Ahogy szombaton beszámoltunk róla, belháború robbant ki a ferencvárosi szurkolótáboron belül. A Green Monsters szurkolói csoportot nem engedték be a mérkőzésre, a GM vezérszurkolóját, Hamberger Ádámot pedig elmondása szerint támadás érte. A történtek súlyát jól jelzi, hogy az balhé után Hamberger Ádám édesapja, György is megszólalt az ügyben.

Mégis jelen volt a Green Monsters a lelátón?

Egy TikTokra felkerült videó tanulsága szerint pár, magát a Green Monsters szurkolói csoporthoz soroló ultra ott volt a vendégszektorban a Debrecen elleni bajnokin:

Frissítés! (2026.04.07 - 15:00)

A rendőrség is megszólalt az ferencvárosi szurkolók között kirobbant háborúval kapcsolatban.

Frissítés! (2026.04.08 - 12:15)

További részletek derültek ki a ferencvárosi szurkolói csoportok belháborújáról, kiderült, hogy már Bragában is megvertek egy Ferencváros szurkolót a társai.

Frissítés! (2026.04.08. - 15:30)

A Debrecen közleményéből kiderült, miért nem engedték be a Green Monsterst a Nagyerdei Stadionba.

Amint újabb részletek látnak napvilágot a ferencvárosi szurkolói csoportok belháborújáról, frissítjük cikkünket.

