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Ayyoub Bouaddi Morocco GFXGetty/GOAL

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Ayub Bouadi... Mengapa proyek ini dianggap sebagai yang termahal dalam sejarah sepak bola Maroko?

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Kisah sang bintang asal Maroko ini bermula di sebuah ruang senam, sebelum ia mencoba berbagai cabang olahraga yang mengasah kemampuan fisik dan mentalnya. Di saat teman-temannya menghabiskan berjam-jam di depan konsol “PlayStation”, ia memilih jalan yang berbeda yang didasari oleh disiplin, kebiasaan membaca, pola makan yang ketat, dan prestasi akademis yang gemilang, hingga ia menjadi sosok langka yang memadukan kecerdasan akademis dengan kejeniusan dalam sepak bola. Perpaduan luar biasa inilah yang membentuk seorang pemain yang kini diimpikan oleh Manchester City untuk direkrut.

Tidak semua talenta membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuktikan diri di kancah olahraga. Ada pemain yang kematangannya melampaui usianya, dan berhasil menempati posisi di antara para pemain senior sebelum mencapai usia dewasa. Ayub Bouadi termasuk dalam kategori langka ini; ia bukan sekadar pemain berbakat, melainkan calon bintang luar biasa yang memadukan keunggulan atletik, prestasi akademis, dan disiplin pribadi, sehingga dalam waktu beberapa tahun saja ia menjadi salah satu talenta muda paling menonjol di sepak bola Eropa, serta incaran sejumlah klub terbesar di benua itu, terutama Manchester City.

Kisah pemain Maroko-Prancis ini dimulai ketika orang tuanya membawanya ke kelas senam saat ia berusia tiga tahun. Tak lama kemudian, bakat alaminya mulai terlihat, sebelum ia juga unggul dalam olahraga lain seperti bersepeda, bola tangan, tenis, dan bulu tangkis, yang turut membangun kemampuan fisik dan motoriknya sejak usia dini.

Pada usia lima tahun, ia bergabung dengan klub AFC Creil, di mana para pelatih tidak membutuhkan waktu lama untuk menyadari keunggulannya. Ia terbiasa bermain bersama kelompok usia yang lebih tua darinya, dan berkat kepribadian kepemimpinannya serta kedewasaannya yang menonjol, ia menjadi kapten tim U-12 saat usianya belum genap sepuluh tahun. Hanya tiga tahun kemudian, ia berhasil menarik perhatian klub Lille, sehingga pindah ke salah satu program pengembangan bakat sepak bola terbaik di Prancis.

Pada Oktober 2023, Ayub Bouadi mencatatkan sejarah saat tampil bersama Lille melawan KI Klaksvík di Liga Konferensi Eropa, pada usia 16 tahun dan tiga hari saja, sehingga menjadi pemain termuda yang pernah tampil dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Beberapa minggu kemudian, ia mencatatkan penampilan perdananya di Ligue 1 melawan Brest, sehingga menjadi pemain termuda yang tampil di kompetisi tersebut sejak tahun 1981.

Sedangkan pada ulang tahunnya yang ke-17, pada bulan Oktober 2024, ia mengalami malam yang akan selamanya terukir dalam ingatannya, setelah memimpin Lille meraih kemenangan bersejarah atas Real Madrid dengan skor 1-0 di Liga Champions, dengan penampilan matang yang memukau semua orang, hingga para pendukung klub merayakan ulang tahunnya di dalam stadion setelah pertandingan usai.

  • U16 France v U16 Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Jenius di lapangan... dan berprestasi di sekolah

    Namun, bakat Ayoub Bouadi tidak hanya terbatas di lapangan hijau. Menurut surat kabar Prancis L'Équipe, ia meraih nilai rata-rata 18,5 dari 20 untuk semua mata pelajaran, sebuah angka yang luar biasa dan sangat langka dalam sistem pendidikan Prancis.

    Pada usia lima belas tahun, ia memenangkan lomba pidato yang diperuntukkan bagi para pemain sepak bola muda di Prancis, setelah menyampaikan pidato berjudul: “Apakah Hasil Lebih Penting daripada Cara?” di hadapan Ibu Negara Prancis, Brigitte Macron, di Istana Élysée.

    Ia juga memperoleh ijazah Baccalauréat Sains dengan predikat “Sangat Baik” setahun lebih awal dari jadwal biasa, dan saat ini melanjutkan studi matematika di Universitas Marseille. Keunggulan akademis ini bertepatan dengan pengukuhannya sebagai pemain tengah di Lille, yang berhasil lolos langsung ke Liga Champions setelah menempati posisi ketiga di Liga Prancis.

    Pada Mei lalu, Ayoub Bouadi menentukan masa depannya di level internasional dan memutuskan untuk membela tim nasional Maroko, bukan Prancis—negara tempat ia lahir dan dibesarkan dalam dunia sepak bola. Setelah keputusan tersebut, ia menjadi pemain kedua berusia 18 tahun yang mewakili Maroko di Piala Dunia, setelah rekan setimnya Bilal El Khannous.

    Ia juga memainkan peran penting bersama Nabil El Aynaoui dalam memimpin timnas Maroko hingga perempat final Piala Dunia, di mana mereka menghadapi timnas Prancis, negara tempat sang pemain lahir dan meniti karier sepak bolanya.

    Meskipun “Singa Atlas” tersingkir dari pertandingan tersebut, karier Ayub Bouadi tidak berhenti menanjak, justru semakin pesat, di tengah minat yang semakin besar dari Manchester City, yang menjadikannya salah satu target utama mereka di bursa transfer.

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    Sebuah keluarga yang membentuk sosok yang luar biasa

    Ayub Bouadi lahir di kota Creil, Prancis utara, sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 36 ribu jiwa, yang berjarak sekitar satu jam perjalanan dengan mobil dari Paris. Meskipun kota ini tenang, kini kota tersebut juga dikenal sebagai tempat kelahiran salah satu talenta sepak bola muda paling menonjol di Eropa.

    Ayub Bouadi dibesarkan dalam keluarga yang percaya bahwa kesuksesan tidak hanya diraih melalui bakat semata, melainkan juga melalui kerja keras dan disiplin. Ayahnya menjabat sebagai eksekutif di salah satu bank, sedangkan ibunya bekerja sebagai manajer sumber daya manusia di sektor penerbangan. Sejak kecil, keduanya telah berupaya menanamkan nilai-nilai komitmen dan prestasi akademis kepada anak-anak mereka.

    Suleiman Al-Ayadi, presiden klub Creil—klub pertama tempat Ayub Bouadi bermain—mengatakan dalam wawancara dengan situs The Athletic: “Keluarga Ayub sangat mendukungnya. Kedua orang tuanya bertekad agar semua anggota keluarga mendapatkan pendidikan terbaik. Salah satu saudara perempuannya, misalnya, meraih gelar doktor di bidang farmasi, dan keluarga tersebut meyakini bahwa kerja keras adalah jalan sejati menuju kesuksesan.”

    Sejak bergabung dengan klub Creil pada usia lima tahun, semua orang mulai menyadari bahwa anak ini berbeda dari teman-temannya. Meskipun lahir pada tahun 2007, ia terus-menerus bertanding bersama pemain yang lebih tua satu atau dua tahun darinya.

    Al-Ayadi mengenang masa itu dengan mengatakan: “Sejak tahun-tahun awalnya, ia sudah menjadi salah satu pemain terbaik di kelompok usianya. Ia memiliki kedewasaan sepak bola yang menonjol, pemahaman mendalam tentang permainan, serta cara berkomunikasi yang istimewa dengan rekan-rekannya di lapangan.”

    Ia menambahkan: “Yang paling menarik perhatian adalah kecerdasan sepak bolanya. Gerakannya, operannya, dan pilihannya di lapangan sangat luar biasa untuk anak seusianya. Ia adalah pemimpin alami, dan karakter kepemimpinan ini menjadi bagian penting dari gaya permainannya.”

    Bukan hanya kekaguman para pelatih yang membedakan Ayub Bouadi, tetapi ia juga menjadi panutan bagi anak-anak lain di klub. Sufyan Khair, koordinator sektor junior di Kril, yang mengawasi pelatihannya antara usia sembilan hingga sebelas tahun, mengenang masa itu dengan mengatakan: “Para orang tua meminta anak-anak mereka untuk meneladani Ayub. Dan ketika kami bepergian untuk mengikuti turnamen, para ayah selalu memastikan anak-anak mereka tinggal di kamar yang sama dengannya, karena ia merupakan teladan yang luar biasa dalam hal perilaku dan disiplin.”

    Keunggulannya tidak hanya terbatas di lapangan, tetapi juga tercermin dalam gaya hidupnya di luar sepak bola. Berbeda dengan kebanyakan rekan sebayanya, Ayub Bouadi tidak terlalu aktif di media sosial, dan baru membuat akun “Instagram” pada Mei lalu. Meskipun demikian, jumlah pengikutnya dalam waktu singkat telah melampaui 1,8 juta, meskipun ia hanya memposting sejumlah kecil konten.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP

    Tidak ada pizza... dan tidak ada PlayStation

    Di Klub Krill, semua orang memperhatikan ketertarikannya sejak dini pada detail-detail yang menjadi ciri profesional sejati. Al-Ayadi berkata, “Dia sangat bersemangat dengan gagasan untuk menjadi atlet yang utuh. Dia memperhatikan segalanya; latihan individu, persiapan fisik, pola makannya, dan jumlah jam tidurnya.”

    Adapun Sufyan Khair, menambahkan: “Dia tidak makan burger atau pizza seperti anak-anak lainnya. Setelah turnamen, ketika kami pergi ke restoran cepat saji, dia hanya memilih makanan sehat. Dia juga tidak pernah memiliki PlayStation atau Nintendo, dan tidak menghabiskan waktunya di ponsel atau media sosial, melainkan lebih suka membaca buku.”

    Meskipun memiliki semua sifat ini, Ayub Bouadi pada awal kariernya tidak menarik banyak perhatian para pencari bakat dari klub-klub besar. Khair menjelaskan alasannya dengan mengatakan: “Pada masa itu, ada pemain lain yang lebih menonjol, terutama di wilayah Paris. Ayub tidak mengandalkan gerakan menggiring bola yang rumit atau aksi pamer. Dia bukan tipe pemain yang membuatmu langsung berkata sejak sentuhan pertama: ‘Wah, bakatnya luar biasa.’”

    Dia menambahkan: “Namun, mereka yang benar-benar memahami sepak bola menyadari nilai aslinya. Dia sangat tenang, tahu cara merebut kembali bola, mengopernya dengan sederhana dan cerdas, serta memiliki kepribadian kepemimpinan di lapangan. Anda bisa merasakan bahwa dia memiliki sesuatu yang berbeda.”

    Dia juga mengikuti seleksi di sejumlah klub, tetapi mereka tidak melanjutkan pemantauannya, karena potensinya tidak sepenuhnya terlihat dalam satu pertandingan.

    Khaer melanjutkan: “Semakin bertambah usianya, dia semakin menonjol. Saya ingat saat kami berpartisipasi dalam turnamen di kota Nantes, di mana kami menghadapi klub-klub seperti Inter dan Chelsea, dan dia mengungguli mereka semua. Dalam turnamen lain di Normandia, kami mengalahkan West Ham, dan mencapai final setelah dikalahkan oleh Strasbourg. Saat itulah semua orang mulai menyadari bahwa anak ini memiliki masa depan yang luar biasa.”

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-MARSEILLEAFP

    Mengapa Lail percaya padanya lebih dulu daripada yang lain?

    Di sinilah klub Lille mulai bergerak secara serius untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut, setelah yakin bahwa mereka berhadapan dengan bakat yang tak tertandingi. Pihak klub Lille tidak membutuhkan waktu lama untuk menyadari bahwa Ayoub Bouadi memiliki semua kualitas yang dibutuhkan sebagai pemain yang dapat menjadi tulang punggung proyek tim.

    Seorang pejabat di dalam klub, dalam pernyataannya kepada situs The Athletic, mengatakan bahwa Ayoub Bouadi bukanlah pemain paling terampil dalam hal dribel atau aksi akrobatik di antara rekan-rekan segenerasinya, namun ia memiliki kualitas yang sulit diajarkan.

    Ia menjelaskan: “Kami memiliki sejumlah pemain yang berbakat secara teknis, tetapi Ayoub menonjol berkat penglihatan lapangan yang luar biasa, penempatan diri yang hebat, dan kedewasaan yang tinggi dalam gaya permainannya. Dia tidak mengandalkan dribel atau gerakan akrobatik, melainkan tahu kapan harus mengoper bola, dan bagaimana menutupi ruang untuk rekan-rekannya. Dari segi teknis, dia lebih mirip Tiago Motta daripada Neymar.”

    Bukan hanya aspek teknis saja yang membuat Lille unggul dalam perebutan untuk merekrutnya. Akademi klub tersebut memiliki reputasi yang sangat baik dalam mengembangkan bakat, dan Lille juga terkenal karena memberikan kesempatan kepada pemain muda, terutama setelah mereka menjuarai Liga Prancis musim 2020–2021 dengan mengalahkan Paris Saint-Germain.

    Namun, faktor terpenting bagi keluarga Ayub Bouadi adalah jarak yang dekat, karena perjalanan dari rumah keluarga di kota Cray ke markas klub hanya memakan waktu sekitar 90 menit dengan mobil.

    Sumber yang sama mengatakan: “Kami memiliki rencana yang jelas, infrastruktur yang kuat, dan akademi yang unggul, ditambah lagi presiden klub Olivier Létang yang percaya pada pemberian kesempatan kepada para pemain muda. Selain itu, kedekatan geografis antara Cray dan Lille juga menjadi faktor penting. Namun, kami belum pernah melihat pemain dengan spesifikasi seperti ini bergabung dengan Lille selama bertahun-tahun, mungkin sejak era Eden Hazard.”

    Pada tahun 2020, Ayoub Bouadi menandatangani perjanjian awal dengan klub tersebut, sebelum secara resmi bergabung dengan Lille pada tahun berikutnya. Pihak klub Creil sudah menyadari sejak saat itu bahwa mereka tidak akan sering melihat sang pemain di dalam klub mereka, namun mereka yakin bahwa ia akan segera kembali menjadi sorotan, kali ini melalui media internasional.

    Suleiman Al-Ayadi mengatakan: “Saya bukan peramal, tetapi semua yang terjadi padanya hari ini sepertinya sudah tak terelakkan. Dia memiliki bakat sejati, dan jelas bahwa dia akan mencapai level tertinggi.”

    Sama seperti yang terjadi di Creil, Bouadi terus berkembang dengan kecepatan yang mengagumkan di tim junior Lille. Awalnya, ia dipromosikan ke tim U-17, sebelum dengan cepat pindah ke tim U-19, tanpa mengalami kesulitan beradaptasi dengan para pemain yang lebih tua. Usianya belum genap lima belas tahun ketika ia menandatangani kontrak profesional pertamanya pada Agustus 2023.

  • FBL-EUR-C1-LILLE-REAL MADRIDAFP

    Fonseca dan Genésio... Dua pelatih yang bertaruh pada bakatnya

    Pada saat itu, ia mulai mengikuti sesi latihan bersama tim cadangan, sebelum menarik perhatian pelatih kepala saat itu, Paulo Fonseca asal Portugal, yang memutuskan memberinya kesempatan untuk berlatih bersama tim utama.

    Fonseca tidak membutuhkan waktu lama untuk yakin bahwa sang pemain memang sudah siap bersaing dengan para pemain senior. Pelatih asal Portugal itu mengatakan setelah penampilan perdana Bouadi melawan KI Klaksvik: “Saat melihatnya di lapangan, dia tidak terlihat seperti pemain berusia enam belas tahun, melainkan seolah-olah usianya sudah lebih dari dua puluh tahun.”

    Ia menambahkan: “Dia menunjukkan performa luar biasa bersama tim cadangan, jadi saya memanggilnya untuk berlatih bersama tim utama guna mengetahui seberapa siap dia. Permainannya benar-benar mengejutkan saya. Saya memberinya kesempatan untuk bermain melawan KLAXSVIK, dan saya terkesan dengan segala yang dia tunjukkan. Sejak hari itu, saya tidak lagi memperlakukannya sebagai pemain muda, melainkan sebagai pemain tim utama yang saya percayai kemampuannya.”

    Pengaruh Ayub Bouadi tidak hanya terbatas pada penampilannya di lapangan, tetapi ia juga berhasil mendapatkan rasa hormat dari para pemain berpengalaman di ruang ganti. Seorang sumber yang dekat dengan tim utama mengatakan: “Para pemain senior, terutama kapten Benjamin André, menyukai Ayub sejak awal, karena ia sangat memahami posisinya di dalam tim.”

    Ia menambahkan: “Beberapa pemain muda yang naik ke tim utama mengira mereka telah mencapai segalanya, dan hal itu tidak disukai oleh para pemain senior. Namun, Ayub berbeda; ia berjuang di lapangan, tetapi pada saat yang sama tetap rendah hati dan menghormati semua orang, sehingga ia cepat berbaur dengan tim.”

    Selama musim 2023–2024, Bouadi tampil dalam 18 pertandingan bersama tim utama di berbagai kompetisi. Meskipun sebagian besar penampilannya sebagai pemain pengganti, ia menjadi starter dalam lima pertandingan di Liga Konferensi Eropa, di mana Lille berhasil mencapai perempat final.

    Namun, titik balik sesungguhnya terjadi pada musim berikutnya, ketika ia mendapat kesempatan tampil sebagai starter di Liga Champions melawan Real Madrid, dalam pertandingan yang bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-17, dan ia menampilkan salah satu penampilan terbaik dalam kariernya hingga saat itu.

    Di tengah krisis cedera yang melanda skuad Lille, pelatih Bruno Genesio—yang mengambil alih kepemimpinan tim menggantikan Paulo Fonseca—tidak ragu untuk memasukkan Bouadi ke dalam susunan pemain inti, meskipun usianya masih sangat muda.

    Genesio menempatkannya di lini tengah bersama kapten Benjamin André, yang usianya sekitar 18 tahun lebih tua darinya, namun perbedaan usia tersebut tidak terlihat di lapangan. Bouadi bermain dengan penuh percaya diri, menampilkan performa yang tenang dan berkelas, serta berhasil menetralisir ancaman dari salah satu lini tengah terkuat di Eropa, yang diisi oleh pemain-pemain sekelas Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, dan Eduardo Camavinga.

    Meskipun ia hanya bermain selama 26 menit dalam laga melawan Real Madrid, menit-menit tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa Bouadi memiliki bakat luar biasa yang mampu bersaing dengan para raksasa Eropa.

    Ayub Bouadi berbicara tentang malam itu dalam wawancara dengan surat kabar Prancis L’Équipe pada Desember lalu, dengan mengatakan: "Pertandingan itu mengubah segalanya. Bertanding melawan Real Madrid di kandang kami di Liga Champions, tepat di hari ulang tahun saya, lalu akhirnya meraih kemenangan... Itu adalah malam yang sempurna dalam segala hal... Saya hampir mencubit diri sendiri untuk memastikan bahwa apa yang terjadi itu nyata."

    Ia mengakui bahwa bermain di hadapan salah satu panutannya sepanjang masa merupakan pengalaman yang tak terlupakan. Ia berkata: “Andrés Iniesta dan Luka Modrić selalu menjadi panutanku. Dan ketika Modrić masuk ke lapangan saat Real Madrid sedang berusaha menyamakan kedudukan, aku begitu fokus hingga baru menyadari kehadirannya setelah pertandingan usai.”

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    Matematika... minat yang membuatnya melupakan tekanan di lapangan sepak bola

    Namun, sosok Ayoub Bouadi tidak hanya terbatas pada sepak bola saja. Dalam wawancara yang sama, ia berbicara tentang kecintaannya yang besar pada matematika, sambil menjelaskan bahwa bagi dirinya, matematika merupakan pelepas penat mental yang menjauhkannya dari tekanan di lapangan hijau.

    Ia berkata: “Matematika membantu saya menjauh sejenak dari sepak bola, dan tidak memikirkannya sepanjang waktu. Saya suka belajar, dan saya percaya bahwa setiap orang memiliki caranya sendiri untuk menenangkan pikiran.”

    Seiring meningkatnya perannya di tim utama, Ayub Bouadi pindah ke rumah pribadi di dekat pusat latihan Lille, setelah sebelumnya tinggal di akademi klub.

    Seperti biasa dalam mengambil langkah-langkahnya lebih awal, ia memperoleh SIM segera setelah mencapai usia yang sah, sehingga Ayub Bouadi terus membuktikan kedewasaannya di dalam dan di luar lapangan.

    Meskipun menit bermainnya berkurang pada akhir musim 2024–2025, pemain ini kembali mengamankan posisi yang lebih stabil pada musim berikutnya, bahkan sampai mengenakan ban kapten dalam beberapa pertandingan persahabatan selama masa persiapan, yang menjadi tanda jelas akan kepercayaan besar yang dimilikinya di dalam klub.

    Peran Ayub Bouadi tidak terbatas pada posisi gelandang bertahan; ia juga membuktikan kemampuannya untuk mengisi posisi bek kanan saat diperlukan, yang menegaskan fleksibilitas taktisnya serta kemampuannya beradaptasi dengan tuntutan pelatih yang berbeda-beda.

    Meskipun memiliki banyak potensi, masih ada satu aspek yang ingin ia kembangkan. Dalam 96 pertandingan yang ia jalani bersama tim utama Lille, ia belum pernah mencetak gol dan hanya memberikan empat assist, angka yang tidak mencerminkan kualitas ofensif sang pemain.

    Namun, Bruno Genesio berpendapat bahwa aspek ini dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu. Pelatih asal Prancis itu mengatakan bahwa Ayoub Bouadi memiliki semua kualitas yang diperlukan untuk mencetak empat, lima, atau bahkan enam gol dalam satu musim, jika ia terus berupaya mengembangkan kemampuannya di sepertiga akhir lapangan.

    Ayub Bouadi terikat kontrak dengan Lille hingga musim panas 2029, setelah menandatangani kontrak baru pada Desember lalu, namun semua indikasi menunjukkan bahwa kemungkinan ia bertahan lama di Stadion Pierre-Mauroy tampaknya kecil.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    100 juta euro... Mengapa City terus mengejar Bouadi?

    Seiring meningkatnya minat dari klub-klub besar Eropa, Lille kini menyadari bahwa mempertahankan pemain andalannya bukanlah tugas yang mudah, terutama jika tawaran finansial yang sesuai datang.

    Seiring dengan semakin dekatnya Ayoub Bouadi untuk mengukuhkan posisinya di antara gelandang muda terbaik di Eropa, pembicaraan mengenai masa depannya pun semakin ramai, di tengah meningkatnya minat dari klub-klub besar di benua tersebut.

    Lille tidak keberatan mempertimbangkan kemungkinan menjual sang pemain jika menerima tawaran yang tepat, namun harga yang diminta mungkin akan membuat penyelesaian kesepakatan ini menjadi sangat sulit bagi banyak klub.

    Perkiraan menunjukkan bahwa Lille mungkin akan meminta sekitar 100 juta euro, jumlah yang mencerminkan keyakinan klub bahwa Bouadi bukan sekadar talenta menjanjikan, melainkan salah satu pemain muda paling berharga di sepak bola Eropa.

    Meskipun biayanya tinggi, Manchester City menonjol sebagai klub yang paling serius dalam perburuan untuk merekrutnya. Menurut laporan Transfer DealSheet yang diterbitkan oleh situs The Athletic, juara Liga Inggris tersebut menempatkan Bouadi sebagai prioritas utama di bursa transfer, dan menunggu keputusan sang pemain mengenai masa depannya dalam waktu dekat.

    Informasi menunjukkan bahwa beberapa klub telah menyatakan kesediaannya untuk membeli pemain tersebut sambil mengizinkannya tetap di Lille selama satu musim lagi guna melanjutkan perkembangannya, namun Manchester City lebih memilih untuk merekrutnya segera dan langsung memasukkannya ke dalam skuad tim utama, terutama karena posisi gelandang merupakan salah satu prioritas utama mereka di bursa transfer saat ini.

  • Ayyoub Bouaddi Morocco France WC 2026 GFX GOAL ONLYGOAL AR

    Maroko memilih dengan sepenuh hati... dan menutup pintu bagi Prancis

    Di saat klub-klub besar Eropa berebut untuk mendapatkan jasanya, Ayoub Bouadi sebenarnya telah mengambil salah satu keputusan terpenting dalam kariernya, yaitu memilih tim nasional mana yang akan diwakilinya di tingkat internasional.

    Setelah mewakili Prancis di berbagai kategori usia, hingga timnas U-21, ia mengumumkan keputusan finalnya pada Mei lalu untuk mengenakan seragam timnas Maroko, negara asal kedua orang tuanya.

    Pengumuman tersebut disampaikan dengan cara yang mengharukan, di mana ia mengunggah foto pertama di akun Instagram barunya, yang memperlihatkan dirinya sebagai seorang anak kecil yang duduk di tribun penonton saat menyaksikan salah satu pertandingan timnas Maroko selama putaran final Piala Dunia 2018 di Rusia.

    Foto tersebut disertai dengan pesan yang berbunyi: “Bangga mewakili Maroko di turnamen terbesar… Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, namun di atas segalanya, ini adalah awal dari babak baru yang menuntut kerja lebih keras, standar yang lebih tinggi, dan tanggung jawab yang lebih besar… Saya sepenuhnya menyadari besarnya tanggung jawab yang saya emban dengan mengenakan seragam ini, dan saya akan mengerahkan segala upaya untuk mewakili negara saya sebaik mungkin.”

    Ia juga tidak melupakan Prancis, negara tempat ia lahir dan dibesarkan, dengan mengatakan: “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prancis. Keputusan saya sama sekali tidak mengurangi kebanggaan dan rasa syukur saya atas semua yang telah saya alami selama mewakili tim nasional Prancis di level junior.. Saya bangga, dan akan selalu bangga, dengan identitas ganda saya, latar belakang saya, dan akar saya... Dan kini... saatnya untuk menulis bab baru.”

    Keputusan ini tidak luput dari perhatian di Federasi Sepak Bola Prancis. Pelatih kepala Hubert Fournier, dalam pernyataannya kepada *L’Athlète*, mengatakan: “Ini merupakan kerugian besar bagi kami, tetapi pada akhirnya keputusan itu adalah keputusan pribadinya, dan harus dihormati.”

    Pertandingan antara Prancis dan Maroko di perempat final Piala Dunia kembali menyoroti keputusan ini. Di saat ada keyakinan di kalangan Prancis bahwa Ayoub Bouadi hampir menerima panggilan pertamanya ke tim nasional senior di bawah asuhan Didier Deschamps, orang-orang terdekatnya menegaskan bahwa keinginannya untuk mewakili Maroko telah kokoh selama bertahun-tahun.

    Mantan pelatihnya di Creil, Sufyan Khair, mengatakan: “Keputusan ini berasal dari hati. Ayoub tidak memilih Maroko karena itu jalan pintas menuju Piala Dunia, melainkan karena ia sudah lama yakin bahwa inilah tim nasional yang ingin ia wakili. Jika ia ingin bermain untuk Prancis, ia masih punya cukup waktu untuk mewujudkannya.”

    Ia melanjutkan: “Tentu saja, pertandingan melawan Prancis akan selalu memiliki makna khusus baginya, karena ia memiliki dua kewarganegaraan, lahir di sana, dan sangat bersyukur kepada negara itu, tetapi saya tidak berpikir ia akan merasakan tekanan tambahan apa pun. Kepribadiannya berbeda, dan ia menghadapi situasi seperti ini dengan sangat tenang.”

    Di antara keluarga yang menanamkan nilai-nilai disiplin padanya, perjalanan akademis yang luar biasa, dan bakat sepak bola yang telah membuktikan dirinya di lapangan-lapangan Eropa, Ayoub Bouadi terus melangkah dengan mantap menuju puncak. Sementara klub-klub besar berlomba-lomba untuk mendapatkan tanda tangannya, tampaknya pemain muda Maroko ini masih berada di awal perjalanannya yang mungkin akan menjadikannya salah satu bintang sepak bola dunia terkemuka dalam beberapa tahun mendatang.