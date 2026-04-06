Ahogy szombaton beszámoltunk róla, belháború robbant ki a ferencvárosi szurkolótáboron belül. A Green Monsters szurkolói csoportot nem engedték be a mérkőzésre, a GM vezérszurkolóját, Hamberger Ádámot pedig elmondása szerint támadás érte. A történtek súlyát jól jelzi, hogy az balhé után Hamberger Ádám édesapja, György is megszólalt az ügyben.
Mégis jelen volt a Green Monsters a lelátón?
Egy TikTokra felkerült videó tanulsága szerint pár, magát a Green Monsters szurkolói csoporthoz soroló ultra ott volt a vendégszektorban a Debrecen elleni bajnokin:
Frissítés! (2026.04.07 - 15:00)
A rendőrség is megszólalt az ferencvárosi szurkolók között kirobbant háborúval kapcsolatban.
Frissítés! (2026.04.08 - 12:15)
További részletek derültek ki a ferencvárosi szurkolói csoportok belháborújáról, kiderült, hogy már Bragában is megvertek egy Ferencváros szurkolót a társai.
Frissítés! (2026.04.08. - 15:30)
A Debrecen közleményéből kiderült, miért nem engedték be a Green Monsterst a Nagyerdei Stadionba.
Amint újabb részletek látnak napvilágot a ferencvárosi szurkolói csoportok belháborújáról, frissítjük cikkünket.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!