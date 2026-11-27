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Bintang Arsenal, Bukayo Saka, kembali berlatih setelah absen akibat cedera otot yang dialaminya saat menghadapi Bayern Munich di Liga Champions.

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Langkah ini memberi timnya harapan untuk kembali memiliki salah satu elemen menyerang terpentingnya menjelang laga yang dinanti melawan Real Madrid di Liga Champions, di Stadion Emirates pada 9 Desember mendatang.

Radio Spanyol "COPE" melaporkan pada Jumat ini bahwa Saka berpacu dengan waktu untuk pulih dan tampil melawan Real Madrid, setelah absen dalam tujuh laga terakhir Arsenal di berbagai kompetisi.

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memastikan sang pemain telah kembali berlatih. Namun, ia tidak menjelaskan apakah Saka sudah berlatih penuh bersama tim atau menjalani program latihan khusus, dan juga tidak menyebutkan kapan sang pemain akan kembali bertanding.

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Saka mengalami cedera saat menghadapi Bayern Munich dalam laga yang berakhir imbang 2-2 di Jerman pada 21 Oktober lalu, di fase liga Liga Champions. Ia pun meninggalkan lapangan dan memulai masa perawatan serta rehabilitasi yang membuatnya keluar dari rencana Arteta.

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Kembalinya sang winger asal Inggris ke latihan terjadi meski pelatih asal Spanyol itu, dalam pernyataan sebelumnya pada 20 November, sempat memperingatkan bahwa cedera tersebut bisa memakan waktu sekitar delapan pekan. Saat itu, ia menyebut sang pemain telah menjalani hampir empat pekan masa perawatan.

Arteta juga menjelaskan bahwa waktu kembalinya Saka tidak dapat dipastikan secara tepat, dan staf pelatih tidak akan terburu-buru menurunkannya sebelum ia benar-benar pulih.

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Saka diperkirakan absen dalam laga melawan Manchester City yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu di Liga Primer Inggris.

Keikutsertaannya saat menghadapi Brentford dan Tottenham Hotspur pada awal Desember juga masih diragukan, mengingat ia perlu memulihkan kebugaran fisiknya dan menghindari risiko cedera kambuh.

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Sejumlah laporan media sebelumnya menyebut kepulangannya bisa tertunda hingga laga melawan Manchester United pada 20 Desember. Hal itu membuat peluangnya untuk tampil melawan Real Madrid menjadi tantangan besar, meski ia sudah kembali berlatih.

Selama Saka absen, Arteta mengandalkan Noni Madueke sebagai penggantinya. Di sisi lain, tim kehilangan salah satu senjata serangan terbaiknya, mengingat kemampuan pemain asal Inggris itu dalam menciptakan peluang, mencetak gol, serta bergerak di antara sisi lapangan dan lini tengah.

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Laga melawan Real Madrid memiliki arti penting bagi Arsenal dalam persaingan untuk lolos langsung ke babak 16 besar, setelah The Gunners meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima laga pertama mereka melawan Napoli, Lille, Bayern Munich, Slavia Praha, dan Borussia Dortmund.

Kemenangan atas Real Madrid akan menjadi kesempatan untuk memperkuat posisi Arsenal menjelang dua laga terakhir, seiring upaya mereka untuk mengakhiri fase ini di delapan besar, yang berhak lolos langsung ke babak 16 besar.

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Arsenal dijadwalkan menjamu lawannya dari Spanyol itu pada 9 Desember di Stadion Emirates, dalam matchday keenam fase liga Liga Champions. Laga tersebut bisa menjadi momen kembalinya Saka jika kondisi fisiknya memungkinkan, tetapi keikutsertaannya hingga kini belum pasti.