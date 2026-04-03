Szoboszlai megtörte a csendet, ezt gondolja a Liverpool csapatkapitányi karszalagjáról

Szoboszlai Dominik pénteken exkluzív interjút adott a Liverpool Echónak, ahol többek között arról is kérdezték, hogy ő lesz-e a Liverpool következő Steven Gerrardja:

„Óriási elismerés, de mindig is mondtam, hogy a saját történetemet szeretném megírni. Néha csapatként nehézségeink vannak, de mindig mindent kiadunk magunkból. Idén a pályán kívül is próbálok segíteni az új játékosoknak, mert tudom, milyen érzés idegenként érkezni a Premier League-be, különösen a Liverpoolhoz, ahol mindig trófeákat várnak.”

Azt is reméli, hogy egyre inkább vezérré válik:

„Nem az én dolgom megítélni, de igyekszem a pályán és azon kívül is példát mutatni, összetartani a csapatot. Ez számomra a legfontosabb.”

Korábban többször lehetett arról olvasni, hogy Szoboszlai Dominik lehet a Liverpool következő csapatkapitánya, erről a jelenlegi „vezér", Virgil van Dijk is elmondta nemrég a véleményét.

Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy Szoboszlai nem gondol a csapatkapitányi karszalagra, sokkal inkább az a célja, hogy összetartsa a liverpooli öltözőt, és hogy segítse csapattársait.

A 25 éves játékos a beszélgetés után elárulta, milyen sportágban is hívta ki Steven Gerrard, és arról is beszélt, hogy milyen érzés lenne számára, ha ott lehetne a pályán a budapesti BL-dőntőben. Szoboszlai azt is elmondta, hogy nem indult zökkenőmentesen a kapcsolata Jürgen Kloppal, hogy hogyan változott meg kislányának köszönhetően, és végül azt is elárulta, szíve szerint hol folytatná a pályafutását.

