Prakiraan Pertandingan Kanada vs Qatar di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

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Pertandingan Kanada vs Qatar akan dimulai pada 18 Juni 2026 pukul 18.00 EST dan 22.00 GMT.

Kanada vs Qatar: Konteks Pertandingan

Kanada, salah satu tuan rumah yang menduduki peringkat ke-30 dunia menurut FIFA, memulai kampanye mereka dengan hasil imbang 1-1 melawan Bosnia. Sementara itu, Qatar meraih hasil imbang dramatis 1-1 melawan Swiss berkat gol penyama kedudukan pada menit ke-94. Grup B berpotensi menjadi salah satu grup yang paling ketat di Piala Dunia.

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Siapa pelatih dan pemain kunci Kanada?

Pelatih Kanada, Jesse Marsch, yang sebelumnya pernah melatih Leeds United, akan sangat mengandalkan kualitas dan pengalaman bek kiri Bayern Munich, Alphonso Davies, yang baru saja kembali dari cedera panjang dalam laga semifinal Liga Champions melawan PSG pada Mei lalu. Selain itu, perhatikan juga gelandang Sassuolo, Ismael Kone, dan penyerang Juventus, Jonathan David.

Tim Nasional Pria Kanada telah lolos ke Piala Dunia FIFA tiga kali dalam sejarahnya, yaitu pada 1986, 2022, dan kini 2026. Davies mencetak gol pertama Kanada di Piala Dunia dalam pertandingan melawan Kroasia pada 2022. Kini berusia 52 tahun, pelatih Marsch memiliki karier bermain yang cemerlang, di mana ia bermain selama 14 musim di MLS Amerika Serikat pada tahun 90-an dan 2000-an. Ia juga telah bermain dalam dua pertandingan untuk USMNT.

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Siapa saja pemain kunci Qatar, dan siapa pelatih mereka?

Gelandang serang Al Sadd, Akram Afif, adalah nama paling menonjol di skuad Qatar. Ia akan memanfaatkan gaya bermain dan kreativitasnya untuk menciptakan peluang bagi pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional. Penyerang Al Duhail ini telah mencetak gol di Piala Asia, Copa América, dan Gold Cup, dan berharap dapat mengganggu pertahanan tim asuhan Julen Lopetegui.

Setelah lolos ke Piala Dunia, Qatar menunjuk pelatih berpengalaman asal Spanyol, Julen Lopetegui, untuk memimpin tim di turnamen tersebut. Mantan manajer Spanyol, Sevilla, dan Real Madrid ini mewarisi skuad yang bertekad menghapus kenangan buruk dari kampanye Piala Dunia 2022 mereka, di mana mereka menjadi tuan rumah pertama yang kalah dalam ketiga pertandingan fase grup.

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Skuad Kanada yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Bek: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Munich), Alfie Jones (Middlesbrough).

Gelandang: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Penyerang: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

Skuad 26 pemain Qatar

Penjaga gawang: Salah Zakaria (Al-Duhail), Mahmoud Abunada (Al Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd)

Bek: Hashmi Hussein (Al Arabi), Ayoub Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Pedro Miguel (Al-Sadd), Issa Laaye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Sultan Al-Brake (Al-Duhail), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)

Gelandang: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah)

Penyerang: Tahseen Mohammed (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Almoez Ali (Al-Duhail), Akram Afif (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Youssef Abdulrazzaq (Al-Wakrah), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Ahmed Al-Janahi (Al Gharafa).

Berita tim & skuad

Kanada dilatih oleh Jesse Marsch, meskipun saat ini belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing untuk pertandingan ini. Susunan pemain awal yang kemungkinan besar akan diturunkan belum dikonfirmasi pada tahap ini. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Qatar dipimpin oleh pelatih kepala Julen Lopetegui, tanpa ada data cedera atau skorsing yang dikonfirmasi pada saat publikasi. Susunan pemain yang diproyeksikan belum dirilis. Berita tim lebih lanjut akan diperbarui jika sudah tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

CAN Last 1 matches QAT 1 Menang 0 Seri 0 Menang Qatar 0 - 2 Canada 2 Gol tercipta 0 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Pertemuan sebelumnya antara kedua tim ini, berdasarkan data yang tersedia, terjadi dalam laga persahabatan pada 23 September 2022, saat Kanada menang 2-0 saat bertandang ke Qatar. Hasil tersebut merupakan satu-satunya kemenangan Kanada atas lawan mereka di Grup B yang tercatat dalam rekor head-to-head.

Klasemen

Di Grup B, Kanada saat ini berada di posisi kedua dan Qatar di posisi ketiga setelah putaran pertama pertandingan.