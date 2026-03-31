Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Ferencváros két héttel ezelőtt 4-0-s vereséget szenvedett a Braga otthonában az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján, és 4-2-s összesítéssel búcsúzott a második számú európai kupasorozattól.

Botka Endre Szabó András „Csuti" vendége volt a Nekem mondod Youtube-csatornán, ahol a Ferencváros hátvédjét csapattársa, Cebrail Makreckis Braga elleni hibáiról kérdezték.

Csuti: Óriási hibák előzték meg a gólokat, Makreckis lényegében beragadt kétszer, 3-4 méterrel a lesvonal mögött

Botka: Azt azért hozzá szeretném tenni, hogy Macreckisnél ez típus probléma, mert ő annyira gyors, hogy a pálya bármelyik részén van, ő utoléri az emberét, nincs ezzel problémája, hát csak ilyenkor gond, hogy ott van a les.

Csuti: A mérkőzés alatt úton voltam Szegedre, és amikor jött a második gól, akkor fogtam a telefonomat – az volt összekötve a kijelzővel, ott láttam, hogy merre kell mennem – és ledobtam a földre, de annyira, hogy elrepült a kocsin belül valahova, megszakadt a kapcsolat a kijelzővel, így meg kellett állnom, hogy megkeressem. Elképesztően dühítő volt, hogy 14 perc alatt az a teljes 90 perc odalett.

– utalt arra Csuti, hogy a hazai pályán megszerzett kétgólos előny percek alatt odalett.

