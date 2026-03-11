Antonin Kinsky, Loris Karius, dan penampilan kiper terburuk sepanjang sejarah Liga Champions

Meskipun tentu saja ada penampilan kiper yang lebih buruk dalam sejarah Liga Champions, mungkin tidak ada satu kesalahan pun yang mengubah hasil pertandingan—dan bahkan seluruh turnamen—seperti kesalahan Gigi Donnarumma melawan Real Madrid di babak 16 besar musim 2021-22.

Setelah menang 1-0 di leg pertama di kandang, gol Kylian Mbappe di Bernabeu telah menempatkan Paris Saint-Germain dalam posisi yang menguntungkan untuk mengeliminasi Los Blancos dan menjaga harapan tim Prancis itu untuk meraih gelar Liga Champions pertama mereka tetap hidup. Namun, dengan 30 menit tersisa dalam pertandingan, segalanya berubah drastis.

Tidak dikenal karena kemampuannya mengolah bola, Donnarumma terlalu lama menguasai bola di dekat garis gawangnya sendiri hingga ditackle oleh Karim Benzema. Bola kemudian bergulir ke Vinicius Jr, yang kemudian mengembalikan bola kepada Benzema untuk mencetak gol pertama dari hattrick yang menentukan kemenangan. Mbappe, Lionel Messi, dan Neymar harus menelan kekecewaan sementara Madrid memulai perjalanan epik menuju trofi, dipimpin oleh Benzema yang akhirnya memenangkan Ballon d'Or. Namun, semua itu tidak akan mungkin terjadi tanpa keraguan Donnarumma di area penalti timnya sendiri.