Ferencváros szurkolókGreen Monsters/Facebook
Kitiltották őket? Mégis ott voltak a Green Monsters tagjai a fradisták között Debrecenben + videó

Hiába a balhé és a kitiltás, úgy tűnik, mégis ott voltak a Green Monsters tagjai a lelátón a Debrecen elleni bajnokin. A mérkőzés után ugyanis felbukkant egy videó, amely szerint a Green Monsters néhány tagja a balhé ellenére is ott volt a vendégszektorban.

Ahogy szombaton beszámoltunk róla, belháború robbant ki a ferencvárosi szurkolótáboron belül. A Green Monsters szurkolói csoportot nem engedték be a mérkőzésre, a GM vezérszurkolóját, Hamberger Ádámot pedig elmondása szerint támadás érte. A történtek súlyát jól jelzi, hogy az balhé után Hamberger Ádám édesapja, György is megszólalt az ügyben. 

Mégis jelen volt a Green Monsters a lelátón?

Egy TikTokra felkerült videó tanulsága szerint pár, magát a Green Monsters szurkolói csoporthoz soroló ultra ott volt a vendégszektorban a Debrecen elleni bajnokin: 

Frissítés! (2026.04.07 - 15:00)

A rendőrség is megszólalt az ferencvárosi szurkolók között kirobbant háborúval kapcsolatban. 

Frissítés! (2026.04.08 - 12:15)

További részletek derültek ki a ferencvárosi szurkolói csoportok belháborújáról, kiderült, hogy már Bragában is megvertek egy Ferencváros szurkolót a társai.

Frissítés! (2026.04.08. - 15:30)

A Debrecen közleményéből kiderült, miért nem engedték be a Green Monsterst a Nagyerdei Stadionba. 

Amint újabb részletek látnak napvilágot a ferencvárosi szurkolói csoportok belháborújáról, frissítjük cikkünket.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

