Rahasia yang terungkap setelah Piala Dunia... Guardiola setuju untuk melatih timnas Inggris

Laporan media mengungkapkan bahwa Pep Guardiola, mantan pelatih Manchester City asal Spanyol, telah mencapai kesepakatan lisan untuk melatih tim nasional Inggris, sebelum Thomas Tuchel asal Jerman ditunjuk untuk posisi tersebut.

Nama Guardiola sempat sangat dikaitkan dengan kepelatihan "Tiga Singa" ketika Gareth Southgate memutuskan untuk mundur dari jabatannya dua tahun lalu; meskipun pelatih asal Spanyol itu saat itu tidak sepenuhnya menampik kemungkinan tersebut, ia akhirnya memilih untuk memperpanjang kontraknya bersama Manchester City pada pertengahan musim (2024-2025).

Menurut laporan jaringan global “The Athletic”, Guardiola sebenarnya telah memberikan persetujuan lisan kepada pejabat Federasi Sepak Bola Inggris (FA), sebelum akhirnya menarik kembali keputusannya; perubahan haluan ini mendorong manajemen FA untuk mengalihkan fokusnya ke perekrutan Tuchel.

Asosiasi Sepak Bola Inggris telah mengumumkan penunjukan Tuchel sebagai pelatih baru tim nasional pada Oktober 2024, namun ia baru secara resmi memulai tugasnya pada Januari berikutnya, di mana tujuan utamanya saat itu adalah membawa tim nasional Inggris ke final Piala Dunia musim panas ini.

Namun, impian “Tiga Singa” sirna setelah tersingkir dari Piala Dunia di babak semifinal, menyusul kekalahan pada Rabu lalu melawan Argentina dengan skor 2-1, yang membuat Tuchel menjadi sasaran kritik tajam terkait pembacaan taktiknya dan pergantian pemainnya pada babak kedua; tim tersebut justru mundur ke pertahanan setelah unggul 1-0 atas juara bertahan, yang membuka peluang bagi tekanan Argentina yang berujung pada dua gol dari Enzo Fernández dan Lautaro Martínez.

Meskipun ada desakan dari sebagian suporter dan kritikus yang menuntut pemecatannya setelah kekalahan ini, Tuchel menegaskan tekadnya untuk tetap menjabat sebagai pelatih Inggris di Kejuaraan Eropa “Euro 2028” yang akan digelar di kandang sendiri.

Terkait hal ini, Tuchel menyatakan: “Saya berkomitmen seratus persen, dan masih banyak hal yang perlu kami perbaiki, dan saya sangat senang melakukannya.”

Ia menambahkan: “Saya tetap yakin bahwa kami mampu menerapkan gaya permainan kami dengan lebih baik saat menguasai bola, serta menunjukkan seberapa hebat para pemain kami. Keunggulan ini ada di dalam diri kami; karena saya merasakannya dalam sesi latihan di setiap pemusatan latihan, dan juga di sini, di Piala Dunia. Saya merasa ada level tambahan yang harus kami capai dan raih untuk merebut gelar besar tersebut.”

Dalam konteks terkait, laporan “The Athletic” mengungkap adanya klausul rahasia dalam kontrak Tuchel, yang memberinya hak untuk hengkang tanpa denda setelah Piala Dunia jika Inggris gagal mencapai perempat final—klausul yang sama yang juga memberikan hak kepada Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) untuk memecatnya dengan syarat yang sama.