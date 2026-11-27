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Pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, menepis kemungkinan kembali ke Barcelona setelah masa baktinya bersama Manchester City berakhir. Ia juga mengakui belum memiliki waktu pasti untuk kembali melatih.

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Pep merupakan salah satu sosok paling berpengaruh dalam sejarah modern Barcelona. Timnya mendominasi Spanyol dan Eropa, serta meraih gelar Liga Champions dua kali, yakni pada 2009 dan 2011.

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Ia juga memperkenalkan gaya bermain yang coba ditiru banyak tim, dan banyak pemain, baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif, menyebutnya sebagai "sepak bola terbaik dalam sejarah," menurut harian asal Katalonia, Sport.

Wajar jika sebagian besar pendukung Barcelona berharap Pep kembali ke klub tersebut suatu saat nanti.

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Namun, pelatih asal Katalonia itu sudah bersikap tegas dalam berbagai kesempatan dengan menyatakan bahwa "masa saya sebagai pelatih Barcelona sudah berakhir, dan saya tidak akan kembali menangani tim ini lagi."

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Penegasan terakhirnya disampaikan beberapa hari lalu dalam wawancara dengan majalah resmi Bundesliga, yang terutama menyoroti pengalamannya bersama Bayern Munich.

Saat ditanya apakah ia melihat dirinya kembali ke Bayern Munich di masa depan, Guardiola tidak menutup kemungkinan itu sepenuhnya, dan menyebut Vincent Kompany sebagai "pelatih yang hebat."

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Namun, ia bersikap jelas soal Barcelona: "Saya, misalnya, tidak akan kembali ke Barcelona."

Sebelumnya, Guardiola pernah menyatakan bahwa tekanan media, perhatian berlebihan terhadap setiap gerak-geriknya, serta persaingan dengan Real Madrid membuatnya sangat kelelahan saat melatih Barcelona.

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Ia juga menyinggung perbedaan karakter tekanan dan gaya hidup antara Spanyol dan Jerman saat berbincang dengan pewawancaranya, Markus Hörwick, tentang sepak bola Jerman: "Kalian tidak peduli bagaimana kalian bermain, menang saja sudah cukup. Selain itu, kalian tahu cara menikmati hidup di luar sepak bola, sedangkan di Spanyol tidak ada hal lain."

Guardiola memanfaatkan masa rehatnya dari dunia kepelatihan untuk menata ulang prioritas dan menentukan waktu yang ia butuhkan sebelum kembali ke lapangan. Saat ditanya kapan ia akan kembali, ia menjawab: "Terakhir kali saya butuh satu tahun penuh untuk mengisi ulang energi, tetapi kali ini saya tidak tahu berapa lama yang saya butuhkan. Saya tidak menetapkan tanggal pasti."

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Selama enam bulan rehat dari kepelatihan, ia menerima sejumlah tawaran penting, di antaranya untuk melatih timnas Italia, Belanda, dan Amerika Serikat, tetapi tidak satu pun ia terima.

Masa kepelatihan Guardiola bersama Bayern Munich berlangsung selama tiga musim, dari 2013 hingga 2016.

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Meski gagal menjuarai Liga Champions, Bayern Munich di bawah arahannya berhasil meraih tujuh gelar, termasuk tiga gelar Bundesliga secara beruntun.

Dalam salah satu makan malam pertamanya setelah menjadi pelatih Bayern, Franz Beckenbauer berkata kepadanya: "Di sini kamu hanya perlu menang. Sesederhana itu di Bayern Munich."

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Menurut Guardiola, ia sangat menyukai ungkapan tersebut, yang membantunya memahami karakter pekerjaan dan ekspektasi di klub itu.

Pelatih asal Spanyol itu terus mengikuti kiprah para pelatih kedua mantan timnya, Barcelona dan Bayern Munich. Ia memuji Hans Flick dan Vincent Kompany, serta menilai keduanya "benar-benar layak untuk bersaing dan membangun tim-tim besar."