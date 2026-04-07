Ahogy korábban már beszámoltunk róla, belháború robbant ki a Ferencváros ultrái között. Már régóta arról lehet hallani, hogy egyre nő a feszültség a Pirates és a Green Monsters szurkolói csoportok között, a konfliktus pedig vasárnap tovább eszkalálódott a DVSC-Ferencváros bajnoki mérkőzés előtt Debrecen, ahol a GM-et végül nem engedték be a Nagyerdei Stadion lelátójára, a Green Monsters vezetőjét, Hamberger Ádámot pedig saját bevallása szerint támadás érte.

Az esettel kapcsolatban Hamberger Ádám, a Green Monsters és a Pirates is közleményt adott ki, később pedig a Hamberger Ádám édesapja is megszólalt.

A Pirates közleményéhez egy olyan fotót is csatolt, ahol úgy tűnik, hogy a Green Monsterst szállító buszon éppen rendőrségi intézkedés zajlik.

Megszólalt a rendőrség

Az ügyben megkerestük Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik lapunknak elárulták, hogy egyetlen Ferencváros szurkoló ellen sem intézkedtek a mérkőzést előtt vagy után a Nagyerdei Stadionban:

„A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz megküldött megkeresésére válaszul tájékoztatjuk, hogy az Ön által említett normál biztonsági kockázatú sportrendezvényen rendőri intézkedés, így őrizetbe vétel sem történt. A szurkolók beléptetésével kapcsolatban legyen szíves az illetékes Debreceni Vasutas Sport Clubhoz fordulni."

– hangsúlyozta a Rendőr-főkapitányság Sajtóosztálya.

Az ügyben megkerestük a DVSC sajtóosztályát is, akik cikkünk megjelenéséig nem adtak választ kérdéseinkre, amint válaszolnak, természetesen frissítjük cikkünket.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Green Monsters néhány tagja a balhé ellenére is ott volt a vendégszektorban.

Frissítés! (2026.04.08 - 12:13)

További részletek derültek ki a ferencvárosi szurkolói csoportok belháborújáról, kiderült, hogy már Bragában is megvertek egy Ferencváros szurkolót a társai.

Frissítés! (2026.04.08. - 15:30)

A Debrecen közleményéből kiderült, miért nem engedték be a Green Monsterst a Nagyerdei Stadionba.

A Debrecen-Ferencváros mérkőzés összefoglalója:

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.