Pertandingan Jerman vs Curacao akan dimulai pada 14 Juni 2026 pukul 12:00 EST dan 18:00 GMT.

Cara menonton Jerman vs Curacao dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa dari belahan dunia lain, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan lebih lanjut di artikel ini, atau Anda juga dapat melihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Jerman vs Curaçao: Konteks Pertandingan

Anda tidak akan menemukan pertarungan David vs Goliath yang lebih seru dari ini, dan itulah mengapa kami menyukai Piala Dunia. Jerman, juara dunia empat kali yang menduduki peringkat ke-10 dunia, akan menghadapi debutan Curaçao, yang dianggap sebagai tim terbaik ke-83 di dunia oleh FIFA. Dari 48 negara yang berkompetisi, hanya Selandia Baru yang peringkatnya lebih rendah dari Curaçao (ke-85).

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Siapa pelatih dan pemain kunci Jerman?

Jerman, juara dunia empat kali, memiliki skuad yang dipenuhi kualitas kelas dunia dari depan hingga belakang, meskipun profil usia skuad 2026 ini sedikit lebih muda dibandingkan skuad-skuad sebelumnya. Joshua Kimmich dari Bayern Munich akan membawa pengalaman dan keahlian di lini tengah, sementara pengaruh kreatif dan gol dari rekan setimnya, Jamal Musiala, akan menjadi kunci bagi peluang mereka. Hal yang sama juga berlaku untuk bintang Arsenal, Kai Havertz, yang baru saja mencetak gol di final Liga Champions keduanya. Kiper legendaris Manuel Neuer, yang kini berusia 40 tahun, akan tampil untuk terakhir kalinya. Manajer berusia 38 tahun, Julian Nagelsmann, yang sudah tergolong veteran di usianya, memiliki tugas untuk membentuk skuad muda yang menarik dan mengubah mereka menjadi pesaing yang layak untuk merebut gelar juara.

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Siapa pelatih dan pemain kunci Curaçao?

Manajer legendaris Belanda, Dick Advocaat, akan ditugaskan memimpin negara pulau ini dalam debutnya di Piala Dunia. Gervane Kastaneer menjadi tokoh kunci dalam kualifikasi dengan mencetak lima gol, sementara mantan bintang Aston Villa, Leandro Bacuna, menyumbang tiga assist. Mereka mungkin perlu bermain dengan mentalitas pragmatis di Amerika, dan kiper Eloy Room kemungkinan besar akan sangat sibuk. Mantan bintang Man United, Tahith Chong, juga bisa menjadi ancaman.

Skuad Jerman

Penjaga gawang: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nubel (Stuttgart).

Bek: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle United).

Gelandang: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool).

Penyerang: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Leroy Sane (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United).

Perjalanan Jerman menuju Piala Dunia

Perjalanan Jerman menuju Piala Dunia 2026 berjalan mulus. Berlaga di Grup A Kualifikasi UEFA, mereka meraih lima kemenangan dari enam pertandingan, finis di puncak grup untuk memastikan lolos langsung.

Skuad Curaçao

Penjaga gawang: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Bek: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Gelandang: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdır), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Penyerang: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

Perjalanan Curaçao menuju Piala Dunia

Curaçao mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk pertama kalinya. Dengan populasi sekitar 156.000 jiwa, mereka secara resmi menjadi negara terkecil yang pernah mencapai ajang bergengsi tersebut. Mereka masuk ke babak kualifikasi CONCACAF pada putaran kedua dan mendominasi Grup C, menyelesaikan babak tersebut dengan rekor sempurna 4-0-0 dan selisih gol +13. Di babak kualifikasi terakhir, mereka harus menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jamaika dan Trinidad & Tobago, namun berhasil menyelesaikan babak grup tanpa kekalahan dengan tiga kemenangan dan tiga hasil imbang.

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Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton pertandingan Jerman vs Curacao hari ini

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Unduh & Pasang : Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server : Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.

Apple TV, Roku & Konsol : Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

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