Mi történt Debrecenben?

Ahogy korábban beszámoltunk róla, vasárnap háború robbant ki a ferencvárosi szurkoolói csoportok között, a Green Monsters ezt követően nem engedték be a Nagyerdei Stadionba, a GM vezetőjét, Hamberger Ádám személyét pedig támadás érte. Ezt követően több részlet is napvilágot látott a ferencvárosi belháboruról, megszólalt Hamberger Ádám édesapja, a rendőrség és a DVSC is az ügyben.

A Green Monsters visszatért, összefogtak a Ferencváros-szurkolók

Azonban a Diósgyőr ellen megnyert mérkőzés összehozta az ultrákat, a Pirates szurkolói csoport kivételével minden szurkolói csoport képviselte magát a ferencvárosi B-középben, többek között a Green Monsters is. A GM a mérkőzés után üdvözölte a ferencvárosi szurkolói csoportok összefogását, és úgy tűnik, részéről lezártnak tekinti a belháborút.

A Green Monsters közleményét változtatás nélkül közöljük:

Szurkolótársaink!

A tegnapi nap nemcsak egy találkozó volt, hanem egy új kezdet.

A Népligetben összegyűlt mindenki, aki számít: régi és új arcok, barátok, és mindenki aki az elmúlt évtizedekben ténylegesen tett a közösségért– egy célért, egy szívvel.

A B-közép egységesen vonult a Népligetből a stadionhoz, majd együtt foglalta el méltó helyét a lelátón. Ezzel egy új korszak vette kezdetét.

A pályán egy gyengébb első félidőt követően a csapat bajnokhoz méltó tartással fordította meg a mérkőzést.

Nincs sok hátra a bajnokságból. Most minden eddiginél nagyobb szükség van ránk. Legyünk ott mindenhol, maximális létszámban, teljes erővel, hogy minden téren győzedelmeskedjünk!

⚪️🟢⚫️ FERENCVÁROS MINDENEK FELETT! ⚫️🟢⚪️

Frissítés! (15:45)

További képek a ferencvárosi szurkolók meneteléséről és szurkolásáról:

