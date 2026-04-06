A Ferencváros 2-0-ra nyert a Debrecen ellen az NB I 28. fordulójában. Azonban a zöld-fehérek sikerét egy súlyos incidens árnyékolta be. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az egyik ferencvárosi szurkolói csoportot, a Green Monsterst nem engedték be a Debrecen elleni bajnokira, vezetőjüket, Hamberger Ádám személyét pedig támadás érte.

Az esettel kapcsolatban Hamberger Ádám, illetve a két érintett szurkolói csoport, a Pirates és a Green Monsters is közleményt adott aki, Hamberger Ádám posztja alá pedig édesapja, Hamberger György is állást foglalt a kirobbant háborúval kapcsolatban:

„Csak közölni szeretném, hogy 60 éves vagyok, de már megjártam a hadak útját! Nem sok veszteni valóm van! Aki a fiam ellensége az az enyém is! Megmozgatok egy "pár" embert ha kell"

– írta Hamberger György.

A helyzet komolyságát tehát jól mutatja, hogy még a Green Monsters vezetőjének édesapja is megszólalt az esettel kapcsolatban.

Amint több információnk lesz az üggyel kapcsolatban, frissítjük a cikkünket.

Frissítés! (18:40)

További részletek derültek ki a ferencvárosi szurkolók belháborújáról, a Green Monsters szurkolói csoportból mégis voltak, akik a tiltás ellenére bejutottak a debreceni stadionba.

A mérkőzés összefoglalója:

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.