Hárorú robbant ki a ferencvárosi szurkolói csoportok között

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a ferencvárosi szurkolói csoportok között elmérgesedett a viszony az elmúlt években, a konfliktus pedig tovább eszkalálódott vasárnap a Debrecen elleni bajnokin, ahol a Pirates és a Green Monsters szurkolói csoportok egymásnak mentek a mérkőzés előtt, az incidens során Hamberger Ádámot, a GM kápóját támadás érte, a Green Monsterst pedig végül fel sem engedték a Nagyerdei Stadion lelátójára.

Az esetet követően a Pirates, a Green Monsters és Hamberger Ádám is közleményt adtak ki, de később Hamberger édesapja, a rendőrség, és a DVSC is megszólalt az incidenssel kapcsolatban.

A Green Monsters és Hamberger Ádám is visszatértek a lelátóra

A Green Monsters csütörtökön nyílt levélben buzdított minden ferencvárosi szurkolót, hogy legyenek ott a Diósgyőr elleni bajnokin a lelátón, és hogy fogjanak össze a ferencvárosi tábort bomlasztó támadások ellen.

Helyszíni tudósítónk szerint a Népligetben össze is gyűlt a B-közép apraja nagyja, a szurkolók jó hangulatban vonultak a Szöglet Presszótól a Groupama Arénához a mérkőzés kezdete előtt. Tudósítónk beszámolója szerint Hamberger Ádám és a Green Monsters is ott voltak a stadionhoz vonuló B-középben, így a GM és kápója is visszatértek a lelátóra a debreceni ominózus eset után.

Van egy nagy vesztese a belháborúnak

Mindössze egy szurkolói csoport nem jelent meg a mérkőzésen, a belháborút kirobbantó Pirates, akiknek a helye üresen maradt a B-középben, így a Ferencvárost ezúttal sem támogathatja a teljes szurkoló tábora, ami nagy veszteség az FTC számára.

A ferencvárosi tábor szurkolását visszanézheted. (A felvételek forrása az M4 Sport).

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, hogy a Pirates szurkolói csoport tagjai megvertek egy fradistát a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntő során.

Frissítés! (14:40)

A Green Monsters a Diósgyőr elleni mérkőzés után közleményt adott ki, ahol üdvözölte a szurkolói csoportok összefogását, kiemelve, hogy a megnyert találkozó nemcsak egy meccs volt, hanem egy új kezdet. Lezárult volna a ferencvárosi belháború?

Frissítés! (15:45)

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.