Botka EndreMTI/Purger Tamás
C. Kovács Attila

„Ez típus probléma" – Botka Endre elárulta, miért kapott ki a Ferencváros a Bragától

A Braga elleni Európa-liga-visszavágón a Ferencváros kétszer is Cebrail Makreckis figyelmetlensége miatt kapott gólt. Botka Endre Szabó András „Csuti" műsorában elmondta, hogy sajnos a lett játékos rendszeresen nem figyeli a lesvonalat, nem először fordul vele elő hasonló, hogy beragad. Mutatjuk a beszélgetést!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Ferencváros két héttel ezelőtt 4-0-s vereséget szenvedett a Braga otthonában az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján, és 4-2-s összesítéssel búcsúzott a második számú európai kupasorozattól. 

Botka Endre Szabó András „Csuti" vendége volt a Nekem mondod Youtube-csatornán, ahol a Ferencváros hátvédjét csapattársa, Cebrail Makreckis Braga elleni hibáiról kérdezték. 

Csuti: Óriási hibák előzték meg a gólokat, Makreckis lényegében beragadt kétszer, 3-4 méterrel a lesvonal mögött

Botka: Azt azért hozzá szeretném tenni, hogy Macreckisnél ez típus probléma, mert ő annyira gyors, hogy a pálya bármelyik részén van, ő utoléri az emberét, nincs ezzel problémája, hát csak ilyenkor gond, hogy ott van a les.

Csuti: A mérkőzés alatt úton voltam Szegedre, és amikor jött a második gól, akkor fogtam a telefonomat – az volt összekötve a kijelzővel, ott láttam, hogy merre kell mennem – és ledobtam a földre, de annyira, hogy  elrepült a kocsin belül valahova, megszakadt a kapcsolat a kijelzővel, így meg kellett állnom, hogy megkeressem. Elképesztően dühítő volt, hogy 14 perc alatt az a teljes 90 perc odalett.

– utalt arra Csuti, hogy a hazai pályán megszerzett kétgólos előny percek alatt odalett. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Default


Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
