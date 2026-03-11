Antonin Kinsky, Loris Karius, dan penampilan kiper terburuk sepanjang sejarah Liga Champions

Pertanyaan akan terus muncul mengenai apakah Igor Tudor seharusnya mempercayakan tugas besar tersebut kepada pemain berusia 22 tahun dan apakah keputusannya untuk menggantikannya pada saat itu tepat. Perlu juga ditekankan bahwa meskipun kesalahan Kinsky memang sangat merugikan, dia bukan satu-satunya pemain Tottenham yang kehilangan keseimbangan pada malam itu saat Spurs menelan kekalahan 5-2 yang semakin memperburuk suasana di klub yang terancam degradasi.
Selain itu, meskipun penampilan Kinsky benar-benar mengerikan, dia bukanlah kiper pertama yang tampil buruk di panggung terbesar, dengan banyak nama terkenal lainnya yang pernah mengalami malam mimpi buruk di Liga Champions sepanjang sejarah...