Botka Endre sokkot kapott, a fejében a visszavonulás is megfordult

Botka Endre Szabó András „Csuti" vendége volt a Nekem mondod? Youtube-csatornán, ahol a Ferencváros hátvédje mesélt az elmúlt évek nehézségeiről. Elmondta, hogy Pascal Jansennel meglomlott a kapcsolata, emiatt igazolt a Kecskeméthez 2025 januárjában, és töltött el egy félévet lilában.

Botka elmondása szerint a Ferencváros holland edzője olyannyira kikészítette, hogy még az is megfordult a fejében, hogy befejezi a pályafutását, visszavonul.

Botkának már Stankoviccsal is meggyűlt a baja

A 31 éves védő elmesélte, hogy már Dejan Sztankoviccsal is meggyűlt a baja, de ott még az Európa-bajnokság adott egy akkor löketet, hogy azt még átvészelte.

Aztán Jansennél került ki végleg a kezdőből

Stankovics távozása után Jansen ült le a Ferencváros kispadjára, aki viszont nem nagyon számolt Botkával, és azt hamar a magyar válogatott védő tudtára is adta.

A holland edző később azzal indokolta döntését, hogy részben azért is döntött így, mivel a magyar játékos nem volt itt a felkészülés elejétől, az Eb miatt kihagyta a zöld-fehérek első nyári edzőtáborát. Botka elmondása szerint ezután a beszélgetés után sokkot kapott. Később az Európa-ligában Botka egy percet kapott Jansentől, ez tovább rontotta két fél kapcsolatát, a jobb oldali védő ezután döntött úgy, hogy eligazol a Ferencvárostól és Kecskemétre szerződik.

Mi helyzet Robbie Keane-nel?

„Miután visszatértem a kecskeméti kölcsönből, azalatt a félév alatt Robbie Keane már megismerte a csapatot, kialakult egy mag"

– kezdte a jobbhátvéd.

„De ennek ellenére visszatérésem után játszottam is pár meccsen, aztán jött ez a sérülés a semmiből, aztán megműtöttek, és most vagyok visszatérőben, bár most két hétig meg beteg voltam. Olyan, mintha ilyen isteni jelek lennének, hogy valami nem..."

– zárta a gondolatait Botka Endre.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Botka Endre azt is elárulta, hogy szerinte mi vezethetett a Braga elleni 4-0-s zakóhoz.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.