Bagikan Ikuti GOAL di Google

Anika Neuer, mantan istri kiper Bayern Munchen Manuel Neuer, membagikan unggahan yang mengkritik perselingkuhan dan menyinggung soal "memilih gadis lain dengan mengorbankan kami". Unggahan itu muncul beberapa hari setelah adanya laporan bahwa pasangan tersebut telah berpisah.

Iklan

Anika tidak menyebut nama Neuer dalam unggahan-unggahan tersebut, dan juga tidak secara langsung menuduhnya berselingkuh atau menjalin hubungan asmara dengan orang lain.

Baca juga

Usai Berpisah dengan Istrinya, Terungkap Sosok Perempuan Muda Misterius dalam Hidup Neuer

Unggahan-unggahan ini muncul setelah adanya laporan yang menyebut Neuer bepergian ke Brasil bersama seorang perempuan berusia 23 tahun, yang oleh harian Jerman "Bild" disebut sebagai fisioterapisnya. Namun, harian itu menyatakan bahwa hubungan keduanya lebih dari sekadar itu.

Anika melahirkan anak kedua mereka pada akhir Agustus lalu, sebelum laporan harian "Bild" dan "RTL" menyebut pasangan itu berpisah hanya beberapa minggu setelah kelahiran tersebut.

Iklan Iklan

Salah satu pesan yang dibagikan ulang oleh Anika memuat kritik terhadap perselingkuhan saat hamil dan menyebutnya sebagai "tingkat kejahatan yang benar-benar berbeda". Pesan itu menilai bahwa mengkhianati perempuan yang sedang mengandung anak pasangannya adalah keputusan yang disengaja, bukan sekadar kesalahan, sebelum ditutup dengan menyebut tindakan tersebut "menjijikkan".

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya HSV Bundesliga 09.30 FCB

Adapun pesan kedua, yang tampak lebih personal, berbunyi: "Tentu aku akan memaafkanmu suatu hari nanti, tetapi sebagai ibu dari anakmu, aku tidak akan pernah memaafkanmu karena memilih gadis lain dengan mengorbankan kami."

Harian "Bild", mengutip orang-orang dekat Bayern Munchen, melaporkan bahwa Neuer dan perempuan yang menemaninya dalam perjalanan itu telah dekat selama beberapa bulan, serta menghabiskan waktu bersama di Pulau Sisilia pada akhir September lalu.

Iklan

Harian itu menambahkan bahwa keduanya terbang ke Brasil pada 15 November dan menginap di sebuah suite di salah satu resor mewah.

Selain itu, beredar sejumlah video yang disebut-sebut merekam keberadaan mereka di kawasan Búzios, yang terletak di timur laut kota Rio de Janeiro.

Iklan

Neuer bepergian ke Brasil saat menjalani masa pemulihan dari cedera kaki yang dialaminya ketika melawan Mainz di Bundesliga pada 7 November.

Klub Bavaria itu mengizinkan perjalanan kiper Jerman tersebut sebagai bagian dari program pemulihannya. Direktur olahraga Max Eberl menjelaskan bahwa perjalanan itu akan memberinya kesempatan untuk beristirahat sebelum menjalani program rehabilitasi yang lebih intensif selama periode Natal dan Tahun Baru.

Iklan

Neuer sudah kembali ke Munich pada Rabu kemarin untuk melanjutkan program rehabilitasi di klubnya.

Harian "Bild" sebelumnya melaporkan pada 13 November bahwa Neuer memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Anika tak lama setelah kelahiran anak kedua mereka, sementara jaringan "RTL" menyebut perpisahan itu terjadi pada awal Oktober dan kiper Jerman tersebut telah meninggalkan rumah mereka.

Iklan

Pasangan ini telah menjalin hubungan sejak sekitar 6 tahun lalu, sebelum menikah pada November 2023. Mereka juga menggelar pesta pernikahan selama 3 hari di Tirol Selatan, Italia, pada Juli 2025.

Pasangan ini dikaruniai anak pertama mereka, Luka, pada Maret 2024, sebelum menyambut anak kedua pada Agustus lalu.

Iklan

Neuer tidak memberikan komentar terkait laporan perpisahan tersebut saat dihubungi "Bild", sementara Anika juga tidak menanggapi pertanyaan dari harian tersebut.