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FA Kupa

FA Kupa Áttekintés

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FA Kupa, mérkőzések & eredmények

április 3., péntek
Chelsea badge
Chelsea
CHE
7
Port Vale badge
Port Vale
PVL
0
VE
Southampton badge
Southampton
SOU
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
VE
április 4., szombat
West Ham United badge
West Ham United
WHU
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
VE
bünt 2 - 4
április 24., péntek
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Southampton badge
Southampton
SOU
1
VE
április 25., szombat
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
VE
május 15., péntek
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
VE
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Tabella

PozCsapatPGyDVFGP+/-pontokForma
1Arsenal crestArsenal88002341924
GY
GY
GY
GY
GY
2Bayern Munich crestBayern Munich87012281421
GY
GY
GY
V
GY
3Liverpool crestLiverpool86022081218
GY
GY
GY
V
GY
4Tottenham Hotspur crestTottenham Hotspur85211771017
GY
GY
GY
V
GY
5Barcelona crestBarcelona85122214816
GY
GY
GY
V
D
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