Ayub Bouadi... Mengapa proyek ini dianggap sebagai yang termahal dalam sejarah sepak bola Maroko?

Tidak semua talenta membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuktikan diri di kancah olahraga. Ada pemain yang kematangannya melampaui usianya, dan berhasil menempati posisi di antara para pemain senior sebelum mencapai usia dewasa. Ayub Bouadi termasuk dalam kategori langka ini; ia bukan sekadar pemain berbakat, melainkan calon bintang luar biasa yang memadukan keunggulan atletik, prestasi akademis, dan disiplin pribadi, sehingga dalam waktu beberapa tahun saja ia menjadi salah satu talenta muda paling menonjol di sepak bola Eropa, serta incaran sejumlah klub terbesar di benua itu, terutama Manchester City.
Kisah pemain Maroko-Prancis ini dimulai ketika orang tuanya membawanya ke kelas senam saat ia berusia tiga tahun. Tak lama kemudian, bakat alaminya mulai terlihat, sebelum ia juga unggul dalam olahraga lain seperti bersepeda, bola tangan, tenis, dan bulu tangkis, yang turut membangun kemampuan fisik dan motoriknya sejak usia dini.
Pada usia lima tahun, ia bergabung dengan klub AFC Creil, di mana para pelatih tidak membutuhkan waktu lama untuk menyadari keunggulannya. Ia terbiasa bermain bersama kelompok usia yang lebih tua darinya, dan berkat kepribadian kepemimpinannya serta kedewasaannya yang menonjol, ia menjadi kapten tim U-12 saat usianya belum genap sepuluh tahun. Hanya tiga tahun kemudian, ia berhasil menarik perhatian klub Lille, sehingga pindah ke salah satu program pengembangan bakat sepak bola terbaik di Prancis.
Pada Oktober 2023, Ayub Bouadi mencatatkan sejarah saat tampil bersama Lille melawan KI Klaksvík di Liga Konferensi Eropa, pada usia 16 tahun dan tiga hari saja, sehingga menjadi pemain termuda yang pernah tampil dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Beberapa minggu kemudian, ia mencatatkan penampilan perdananya di Ligue 1 melawan Brest, sehingga menjadi pemain termuda yang tampil di kompetisi tersebut sejak tahun 1981.
Sedangkan pada ulang tahunnya yang ke-17, pada bulan Oktober 2024, ia mengalami malam yang akan selamanya terukir dalam ingatannya, setelah memimpin Lille meraih kemenangan bersejarah atas Real Madrid dengan skor 1-0 di Liga Champions, dengan penampilan matang yang memukau semua orang, hingga para pendukung klub merayakan ulang tahunnya di dalam stadion setelah pertandingan usai.