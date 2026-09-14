Pratinjau Premier League Brighton & Hove Albion vs Arsenal: Semua yang perlu Anda ketahui

Brighton & Hove Albion vs Arsenal: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 5 19 Sep 2026 - 10.00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion dan Arsenal akan kick-off pada 19 September 2026 pukul 15.00 GMT (11.00 EST / 16.00 BST / 16.00 SAST).

Seagulls menjamu Arsenal yang tampil sempurna di pesisir selatan

Brighton & Hove Albion kembali ke American Express Stadium untuk menjamu pemuncak klasemen Arsenal pada pekan ke-5 Premier League 2026/27. Setelah meraih kemenangan tandang dengan banyak gol di kompetisi domestik, tim asuhan Fabian Hürzeler berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk memberi pesaing gelar itu tersandung untuk pertama kalinya musim ini. Bagi Arsenal asuhan Mikel Arteta, perjalanan ke selatan setelah meraih kemenangan beruntun di kompetisi domestik dan Eropa menjadi ujian penting saat mereka berusaha mempertahankan rekor sempurna di Premier League.

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Lima gol Seagulls membantai Coventry

Brighton & Hove Albion menatap laga Sabtu dengan penuh momentum setelah meraih kemenangan tandang dominan 5-0 atas Coventry City pada matchday 4 (13 September). Charalampos Kostoulas membuka skor pada menit ke-35 sebelum Malick Yalcouyé, Pascal Groß, Lewis Dunk, dan Yasin Ayari menambah gol pada babak kedua untuk menuntaskan penampilan tanpa ampun. Hasil itu melanjutkan hasil imbang kandang 1-1 melawan Leeds United pada matchday 3, membuktikan bahwa Brighton memiliki daya gedor yang besar meski disibukkan komitmen piala di tengah pekan.

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Dua gol Arsenal di babak kedua menenggelamkan Sunderland

Arsenal bertandang ke pesisir selatan dengan penuh kepercayaan diri setelah mengamankan kemenangan tandang 2-0 yang diraih dengan kerja keras atas Sunderland di Stadium of Light pada matchday 4 (12 September). Setelah melewati babak pembuka tanpa gol, pemain pengganti Bruno Guimarães memecah kebuntuan pada menit ke-58 sebelum Bukayo Saka memastikan tiga poin lewat penalti pada masa injury time. Ditambah kemenangan 2-1 atas Chelsea dan kemenangan tandang 1-0 di Liga Champions melawan Napoli, skuad Arteta terus menunjukkan kontrol taktik yang luar biasa dan disiplin bertahan.

Bisakah energi tinggi Brighton membongkar lini belakang solid Arsenal?

Pertemuan-pertemuan sebelumnya di pesisir selatan kerap menghadirkan laga dengan tempo cepat dan susunan taktik yang dinamis. Kombinasi lini tengah cair Brighton yang dipimpin Pascal Groß dan Yasin Ayari akan berusaha menembus struktur sentral Arsenal. Sementara itu, Arsenal akan mengandalkan pergerakan kreatif Martin Ødegaard dan Bukayo Saka untuk membuka pertahanan Brighton. Dengan poin penting yang dipertaruhkan pada fase awal musim, laga Sabtu ini menjanjikan drama Premier League kelas elite sejak peluit awal.

Kabar tim & skuad

Fabian Hurzeler menghadapi daftar absen yang panjang jelang pertandingan ini. Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna, dan Evan Ferguson semuanya dipastikan absen, membuat skuad Brighton menipis di berbagai posisi. Pembaruan mengenai ketersediaan mereka akan ditambahkan mendekati kick-off.

Untuk Arsenal, William Saliba masih menepi, yang menjadi satu-satunya masalah cedera yang telah terkonfirmasi dalam skuad Mikel Arteta pada tahap ini. Selain itu, Arsenal diperkirakan memiliki opsi yang lengkap untuk dipilih.

Performa

Brighton datang dengan performa kuat, mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan telak 5-0 atas Coventry City, sementara mereka juga mengalahkan Aston Villa 4-0 dan menundukkan Tromsoe 4-0 dalam kualifikasi Conference League. Brighton mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut sambil kebobolan delapan gol, meski kekalahan 4-3 di markas Chelsea menunjukkan kerentanan di lini belakang.

Arsenal memenangi lima pertandingan terakhir mereka tanpa kehilangan satu poin pun. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 di markas Sunderland, dan mereka juga mengalahkan SSC Napoli 1-0 di Liga Champions, Chelsea 2-1, Aston Villa 1-0, dan Coventry City 3-0. Arsenal mencetak tujuh gol dalam lima laga tersebut dan tidak kebobolan dalam tiga pertandingan kompetitif terakhir mereka.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Maret 2026, ketika Arsenal menang 1-0 di American Express Community Stadium. Sebelumnya, Arsenal mengalahkan Brighton 2-1 di kandang pada laga Premier League pada Desember 2025 dan juga menundukkan mereka 2-0 di Carabao Cup pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Arsenal mencatat tiga kemenangan, Brighton tidak meraih satu pun, sementara dua laga lainnya berakhir imbang.