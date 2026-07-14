Ayub Bouadi... Mengapa proyek ini dianggap sebagai yang termahal dalam sejarah sepak bola Maroko?

Pada saat itu, ia mulai mengikuti sesi latihan bersama tim cadangan, sebelum menarik perhatian pelatih kepala saat itu, Paulo Fonseca asal Portugal, yang memutuskan memberinya kesempatan untuk berlatih bersama tim utama.

Fonseca tidak membutuhkan waktu lama untuk yakin bahwa sang pemain memang sudah siap bersaing dengan para pemain senior. Pelatih asal Portugal itu mengatakan setelah penampilan perdana Bouadi melawan KI Klaksvik: “Saat melihatnya di lapangan, dia tidak terlihat seperti pemain berusia enam belas tahun, melainkan seolah-olah usianya sudah lebih dari dua puluh tahun.”

Ia menambahkan: “Dia menunjukkan performa luar biasa bersama tim cadangan, jadi saya memanggilnya untuk berlatih bersama tim utama guna mengetahui seberapa siap dia. Permainannya benar-benar mengejutkan saya. Saya memberinya kesempatan untuk bermain melawan KLAXSVIK, dan saya terkesan dengan segala yang dia tunjukkan. Sejak hari itu, saya tidak lagi memperlakukannya sebagai pemain muda, melainkan sebagai pemain tim utama yang saya percayai kemampuannya.”

Pengaruh Ayub Bouadi tidak hanya terbatas pada penampilannya di lapangan, tetapi ia juga berhasil mendapatkan rasa hormat dari para pemain berpengalaman di ruang ganti. Seorang sumber yang dekat dengan tim utama mengatakan: “Para pemain senior, terutama kapten Benjamin André, menyukai Ayub sejak awal, karena ia sangat memahami posisinya di dalam tim.”

Ia menambahkan: “Beberapa pemain muda yang naik ke tim utama mengira mereka telah mencapai segalanya, dan hal itu tidak disukai oleh para pemain senior. Namun, Ayub berbeda; ia berjuang di lapangan, tetapi pada saat yang sama tetap rendah hati dan menghormati semua orang, sehingga ia cepat berbaur dengan tim.”

Selama musim 2023–2024, Bouadi tampil dalam 18 pertandingan bersama tim utama di berbagai kompetisi. Meskipun sebagian besar penampilannya sebagai pemain pengganti, ia menjadi starter dalam lima pertandingan di Liga Konferensi Eropa, di mana Lille berhasil mencapai perempat final.

Namun, titik balik sesungguhnya terjadi pada musim berikutnya, ketika ia mendapat kesempatan tampil sebagai starter di Liga Champions melawan Real Madrid, dalam pertandingan yang bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-17, dan ia menampilkan salah satu penampilan terbaik dalam kariernya hingga saat itu.

Di tengah krisis cedera yang melanda skuad Lille, pelatih Bruno Genesio—yang mengambil alih kepemimpinan tim menggantikan Paulo Fonseca—tidak ragu untuk memasukkan Bouadi ke dalam susunan pemain inti, meskipun usianya masih sangat muda.

Genesio menempatkannya di lini tengah bersama kapten Benjamin André, yang usianya sekitar 18 tahun lebih tua darinya, namun perbedaan usia tersebut tidak terlihat di lapangan. Bouadi bermain dengan penuh percaya diri, menampilkan performa yang tenang dan berkelas, serta berhasil menetralisir ancaman dari salah satu lini tengah terkuat di Eropa, yang diisi oleh pemain-pemain sekelas Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, dan Eduardo Camavinga.

Meskipun ia hanya bermain selama 26 menit dalam laga melawan Real Madrid, menit-menit tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa Bouadi memiliki bakat luar biasa yang mampu bersaing dengan para raksasa Eropa.

Ayub Bouadi berbicara tentang malam itu dalam wawancara dengan surat kabar Prancis L’Équipe pada Desember lalu, dengan mengatakan: "Pertandingan itu mengubah segalanya. Bertanding melawan Real Madrid di kandang kami di Liga Champions, tepat di hari ulang tahun saya, lalu akhirnya meraih kemenangan... Itu adalah malam yang sempurna dalam segala hal... Saya hampir mencubit diri sendiri untuk memastikan bahwa apa yang terjadi itu nyata."

Ia mengakui bahwa bermain di hadapan salah satu panutannya sepanjang masa merupakan pengalaman yang tak terlupakan. Ia berkata: “Andrés Iniesta dan Luka Modrić selalu menjadi panutanku. Dan ketika Modrić masuk ke lapangan saat Real Madrid sedang berusaha menyamakan kedudukan, aku begitu fokus hingga baru menyadari kehadirannya setelah pertandingan usai.”