele baru' ini kehilangan tempatnya di tim nasional, dan tanpa masa pinjaman pemulihannya di Lyon pada paruh kedua musim 2025-26, serta cedera yang dialami penyerang lain, Endrick mungkin tidak akan kembali masuk dalam pertimbangan Ancelotti.

    Namun, ia masuk dalam skuad dan telah tampil mengesankan sejak kembali. Dalam penampilan singkat selama 13 menit melawan Kroasia pada April, Endrick berhasil mendapatkan penalti dan memberikan assist untuk membantu memastikan kemenangan, sebelum pada Sabtu lalu, ia mencetak gol internasional pertamanya dalam hampir dua tahun untuk mengamankan kemenangan atas Mesir. Namun, apakah pemain berusia 19 tahun ini telah cukup berbuat untuk memaksa dirinya masuk ke dalam susunan pemain utama? Kita akan tahu pada Sabtu...

  • Lautaro Martinez Argentina 2026Getty Images

    Argentina: Alvarez atau Lautaro... atau keduanya?

    Juara bertahan Argentina tiba di Piala Dunia kali ini dengan skuad yang hampir sama dengan yang menjuarai turnamen di Qatar, dengan sejumlah pemain senior—dipimpin oleh Lionel Messi—yang kemungkinan besar akan menjalani turnamen global terakhir mereka. Namun, satu hal yang akan terlihat sedikit berbeda adalah lini serang, menyusul pensiunnya Angel Di Maria.

    Dengan Di Maria di sayap kiri dan Messi di sayap kanan, Julian Alvarez kemudian muncul sebagai striker utama La Albiceleste. Namun, performa Lautaro Martinez selama dua tahun terakhir kini dapat menggeser pemain Atletico Madrid itu dari peran tersebut - meskipun itu tidak berarti ia akan sepenuhnya tersingkir dari susunan pemain.

    Lautaro menjadi top skor di Copa America 2024 meskipun hanya tampil sebagai starter dalam dua pertandingan, dan telah mencetak 15 gol dalam 20 penampilan internasional terakhirnya, sambil tetap mempertahankan rekor gol yang luar biasa untuk Inter.

    Sebaliknya, Alvarez hanya mencetak tujuh gol dalam 20 penampilan terakhirnya bersama Argentina, dan meskipun ia tampil gemilang di Liga Champions bersama Atletico Madrid musim lalu, ia hanya mencetak dua gol di La Liga sejak awal Oktober.

    Lionel Scaloni tak heran ingin memasukkan kedua pemain tersebut ke dalam timnya, dan solusi yang tampaknya diambil adalah menempatkan Alvarez di sisi kiri, Lautaro di tengah, dan Messi di kanan. Ini adalah formasi yang digunakan Argentina secara sporadis selama kualifikasi, namun belum diuji sejak mereka mengalahkan Peru 1-0 pada November 2024.

    Ada juga pertanyaan apakah memainkan tiga penyerang murni dapat membuat sisa tim rentan secara defensif, dan dengan demikian membatasi peluang yang mungkin diterima Nico Paz meskipun ia adalah gelandang teratas di Serie A musim lalu.

  • Rayan Cherki France 2026Getty Images

    Prancis: Apa peran Cherki?

    Rayan Cherki tidak kekurangan rasa percaya diri. Berbicara setelah Prancis secara mengejutkan dikalahkan oleh Pantai Gading dalam laga persahabatan pertama mereka menjelang turnamen, gelandang serang Manchester City itu langsung bersikap agresif: "Kami tidak pergi ke Piala Dunia sebagai favorit, tapi untuk mengalahkan semua lawan."

    Cherki mungkin merasa dalam suasana hati yang positif setelah mencetak gol sendiri dan mendapat tepuk tangan meriah saat diganti di Nantes, tetapi pernyataannya tetap menimbulkan kegemparan di kalangan media Prancis, dan memaksa manajer Didier Deschamps untuk mengklarifikasi bahwa skuadnya tidak dalam suasana hati yang sombong saat mereka berangkat ke Amerika Utara.

    Ini bukan kali pertama Cherki kemungkinan besar membuat Deschamps pusing, dengan bos Les Bleus berada di bawah tekanan untuk menemukan peran bagi salah satu pemain paling unik di dunia sepak bola dalam lini serang bintang-bintangnya. Namun, meskipun penampilan Cherki pada Kamis lalu, tampaknya ia harus puas duduk di bangku cadangan begitu Piala Dunia dimulai.

    Deschamps kemungkinan akan mengadopsi pendekatan agresif di turnamen terakhirnya, dengan laporan menunjukkan bahwa Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele akan berduet di lini depan, sementara Michael Olise dan Desire Doue memberikan dukungan dari sayap. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi Cherki bahkan di lini tengah, karena Deschamps membutuhkan kestabilan di belakang kuartet penyerangnya. Mengingat apa yang bisa dia hasilkan, hal itu mungkin tidak akan disambut baik di tanah air.

  • Kai Havertz Germany 2026Getty Images

    Jerman: Pilihan Penyerang Nomor 9 Nagelsmann

    Kurangnya penyerang andalan di lini depan telah menghambat performa Jerman selama lebih dari lima tahun, dan Julian Nagelsmann kini berada di bawah tekanan untuk memilih penyerang yang tepat, mengingat Die Mannschaft berupaya menghindari kegagalan lolos dari babak penyisihan grup Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut.

    Setidaknya Nagelsmann memiliki beberapa opsi yang layak untuk dipilih, dengan Kai Havertz saat ini menjadi kandidat terdepan. Pemain Arsenal ini mencetak gol dan memberikan assist saat melawan Amerika Serikat pada hari Sabtu, sementara ia juga mencetak gol saat melawan Ghana pada bulan Maret - meskipun itu terjadi saat ia bermain di sisi kanan saat Jerman bereksperimen dengan opsi-opsi penyerang mereka.

    Nick Woltemade diturunkan sebagai penyerang utama dalam pertandingan tersebut, dan sekitar pergantian tahun ia menjadi favorit utama untuk menjadi starter di lini depan musim panas ini setelah mencetak empat gol dalam enam pertandingan kualifikasi Jerman. Namun, performa mengecewakan Woltemade di paruh kedua musim di Newcastle, di mana ia lebih banyak bermain di lini tengah, kemungkinan besar akan merugikannya dan membatasinya pada peran sebagai pemain cadangan.

    Woltemade bukanlah pesaing utama Havertz. Gelar itu milik Deniz Undav, yang banyak penggemar di Jerman percaya seharusnya menjadi starter setelah musim di mana mantan pemain Brighton itu mencetak 25 gol serta memberikan 14 assist di semua kompetisi untuk Stuttgart.

    Undav memiliki rekor mencetak gol yang sangat baik untuk negaranya, dengan dua golnya melawan Finlandia pada akhir Mei yang membuat total golnya menjadi enam gol dalam sembilan penampilan, dan ia tidak diragukan lagi adalah pemain yang paling dalam performa terbaik di antara ketiganya dalam hal mencetak gol. Namun, apakah ia dapat menggantikan Havertz dan pengalaman bertandingnya dalam pertandingan besar, masih harus dilihat.