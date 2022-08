Disentil Wartawan, Bos Arsenal Arteta Tanggapi Isu Aubameyang Ke Chelsea

Arteta telah menyimpan daftar pelanggaran Auba sebelum melucuti ban kapten sang penyerang yang kini diincar bos lamanya, Thomas Tuchel, untuk Chelsea.

Manajer Arsenal, Mikel Arteta, diejek wartawan setelah datang terlambat dalam konferensi pers pralaga kontra Leicester City, Jumat (12/8).

Ejekan bernada canda tersebut dilontarkan sebagai tanggapan atas Arteta yang menyimpan berkas tentang kesalahan Aubameyang sebelum dilepas Barcelona pada Februari lalu. Pemain asal Gabon itu dibekukan dan dicopot dari jabatan kapten sejak Desember menyusul serangkaian tindakan indisipliner.

Keputusan brutal Arteta untuk memecat Aubameyang kembali mendominasi berita utama setelah rilis 'All Or Nothing: Arsenal' - dokumenter Amazon terbaru yang mengisahkan The Gunners musim 2021/22. Kepergian sang penyerang dibahas secara mendalam pada episode teraktual.

“Anda terlambat, Mikel," kata seorang wartawan. "Kami akan menyimpan daftar keterlambatan Anda!”

Arteta dengan cepat meredam olok-olok tersebut dengan menjawab: "Salah saya. Saya akan membayar denda pada konferensi pers lainnya.”

Pelatih asal Spanyol itu langsung ditanyai apakah ia menyasali peristiwa di seputar kepergian Aubameyang.

"Dengar, sudah lama sejak itu terjadi. Saya tidak bisa selalu membahasnya di setiap seri film tersebut dirilis,” ucap Arteta.

"Saya telah berkomentar tentang itu. Saya sangat jelas dan jujur. Apa yang telah dilakukan adalah untuk membela kepentingan klub dan menempatkannya di posisi terbaik, dan selalu sejelas, jujur ​​dan konsisten semampu kami.”

Arteta berpotensi berhadapan langsung dengan Auba setelah Chelsea dilaporkan tertarik untuk mengontraknya. Bos The Blues, Thomas Tuchel, tahu bagaimana mengeluarkan yang terbaik dari sang penyerang saat ia mencetak 79 gol dalam dua musim untuk tim Borussia Dortmund-nya.

Chelsea sedang mencari striker lain setelah meminjamkan Romelu Lukaku kembali dengan Inter Milan. Diyakini Barcelona ingin mempertahankan Aubameyang, meskipun mereka bisa terpaksa menjual karena situasi keuangan yang mengerikan.

Menilik regulasi LaLiga, raksasa Katalunya tidak dapat mendaftarkan beberapa pemain baru sampai mereka mampu memangkas tagihan gaji sejumlah pemain. Barca telah datangkan banyak bintang musim panas ini - termasuk Robert Lewandowski, Jules Kounde, Franck Kessie, dan Raphinha.

Ketika ditanya apakah Chelsea dapat meminjam daftar pelanggaran Aubameyang, Arteta menjawab dengan diplomatis.

"Auba adalah pemain yang luar biasa. Dia melakukan banyak hal untuk kami. Dia adalah kapten kami, dan saya pikir kami harus berterima kasih atas apa yang dia lakukan untuk klub ini,” tutur Arteta.

Arteta juga ditanya apakah Aubameyang akan mendapat sambutan yang baik di Stadion Emirates jika bergabung dengan Chelsea. "Saya harap dia melakukannya karena saya pikir dia pantas mendapatkannya," jawabnya.

"Ada momen dalam hidup, ada momen dalam karier Anda, dan terkadang lintasan atau tujuan setiap individu berbeda dengan klub - dan Anda harus menghormati itu,” pungkasnya.