Botka Endre sokkot kapott, a fejében a visszavonulás is megfordult

Botka Endre elárulta, hogy még a visszavonulás is megfordult a fejében, olyannyira megromlott a kapcsolata Pascal Jansennel 2024 őszén. A Ferencváros védője beszélt az elmúlt évek nehézségeidől, valamint arról is, miért nem tudott bizonyítani Robbie Keane-nek.

Botka Endre Szabó András „Csuti" vendége volt a Nekem mondod? Youtube-csatornán, ahol a Ferencváros hátvédje mesélt az elmúlt évek nehézségeiről. Elmondta, hogy Pascal Jansennel meglomlott a kapcsolata, emiatt igazolt a Kecskeméthez 2025 januárjában, és töltött el egy félévet lilában. 

Botka elmondása szerint a Ferencváros holland edzője olyannyira kikészítette, hogy még az is megfordult a fejében, hogy befejezi a pályafutását, visszavonul.

Botkának már Stankoviccsal is meggyűlt a baja

A 31 éves védő elmesélte, hogy már Dejan Sztankoviccsal is meggyűlt a baja, de ott még az Európa-bajnokság adott egy akkor löketet, hogy azt még átvészelte. 

Aztán Jansennél került ki végleg a kezdőből

Stankovics távozása után Jansen ült le a Ferencváros kispadjára, aki viszont nem nagyon számolt Botkával, és azt hamar a magyar válogatott védő tudtára is adta. 

A holland edző később azzal indokolta döntését, hogy részben azért is döntött így, mivel a magyar játékos nem volt itt a felkészülés elejétől, az Eb miatt kihagyta a zöld-fehérek első nyári edzőtáborát. Botka elmondása szerint ezután a beszélgetés után sokkot kapott. Később az Európa-ligában Botka egy percet kapott Jansentől, ez tovább rontotta két fél kapcsolatát, a jobb oldali védő ezután döntött úgy, hogy eligazol a Ferencvárostól és Kecskemétre szerződik.

Mi helyzet Robbie Keane-nel?

„Miután visszatértem a kecskeméti kölcsönből, azalatt a félév alatt Robbie Keane már megismerte a csapatot, kialakult egy mag"

 – kezdte a jobbhátvéd.

„De ennek ellenére visszatérésem után játszottam is pár meccsen, aztán jött ez a sérülés a semmiből, aztán megműtöttek, és most vagyok visszatérőben, bár most két hétig meg beteg voltam. Olyan, mintha ilyen isteni jelek lennének, hogy valami nem..."

– zárta a gondolatait Botka Endre. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Botka Endre azt is elárulta, hogy szerinte mi vezethetett a Braga elleni 4-0-s zakóhoz. 

A teljes adás:

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
