Goal.com
Live
Kinsky Karius Onana GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Antonin Kinsky, Loris Karius, dan penampilan kiper terburuk sepanjang sejarah Liga Champions

Nama Antonin Kinsky akan selamanya dikenang dengan buruk di Tottenham dan Liga Champions. Kiper Spurs itu dipaksa masuk ke dalam susunan pemain untuk leg pertama babak 16 besar pada Selasa di Atletico Madrid, namun hanya bertahan 17 menit setelah dua kali memberikan gol kepada tim Diego Simeone, yang akan dikenang sebagai salah satu penampilan kiper terburuk dalam sejarah kompetisi klub teratas Eropa.

Pertanyaan akan terus muncul mengenai apakah Igor Tudor seharusnya mempercayakan tugas besar tersebut kepada pemain berusia 22 tahun dan apakah keputusannya untuk menggantikannya pada saat itu tepat. Perlu juga ditekankan bahwa meskipun kesalahan Kinsky memang sangat merugikan, dia bukan satu-satunya pemain Tottenham yang kehilangan keseimbangan pada malam itu saat Spurs menelan kekalahan 5-2 yang semakin memperburuk suasana di klub yang terancam degradasi.

Selain itu, meskipun penampilan Kinsky benar-benar mengerikan, dia bukanlah kiper pertama yang tampil buruk di panggung terbesar, dengan banyak nama terkenal lainnya yang pernah mengalami malam mimpi buruk di Liga Champions sepanjang sejarah...

  • Real Madrid v Paris Saint-Germain: Round Of Sixteen Leg Two - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Gigi Donnarumma (Real Madrid vs PSG, 2022)

    Meskipun tentu saja ada penampilan kiper yang lebih buruk dalam sejarah Liga Champions, mungkin tidak ada satu kesalahan pun yang mengubah hasil pertandingan—dan bahkan seluruh turnamen—seperti kesalahan Gigi Donnarumma melawan Real Madrid di babak 16 besar musim 2021-22.

    Setelah menang 1-0 di leg pertama di kandang, gol Kylian Mbappe di Bernabeu telah menempatkan Paris Saint-Germain dalam posisi yang menguntungkan untuk mengeliminasi Los Blancos dan menjaga harapan tim Prancis itu untuk meraih gelar Liga Champions pertama mereka tetap hidup. Namun, dengan 30 menit tersisa dalam pertandingan, segalanya berubah drastis.

    Tidak dikenal karena kemampuannya mengolah bola, Donnarumma terlalu lama menguasai bola di dekat garis gawangnya sendiri hingga ditackle oleh Karim Benzema. Bola kemudian bergulir ke Vinicius Jr, yang kemudian mengembalikan bola kepada Benzema untuk mencetak gol pertama dari hattrick yang menentukan kemenangan. Mbappe, Lionel Messi, dan Neymar harus menelan kekecewaan sementara Madrid memulai perjalanan epik menuju trofi, dipimpin oleh Benzema yang akhirnya memenangkan Ballon d'Or. Namun, semua itu tidak akan mungkin terjadi tanpa keraguan Donnarumma di area penalti timnya sendiri.

    • Iklan
  • Manchester City v FC Bayern Muenchen - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Joe Hart (Manchester City vs Bayern Munich, 2013)

    Joe Hart secara mengejutkan ditendang oleh Pep Guardiola hampir segera setelah ia bergabung dengan Manchester City pada 2016, dan mungkin penampilan kiper tersebut melawan tim Bayern Munich asuhan Guardiola tiga tahun sebelumnya turut berperan dalam keputusan tersebut.

    City belum menjadi kekuatan Eropa seperti yang mereka miliki saat ini ketika mereka menjamu Bayern di Etihad Stadium pada fase grup, tetapi mereka tetap yakin bisa mengalahkan raksasa Jerman itu di kandang sendiri. Namun, dua kesalahan Hart membantu mengantarkan tim Manuel Pellegrini ke kekalahan 3-1.

    Hart dua kali kebobolan di tiang dekatnya, pertama oleh tendangan jarak jauh Franck Ribery yang dia sentuh tetapi tidak bisa dihentikan, dan kemudian oleh Arjen Robben di awal babak kedua saat Bayern mengancam akan melancarkan serangan gencar. Pada akhir pertandingan, sorakan ironis terdengar dari para pendukung City saat Hart berhasil menahan tendangan yang langsung mengarah padanya, begitu buruknya penampilannya.

  • FC Porto v Arsenal - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Lukasz Fabianski (Porto vs Arsenal, 2010)

    Sebelum menjadi kiper andalan West Ham, Lukasz Fabianski adalah kiper muda berbakat yang sebagian besar waktu duduk di bangku cadangan Arsenal. Namun, setelah cedera yang dialami kiper utama Manuel Almunia, Fabianski dipanggil untuk menjadi starter bagi The Gunners dalam leg pertama babak 16 besar melawan Porto pada 2010, dengan konsekuensi yang tragis.

    Fabianski terlihat gugup bahkan sebelum ia kehilangan keseimbangan pada menit ke-11 dan secara tak terduga memantulkan umpan silang Silvestre Varela ke gawangnya sendiri. Arsenal berhasil menyamakan kedudukan tak lama setelah itu melalui Sol Campbell, namun Fabianski kembali membuat kesalahan fatal di awal babak kedua saat ia mengambil umpan balik Campbell dan mengakibatkan tendangan bebas tidak langsung.

    Jelas terguncang, kiper tersebut kemudian tertangkap basah saat mencoba mengatur pertahanannya saat Porto mengambil tendangan bebas dengan cepat, yang memungkinkan Radamel Falcao mencetak gol ke gawang kosong dan memastikan kemenangan 2-1 untuk tim Portugal tersebut.

  • FC Bayern München v Manchester United: Group A - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Andre Onana (Bayern Munich vs Manchester United, 2023)

    Manchester United mengambil keputusan berani untuk melepas kiper utama mereka, David de Gea, pada musim panas 2023, dan menggantikannya dengan Andre Onana, yang didatangkan dari Inter dengan biaya £43,8 juta. Onana sebelumnya bermain di bawah asuhan Erik ten Hag di Ajax. Namun, nasib buruk menimpa kiper internasional Kamerun itu saat Manchester United menjalani pertandingan pertama Liga Champions musim baru di Old Trafford.

    Sudah menghadapi tugas berat dengan memulai kampanye Eropa mereka di kandang Bayern Munich, United tertinggal ketika Onana membiarkan tembakan lemah Leroy Sane meluncur di bawah tubuhnya untuk gol pembuka, yang akhirnya berujung pada kemenangan 4-3 bagi raksasa Bundesliga.

    "Tim kalah karena kesalahan itu," akui Onana kepada TNT Sports setelah pertandingan. "Saya harus belajar, menjadi kuat, dan melanjutkan, meskipun situasinya tidak mudah... Cara saya bermain hari ini adalah salah satu pertandingan terburuk saya."

    Sayangnya bagi Onana, itu mungkin bahkan bukan pertandingan terburuknya di fase grup...

  • Andre Onana Manchester United 2023-24Getty Images

    Andre Onana (Galatasaray vs Manchester United, 2023)

    Onana mengikuti kesalahan fatalnya di Bayern dengan kesalahan lain melawan Galatasaray pada matchday kedua, di mana umpan buruknya dari belakang menyebabkan Casemiro diusir dari lapangan selama kekalahan 3-2 di Old Trafford. Dia bangkit kembali beberapa minggu kemudian, menyelamatkan penalti di menit akhir melawan Copenhagen untuk mempertahankan kemenangan 1-0, tetapi kekalahan United di Denmark membuat harapan mereka untuk lolos tergantung pada benang tipis menjelang perjalanan mereka ke Istanbul pada akhir November.

    Meskipun tekanan itu, tim Ten Hag unggul 2-0 di awal pertandingan melawan Galatasaray, namun Onana salah posisi dan memberikan gol kepada Hakim Ziyech dari tendangan bebas. Scott McTominay menambah skor menjadi 3-1 tak lama setelahnya, namun mimpi buruk Onana belum berakhir, karena ia secara tak terduga gagal menahan tendangan bebas lemah Ziyech, mendorong bola rendah pemain Maroko itu ke gawangnya meskipun tendangan tersebut tidak memiliki kekuatan.

    Galatasaray akhirnya meraih hasil imbang 3-3 berkat kesalahan Onana, dan United tersingkir dua minggu kemudian setelah gagal mengalahkan Bayern pada matchday keenam.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRIDAFP

    Loris Karius (Liverpool vs Real Madrid, 2018)

    Kinsky mungkin hampir menyamai performanya, tetapi penampilan Loris Karius di final Liga Champions 2018 tetap menjadi standar emas ketika berbicara tentang kegagalan kiper di panggung terbesar Eropa. Terungkap kemudian bahwa kiper asal Jerman itu mengalami gegar otak setelah bertabrakan dengan kapten Real Madrid, Sergio Ramos, di awal babak kedua, yang setidaknya sebagian menjelaskan penampilannya yang buruk di Kyiv, meskipun para penggemar Liverpool tidak akan memaafkannya dengan mudah.

    Mimpi buruk Karius dimulai enam menit memasuki babak kedua ketika ia secara aneh melempar bola ke punggung Karim Benzema yang sedang mundur dan tak berdaya menonton bola melayang melewatinya dan bergulir masuk ke gawang. Kemudian, setelah tak mampu menghentikan tendangan overhead luar biasa Gareth Bale setelah Sadio Mane sempat menyamakan skor, Karius kembali melakukan kesalahan saat menangani upaya Bale dari jarak 30 yard yang membuat skor menjadi 3-1 dan mengunci kemenangan untuk Los Blancos.

    Penjaga gawang The Reds itu menangis di akhir pertandingan, dan ia tidak akan pernah bermain lagi untuk Liverpool.

0