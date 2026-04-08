Egymásnak estek: saját társukat ütötték a fradisták Bragában!

Ahogy korábban már beszámoltunk, egy incidens árnyékolta be a Debrecen-Ferencváros mérkőzést vasárnap délután. Mint ismert, belháború robbant ki a Pirates és a Green Monsters szurkolói csoportok között, a GM-et nem engedték fel a Nagyerdei Stadionba, a szurkolói csoport kápóját, Hamberger Ádámot pedig támadás érte.

Azóta a rendőrség és Hamberger Ádám édesapja is megszólalt az ügyben.

Újabb részletek derültek ki a ferencvárosi belháborúról

A Fradi Drukker Facebook-oldal két nappal a debreceni történések után elérkezettnek látta az időt, hogy újabb részleteket osszon meg a ferencvárosi szurkolók között dúló belharcról.

Bejegyzésükben arról írnak, hogy a háború nem most kezdődött, már a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntő mérkőzésen is forrtak az indulatok. Ugyan a Fradi Drukker nem írja le, de nagy valószínűséggel a Pirates tagjai voltak azok, akik Bragában megverték a Szatmári Fradisták egyik vezetőjét.

A Fradi Drukker közleményét változtatás nékül közöljük:

EDDIG ÉS NE TOVÁBB!

Portugáliában a Braga elleni mérkőzesen megverték "csakúgy" a Szatmári Fradisták egyik vezetőjét.

Ugyanaz a politikai érdekből vezérelt külső erő akik Debrecenben a Fradi Securityval közösen nem engedték be a Green Monsters csoportját és a Capot!

Mindenki láthatja, hogy mi folyik évek óta!

Egy erős közösséget, amit hosszú évek kemény munkájával építettek a csoportok, külső támadás érte!

Sorra szűnnek meg a szurkolói csoportok, és tűnnek el azon személyek, akik éveken keresztül tettek a lelátóért, a fradistákért!

Nem fogjuk hagyni, hogy szétverjék a Fradi Tábort!

AKINEK JELENT VALAMIT A FERENCVÁROS TÁBORA, VÁRJUK 2026.04.10-ÉN A FERENCVÁROS KÖVETKEZŐ HAZAI MÉRKŐZÉSÉRE!

Részletek nemsokára!

A mi szerződésünk egy életre szól!

Frissítés! (2026.04.08. - 15:30)

A Debrecen közleményéből kiderült, miért nem engedték be a Green Monsterst a Nagyerdei Stadionba.

Amint több információnk lesz az üggyel kapcsolatban, frissítjük a cikkünket.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.