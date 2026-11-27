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Sepak bola ikut masuk ke dalam perdebatan politik antara para calon kepala pemerintahan Spanyol, setelah pemimpin Partai Rakyat, Alberto Núñez Feijóo, mengangkat isu Spanyol sebagai tuan rumah laga final Piala Dunia 2030 dengan melontarkan pertanyaan langsung kepada Perdana Menteri Pedro Sánchez serta para peserta debat lainnya.

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Surat kabar Spanyol Marca melaporkan bahwa Feijóo mengangkat isu tersebut dalam debat empat kandidat dan menuntut sikap yang jelas mengenai penyelenggaraan final di Spanyol. Ia berpijak pada status sepak bola negara itu sebagai salah satu tuan rumah turnamen, yang akan diselenggarakan oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko, ditambah sejumlah laga perayaan di Argentina, Paraguay, dan Uruguay.

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Pemimpin Partai Rakyat itu mengatakan: "Omong-omong, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda, meski Anda mungkin mengira ini soal sepak bola. Saya akan mengajukannya kepada semua kandidat."

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Feijóo menambahkan: "Begini, saya mendukung agar Spanyol menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Apakah Anda sekalian juga? Apakah Anda, Tuan Sánchez, mendukung agar Spanyol menyelenggarakan Piala Dunia, mengingat kita adalah negara tuan rumah sekaligus kekuatan sepak bola terkuat di dunia? Apakah Anda sependapat dengan saya, Tuan Sánchez, bahwa kita menggelar final di Spanyol, ya atau tidak?"

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Pedro Sánchez menghindari konfrontasi politik langsung dengan Feijóo dan memilih menjawab dari sudut pandang preferensi sepak bola pribadinya.

Sang perdana menteri menyebut bahwa ia sebenarnya berharap laga final digelar di stadion Atlético Madrid (Metropolitano), tetapi ia menilai stadion Real Madrid (Santiago Bernabéu) merupakan pilihan paling tepat untuk menjadi tuan rumah ajang sebesar itu.

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Sánchez mengatakan: "Saya, sebagai pendukung Atlético, berharap final digelar di Wanda, tetapi saya paham bahwa final harus digelar di Bernabéu."

Perdebatan kemudian mengalami perubahan arah ketika pemimpin partai Vox, Santiago Abascal, ikut angkat bicara. Ia menolak gagasan penyelenggaraan Piala Dunia bersama Maroko dan mengaitkan sikapnya dengan isu kedaulatan Spanyol serta perselisihan politik terkait kota Ceuta dan Melilla.

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Dengan demikian, perdebatan tidak lagi sebatas soal stadion mana yang akan menjadi tuan rumah final, tetapi meluas menjadi perselisihan mengenai bentuk kerja sama dengan Maroko dalam penyelenggaraan turnamen. Feijóo dan Sánchez sama-sama menyampaikan sikap yang mendukung digelarnya laga final di Spanyol, sementara Abascal memanfaatkan isu tersebut untuk menyuarakan penolakannya terhadap kerja sama dengan Rabat, sejalan dengan sikap partainya dalam persoalan kedaulatan dan hubungan bilateral.

Sikap-sikap ini muncul ketika tiga negara, yakni Spanyol, Portugal, dan Maroko, tengah bersiap menyelenggarakan Piala Dunia yang diikuti 48 tim nasional pada 2030.

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Persaingan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 telah berubah menjadi perselisihan antara Maroko dan Spanyol, karena berkas pencalonan bersama tidak menetapkan negara mana yang akan menggelar laga puncak.

Spanyol bersikukuh bahwa mereka berhak atas laga final dengan mengajukan Stadion Santiago Bernabéu di Madrid dan Spotify Camp Nou di Barcelona, sedangkan Maroko mempromosikan Stadion Hassan II yang baru di Benslimane, dekat Casablanca, yang direncanakan berkapasitas sekitar 115.000 penonton.

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Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) hingga kini belum mengumumkan keputusannya dan menegaskan bahwa penentuan stadion akan dilakukan pada "waktu yang tepat".