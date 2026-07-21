Usai Tamparan Rodgers.. Target Berikutnya Arsenal Masuk Radar Chelsea

John Stones resmi menjadi pemain berstatus bebas transfer usai penampilan gemilangnya bersama timnas Inggris di Piala Dunia, hal yang menarik minat Chelsea dan Arsenal dalam upaya kedua klub memperkuat lini pertahanan mereka pada bursa transfer saat ini.

Stones menjadi salah satu opsi yang sangat serius dipertimbangkan oleh manajemen Chelsea, yang berpotensi menempatkan "si Biru" dalam persaingan langsung baru dengan Arsenal untuk merebut satu incaran yang sama. Ketersediaan pemain ini untuk transfer gratis muncul setelah kontraknya dengan Manchester City berakhir, dan meski minim tampil pada musim lalu, nilainya melambung secara signifikan setelah performa impresifnya bersama timnas Inggris di Piala Dunia.

Pemain berusia 32 tahun itu memiliki pengalaman luas di Liga Primer Inggris yang ia kumpulkan selama satu dekade penuh gelar di Manchester, hal yang menjadikannya sorotan sejumlah klub Inggris dan Eropa.

Sejumlah kabar sempat terungkap selama akhir pekan mengenai keinginan Arsenal untuk merekrut Stones, di tengah kekhawatiran akan absennya bek klub tersebut, William Saliba, hingga jangka waktu mencapai lima bulan akibat cedera punggung yang dialaminya selama Piala Dunia. Di sisi lain, surat kabar Inggris "Mirror" menyebutkan bahwa Chelsea juga berhasrat mendatangkan pemain tersebut untuk memenuhi keinginan manajemen dalam memperkuat skuad dengan pemain siap pakai yang memiliki pengalaman langsung.

Chelsea berusaha mendatangkan dua bek baru musim panas ini bergantung pada arus pemain yang meninggalkan tim, dan saat ini tengah menjalani pembicaraan dengan Crystal Palace terkait bek Maxence Lacroix. Meski demikian, nilai transfer bek Prancis berusia 26 tahun itu bisa mencapai 55 juta pound sterling, angka yang melampaui penilaian finansial yang dikeluarkan manajemen Chelsea untuk pemain tersebut.

Seandainya kedua raksasa London ini terlibat dalam perebutan resmi untuk menuntaskan transfer Stones dalam pekan-pekan mendatang, maka bek Inggris itu akan menjadi bintang kedua dari timnas Inggris yang diperebutkan kedua klub musim panas ini setelah Morgan Rogers.

Arsenal dan Chelsea sebelumnya telah menunjukkan minat panjang terhadap bintang Aston Villa itu, yang kepindahannya diperkirakan akan bernilai sangat besar. Meski Arsenal menjadi kandidat terkuat untuk menuntaskan transfer tersebut selama beberapa pekan terakhir, Chelsea berhasil memenangi persaingan dengan mencapai kesepakatan bersama Aston Villa dalam transfer senilai 117 juta pound sterling.

Berbagai laporan mengindikasikan bahwa Arsenal menaksir nilai Rogers sekitar 80 juta pound sterling, dengan kemungkinan menaikkan tawaran menjadi 100 juta pound sterling untuk merekrut pemain yang mencetak 14 gol dan memberikan 12 assist dalam 55 pertandingan di berbagai kompetisi musim lalu. Namun, meningkatnya tuntutan Aston Villa menyusul kepindahan Elliot Anderson ke Manchester City senilai 116 juta pound sterling mendorong Chelsea untuk memenuhi harga yang diminta dan menuntaskan apa yang mungkin menjadi transfer terbesar di bursa transfer musim panas ini.