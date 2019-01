Lagi, Paul Pogba Serang Jose Mourinho

Untuk kesekian kali Paul Pogba menyerang eks pelatihnya di Manchester United itu, walau secara tersirat.

Paul Pogba untuk kesekian kalinya melempar sindiran untuk mantan pelatihnya di Manchester United, Jose Mourinho.

Menjadi semakin panas, karena pernyataan terkini Pogba keluar sesaat setelah Mourinho mengatakan secara tak langsung bahwa sang pemain merupakan "sosok yang tak bisa diatur", tapi "dibela oleh pihak klub".

Kali ini Pogba secara tersirat mengungkap bahwa bukan hanya dirinya yang merasa tidak nyaman, dengan gaya taktik bertahan yang diterapkan The Special One selama di Old Trafford.

"Cara kami bermain sekarang adalah dengan mendominasi penguasaan bola," buka Pogba, seperti dilansir Sky Sports.

"Kami sekarang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus mengatur tempo. Kami juga memiliki lebih banyak pola permainan dan lebih banyak struktur.

"Itu membuat segalanya lebih mudah untuk semua pemain. Jadi saya tidak akan mengatakan perubahan yang ada hanya terasa terhadap diri saya sendiri.

"Ya, saya telah mencetak beberapa gol dan memiliki beberapa assist, tapi itu semua karena tim," tandasnya tajam.