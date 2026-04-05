Háború robbant ki a ferencvárosi szurkolói csoportok között, a Green Monsters kápóját támadás érte

Egy incidens árnyékolta be a Debrecen-Ferencváros bajnoki mérkőzést, amelynek részleteiről egyelőre sokat nem tudunk, az azonban biztos, hogy a ferencvárosi Green Monsters szurkolói csoportot nem engedték be Nagyerdei Stadionba, vezetőjüket, Hamberger Ádám személyét pedig támadás érte.

A Green Monsters-t nem engedték be Debrecen elleni bajnokira

A Green Monsters közleménye:

EDDIG ÉS NE TOVÁBB!

Csoportunkat a mai mérkőzésre nem engedték be!

Eddig nem szólaltunk meg, mert a szurkolói szubkultúrát a lelátón éljük, de már nem mehetünk el szó nélkül minden mellett.

Mindenki láthatja, hogy mi folyik évek óta!

Egy erős közösséget, amit hosszú évek kemény munkájával építettek a csoportok, külső támadás érte!

Sorra szűnnek meg a szurkolói csoportok, és tűnnek el azon személyek, akik éveken keresztül tettek a lelátóért, a fradistákért!

A Tábor szétverésének végét a Green Monsters megszüntetése jelentené!

A választások előtt már csak ez maradt hátra célul egy Ferencvárostól független csoportosulásnak.

A Tábor vezetőjének nyilvános, hazugságokkal teli lejáratása a legmélyebb szint, amit a szurkolói szubkultúrában, a Táboron belül el tudunk képzelni. Egy olyan személy, aki lassan 16 éve capo a meccseken, és képviseli a közösséget minden szinten. Aki, ha kell, szervez, ha kell, készíti a koreográfiákat, vezényli a szurkolást, gyermekkórházaknak szervez gyűjtést évről évre…és még hosszan lehetne sorolni, hogy mit tett ezért a közösségért!

Aki őt támadja, minket támad! Az egész ferencvárosi közösséget támadja!

Nem fogjuk hagyni, hogy szétverjék a Fradi Tábort!

AKINEK JELENT VALAMIT A FERENCVÁROS TÁBORA, VÁRJUK 2026.04.10-ÉN A FERENCVÁROS KÖVETKEZŐ HAZAI MÉRKŐZÉSÉRE!

A mi szerződésünk egy életre szól!

Hamberger Ádám is megszólalt

A Green Monsters hivatalos állásfoglalása után nem sokkal megszólalt a Green Monsters kápója, Hamberger Ádám is az üggyel kapcsolatban.

Hamberger Ádám közleménye:

A személyemet ért nevetséges, alaptalan támadást egyértelműen visszautasítom.

20 éve szerepel első helyen az életemben a Ferencváros, 16 éve állok a kerítésen és teszek meg mindent a közösségemért.

Minden téren megtettem a magamét a FERENCVÁROSÉRT.

20 éve ismernek a társaim, vívtunk meg együtt rengeteg csatát minden szintéren.

Nem fogok magyarázkodni, nincs rá szükségem. Ismertek.

Eddig sem az interneten éltem a szurkolói életem, ezután sem vagyok rá hajlandó.

Hamberger Ádám 2010-óta a Green Monsters vezetője.

A Pirates csoport is megszólalt az ügyben

A Pirates csoport hivatalos Facebook-oldalán tett ki közleményt még a Debrecen-Ferencváros mérkőzés kezdőrúgása előtt, ahol elmeséli, mi volt a gyújtópontja a a Debrecen elleni mérkőzést megelőző incidensnek:

A Debrecen–Ferencváros mérkőzést megelőző incidens kapcsán az alábbiakat kívánjuk egyértelművé tenni.

A történtek nem a klub, és nem a Green Monsters csoport egésze ellen irányultak, hanem kifejezetten egy személyhez, Hamberger Ádámhoz köthetők.

Ennek oka, hogy Hamberger Ádám – mint a Green Monsters meghatározó alakja – együttműködött a rendőrséggel, és információkat szolgáltatott a hatóságoknak a Pirates csoport tagjairól.

Fenti információk tudatában nyert èrtelmet több olyan találkozó is, ahol szándékosan olyan helyzeteket alakított ki, amelyek hátráltatták és szabotálták a közös megmozdulásokat. Továbbá a hátunk mögött lépéseket tett annak érdekében is, hogy külföldi csoportok – köztük a Slask – felé negatív képet alakítson ki a Pirates tagjairól.

Egyértelművé tesszük: aki egy ilyen, a rendőrséggel együttműködő rendszert támogat, az a továbbiakban nem kívánatos személy a lelátón.

A Ferencváros a balhé ellenére megnyerte a rangadót

A Ferencváros Marius Corbu duplájának köszönhetően 2-0-ra nyert Debrecenben.

Frissítés! (22:45)

A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy Hamberger Ádám édespapja, György is megszólalt az ügyben.

Amint megtudjuk, mi is történt pontosan Debrecenben, cikkünket frissíteni fogjuk!

Frissítés! (2026.04.06. - 18:40)

További részletek derültek ki a ferencvárosi szurkolók belháborújáról, a Green Monsters szurkolói csoportból mégis voltak, akik a tiltás ellenére bejutottak a debreceni stadionba.

A mérkőzés összefoglalója:

