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FA Kupa

FA Kupa Áttekintés

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FA Kupa, mérkőzések & eredmények

április 3., péntek
Chelsea badge
Chelsea
CHE
7
Port Vale badge
Port Vale
PVL
0
VE
Southampton badge
Southampton
SOU
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
VE
április 4., szombat
West Ham United badge
West Ham United
WHU
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
VE
bünt 2 - 4
április 24., péntek
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Southampton badge
Southampton
SOU
1
VE
április 25., szombat
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
VE
május 15., péntek
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
VE
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Tabella

PozCsapatPGyDVFGP+/-pontokForma
1Roma crestRoma54101431113
D
GY
GY
GY
GY
2Inter crestInter5410158713
D
GY
GY
GY
GY
3Lazio Rome crestLazio Rome541083513
GY
D
GY
GY
GY
4Cagliari crestCagliari540152312
GY
GY
GY
V
GY
5Milan AC crestMilan AC5320104611
GY
D
D
GY
GY
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