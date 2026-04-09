Háború robbant ki a ferencvárosi szurkolói csoportok között



Ahogy korábban már beszámoltunk róla, vasárnap belháború robbant ki a ferencvárosi szurkolói csoportok között a Debrecen elleni bajnoki mérkőzés előtt.

Az esettel kapcsolatban a Piaretes, a Green Monsters szurkolói csoportok és a GM vezetője, Hamberger Ádám is közleményt adtak ki vasárnap délután, az állásfoglalásokból pedig kiderült, hogy a két szurkolói csoport egymásnak esett a Nagyerdei Stadion mellett, aminek az lett a következménye, hogy a Green Monsterst végül nem engedték be a mérkőzésre, Hamberger Ádám személyét pedig az incidens során támadás érte. Nem sokkal később Hamberger édesapja, és a rendőrség is megszólalt az ügyben.

Szerdán pedig a DVSC is közleményt adott ki, ahol a debreceni klub tételesen kifejti, hogy a Green Monsterst miért nem engedték be a Debrecen-Ferencváros bajnokira.

A ferencvárosi belháború már nem most kezdődött

A konfliktus gyökerei évekre nyúlnak vissza, a ferencvárosi táboron belül már évek óta arról hallani, hogy a különböző szurkolói csoportok nem igazán férnek meg egymás mellett a lelátón, és az incidensek jelentős részében pedig a Pirates is felbukkan.

Korábban arról is írtunk, hogy a Pirates tagjai hogyan verték meg az egyik társukat a Fradi Braga elleni Európa-liga-mérkőzésén.

A Green Monsters összefogást szeretne

A Green Monsters azonban most összefogásra buzdít a tábort bomlasztó csoport ellen, a GM mindenkit a lelátóra hív a Diósgyőr elleni pénteki bajnoki mérkőzésen. A közlemény egyértelművé teszi: a Fradi közösségének védelme, valamint az összetartás és a szurkolói élet helyreállítása a legfontosabb feladat a holnapi mérkőzésen.

A Green Monsters közleményét változtatás nélkül közöljük:

A Ferencváros egykori és jelenleg is aktív szurkolói csoportjai egységes találkozót hirdetnek, hogy kiálljunk a Ferencváros eszmeisége, értékei, közössége, a B-Közép mellett, valamint a minket érő bomlasztó támadások ellen.

Találkozzunk holnap 18:30-kor a Szöglet Presszónál, majd vonuljunk együtt a stadionba, és foglaljuk el helyünket a lelátón!

Egységes dresszkód: TELJESEN FEKETE

Arra kérünk minden szurkolótársunkat, hogy a szurkolói életet hozzuk vissza az internetről oda, ahová valóban tartozik: a lelátóra!

Tegyük le holnap újra a Fradi Tábor alapköveit!

FERENCVÁROS MINDENEK FELETT!

A Green Monsters felhívását később a szurkolói csoport kápója, Hamberger Ádám is tovább osztotta Facebook-oldalán:

Frissítés! (2026.04.10 - 21:02)

A Green Monsters és Hamberger Ádám vissza is tértek a lelátóra a Diósgyőr elleni bajnokin, azonban egy nagy vesztese mégis volt a ferencvárosi belháborúnak.

A Ferencváros-Diósgyőr bajnoki mérkőzést pénteken 20 órától rendezik a Groupama Arénában.

