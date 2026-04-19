Két hete robbant ki a ferencvárosi belháború

Ahogy két héttel ezelőtt beszámoltunk róla, a Debrecen elleni bajnoki előtt belháború tört ki a ferencvárosi szurkolói csoportok között: egymásnak esett a Green Monsters és a Pirates szurkolói csoport, a verekedés után a GM-et biztonsági okokból nem engedték be a Nagyerdei Stadionba, a GM kápóját, Hamberger Ádámot pedig támadás érte. Később Hamberger édesapja és a rendőrség is megszólalt az esettel kapcsolatban.

A Diósgyőr és a Puskás Akadémia ellen úgy tűnt, hogy lenyugodtak a kedélyek, Hamberger Ádám és a Green Monsters is visszatért a lelátóra, a DVTK elleni bajnoki mérkőzés előtt együtt vonult a tábor. Azonban a debreceni balhéban tevékeny részt vállaló Pirates egyik bajnokin sem volt ott, a B-közép nélkülük szurkolta ki mindkét hazai győzelmet.

A ferencvárosi szurkolók belháborúja Győrben folytatódott

Azonban a Pirates az ETO FC elleni bajnoki döntőre visszatért, és ismét konfliktus alakult ki a GM és a „kalózok" között. Helyszíni tudósítónk szerint ismét elcsattant pár pofon a két szurkolói csoport között.

Hamberger Ádámot ismét súlyos támadás érte

A Pirates pedig egy molinóval üzent a ferencvárosi tábor és a Green Monsters vezetőjének, Hamberger Ádámnak:

„Vamzer Hamberger"

– utalva ezzel arra, amit két hete már egy Facebook-posztban kifejtettek, hogy véleményük szerint Hamberger Ádám elárulta a ferencvárosi tábort.

Úgy látszik a ferencvárosi belháború közel sem zárult le. Ami a mérkőzést illeti, a Fradi pont nélkül távozott Győrből, miután Bánáti Kevin találatával az ETO 1-0-ra nyert, és három fordulóval a vége előtt 3 pontos előnyre tett szert a Ferencvárossal szemben.

