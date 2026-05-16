Szombaton befejeződik a labdarúgó NB I 2025/26-os szezonja, és eldől, hogy az ETO FC vagy a Ferencváros lesz a bajnok. Az FA-kupa döntőjében a Manchester City és a Chelsea csap össze, míg a Bundesligában a BL-indulás és a kiesés sorsa is tisztázódik.
A Chelsea a Manchester City elleni FA-kupa-döntő előtt vezetőedző nélkül, feszültségekkel teli szurkolói hangulatban és komoly sportági kérdőjelekkel készül a Wembley-be. Egy esetleges győzelem ugyan európai kupaindulást érhet, de a klub mélyebb problémáit aligha oldaná meg.
Pep Guardiola újabb ironikus és nyílt sajtótájékoztatón erősítette meg, hogy még egy év van hátra a szerződéséből a Manchester Citynél, miközben a klub átigazolási tervei és a jövőjét övező találgatások továbbra is intenzívek. A spanyol tréner 19 trófeás korszakát méltatta, és különösen színesen fogalmazott saját szerepéről.
A Manchester City nem hibázott a Crystal Palace ellen, és 3-0-s győzelmével újra nyílttá tette a Premier League aranycsatáját. Pep Guardiola együttese Erling Haaland nélkül is magabiztosan nyert, így két fordulóval a szezon vége előtt két pont választja el az éllovas Arsenaltól.
Arne Slot a Manchester City elleni kínos vereség után is Szoboszlai Dominikkal foglalkozott, a Liverpool vezetőedzője leszögezte, hogy beszélnie kell a magyar középpályással, mert nem érti a mérkőzés utáni nyilatkozatát. Mutatjuk, Szoboszlai melyik kijelentésén akadt fent Anre Slot.