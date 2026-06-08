Jude Bellingham vs Morgan Rogers, Penyerang Nomor 9 Brasil dan Perdebatan Terpanas Seputar Pemilihan Skuad Piala Dunia 2026

Mungkin tak ada posisi di dunia ini yang dibebani tekanan lebih besar daripada menjadi penyerang utama Brasil di Piala Dunia, dan meskipun laga pembuka Selecao melawan Maroko tinggal kurang dari seminggu lagi, masih ada perdebatan mengenai siapa yang akan dipilih Carlo Ancelotti di New Jersey — terutama setelah ia memutuskan untuk tidak memasukkan Joao Pedro dari Chelsea, yang semula dianggap sebagai starter, ke dalam skuad finalnya.

Matheus Cunha telah diberi nomor punggung 9 untuk turnamen ini dan, setelah menjadi starter di lini depan dalam kemenangan persahabatan melawan Panama, dianggap sebagai kandidat terdepan. Namun, penyerang Manchester United ini hanya mencetak satu gol internasional dari 13 penampilannya, sementara kemampuannya yang serba bisa untuk bermain di sayap atau bahkan sebagai nomor 10 membuatnya tidak dianggap sebagai pilihan alami oleh sebagian pihak.

Seorang pemain yang sesuai dengan kriteria tersebut adalah Igor Thiago, yang muncul dari ketiadaan untuk memaksa masuk ke skuad Ancelotti setelah musim yang luar biasa bersama Brentford. Hanya Erling Haaland yang mencetak lebih banyak gol di Premier League daripada 22 gol yang dicetak Thiago musim lalu, dan ia telah mencetak dua gol dalam empat penampilannya bersama Brasil. Ada pertanyaan tentang permainannya secara keseluruhan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa Thiago tahu di mana gawang berada.

Kandidat ketiga adalah pemain yang banyak orang harapkan sudah mapan sebagai penyerang tengah utama saat ini, ketika ia pertama kali muncul dua tahun lalu: Endrick. Namun, setelah kesulitan mendapatkan kesempatan di Real Madrid, 'Pele baru' ini kehilangan tempatnya di tim nasional, dan tanpa masa pinjaman pemulihannya di Lyon pada paruh kedua musim 2025-26, serta cedera yang dialami penyerang lain, Endrick mungkin tidak akan kembali masuk dalam pertimbangan Ancelotti.

Namun, ia masuk dalam skuad dan telah tampil mengesankan sejak kembali. Dalam penampilan singkat selama 13 menit melawan Kroasia pada April, Endrick berhasil mendapatkan penalti dan memberikan assist untuk membantu memastikan kemenangan, sebelum pada Sabtu lalu, ia mencetak gol internasional pertamanya dalam hampir dua tahun untuk mengamankan kemenangan atas Mesir. Namun, apakah pemain berusia 19 tahun ini telah cukup berbuat untuk memaksa dirinya masuk ke dalam susunan pemain utama? Kita akan tahu pada Sabtu...