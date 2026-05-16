ÉLŐ! Eldől, hogy az ETO FC vagy a Ferencváros lesz a bajnok, jön az FA-kupa döntő is

Szombaton befejeződik a labdarúgó NB I 2025/26-os szezonja, és eldől, hogy az ETO FC vagy a Ferencváros lesz a bajnok. Az FA-kupa döntőjében a Manchester City és a Chelsea csap össze, míg a Bundesligában a BL-indulás és a kiesés sorsa is tisztázódik.