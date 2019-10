Pierre-Emerick Aubameyang: CEO Borussia Dortmund Badut!

Penyerang Pierre-Emerick Aubameyang melancarkan serangan balik kepada CEO Hans-Joachim Watzke dan melabelinya seorang “badut”.

Watzke mengklaim Aubameyang meninggalkan Dortmund untuk Arsenal pada Januari 2018 karena alasan finansial.

Kepada Suddeutsche Zeitung, CEO Dortmund ini mengatakan: “Aubameyang, yang main bagus di Arsenal, mungkin akan senang ketika ia melihat rekening bank-nya, tapi pada Rabu akan sedih ketika ia harus menyaksikan Liga Champions di televisi.”

Aubameyang tidak tinggal diam dan menyerang balik Watzke, yang menjual Ousmane Dembele ke pada 2017.

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money don’t talk about money please!!! Leave me alone pls