– Milyen érzés volt megszereznie élete első válogatott gólját az örmények ellen?

– Nagyon boldog voltam, amikor Marco Rossi behívott a válogatottba, mert alapvetően soha nem biztos, hogy az embert behívják. Tudtam, hogy fontos meccs lesz az örmények elleni, Lukács Dani kezdett és gólt is szerzett, aminek nagyon örültem. A 60. perc környékén álltam be, és úgy éreztem, hogy a végén még hozzá tudok valamit tenni a meccshez. Nagyon örültem neki, hogy végül gólt szereztem. Nem számítottam rá, hogy gólt szerzek, de ezzel egy álmom vált valóra!

– Feküdt önnek az a helyzet, amikor már nagyobb terület nyílt a pályán, és az örmények is kinyíltak? A Fradiban is sokszor az látszik, hogy amikor van területe és rá tudja vezetni a labdát a védőkre, akkor különösen veszélyes.

– Igen, bár mostanában már hozzá kell szoknom ahhoz is, hogy a Fradiban sokszor felállt védelem ellen kell játszanunk. De ahogy említette, nekem nagyon fekszik, amikor szétszakad a pálya. Ilyenkor cselekkel, gyors megindulásokkal próbálok helyzeteket kialakítani és gólt szerezni.

– Gondolom ezért is fontos, hogy a védők ne tudják, merre indul. A bal lába az erősebb, a góljai nagy részét azzal szerzi. Ezért is fejleszti a jobb lábát, hogy kevésbé legyen kiismerhető?

– Igen, a mai fociban nagyon fontos, hogy kétlábas legyen egy játékos. Ha kiismerhető valaki, az nem jó. Arjen Robben idejében még működött, hogy mindenki tudta, mit fog csinálni, mégsem tudták megállítani, de ma már más a helyzet. Én is dolgozom rajta, hogy mindkét lábamat fejlesszem, és minden nap jobb legyek.

– Az írek elleni meccsen a végén nem volt pályán. A kispadról milyen volt megélni a drámai vereséget?

– Tragikus volt. Ugyanúgy éltük meg, mint a szurkolók, és mint a pályán lévő játékosok. A lefújás után még másfél-két óráig sem tudtam felfogni, mi történt. Aztán utólag realizáltam, hogy mekkora dolog lett volna a továbbjutás. Két-három nap kellett ahhoz, hogy feldolgozzam, ami a meccsen történt.

– Az öltözőben milyen volt a hangulat a mérkőzés után?

– Nagyon csendes. Körülbelül egy órán keresztül ott ültünk, és szinte senki nem szólt semmit, a légy hangját is lehetett hallani, olyan csend volt. Mindenki azon gondolkodott, hogy mekkora esélyt szalasztottunk el. De ebből már csak tanulni lehet.

– Azóta beszéltek arról, ami az írek ellen történt? Vagy nem volt lehetőségük rá?

– Az írek elleni mérkőzés után mindenki visszautazott a klubcsapatához. Azóta még nem volt összetartásunk, majd a következőn biztos szóba kerül. De az élet megy tovább, szeretnénk ott lenni a következő világbajnokágon. Mi lehet a válogatott célkitűzése 2026-ban? Most barátságos meccsek jönnek, aztán a Nemzetek Ligája. A Nemzetek Ligájában sem számítok könnyű mérkőzésekre, hiszen manapság már nincsenek könnyű ellenfelek, de az a cél, hogy visszajussunk az A divízióba.

– Egy korábbi interjújában beszélt egy belső motivációról, ami hajtja Önt. Most kilenc gólnál és öt gólpassznál jár a szezonban. Van konkrét célja, hogy hány góllal és gólpasszal szeretné befejezni az idényt?

– Konkrét számot nem tűztem ki magam elé. Mindig az a cél, hogy minél több gólt szerezzek, minél több gólpasszt adjak, és a csapat hasznára legyek. Konkrét számot nem szeretnék mondani, csinálom a dolgomat, nem szeretnék megállni, még nyolc meccs van hátra a bajnokságból, abból ki szeretném hozni a maximumot, és segíteni szeretném a csapatot, az a legfontosabb.

– A bajnokságban az ETO-val küzdenek a bajnoki címért, ez azért is különleges helyzet lehet önnek, mivel a Győrszentiván és a Győr utánpótlás csapataiban játszott, Győrben nevelkedett. Hogyan éli meg, hogy az ETO-val harcolnak a bajnoki elsőségért?

– Igen, kicsit furcsa nekem is, mert onnan indultam. Ugyan régóta elkerültem onnan, de sok barátom győri, és természetesen mind ETO-szurkoló. Mondják is sokszor, hogy ETO így, ETO úgy. De most a Fradiért játszom, és az a célom, hogy a csapat sikeres legyen. Az ETO nagyon szép eredményeket ért el az elmúlt két évben, jó a stratégia, ami szerint építkeznek, nagyon jó a keretük, épp ezért ennyire kiélezett a bajnoki versenyfutás. De szerintem a Ferencváros képes rá, hogy behúzza a bajnoki címet.

– Ha választania kellene: továbbjutás a Braga ellen az Európa-ligában, vagy bajnoki cím?

– A bajnoki címet választanám, de mindent megteszünk, hogy a Braga ellen borítsuk a papírformát.

– Ha van szabadideje, haza szokott menni Győrbe?

– Igen, nagyon szeretek hazajárni Győrbe. Ott van a családom, a szüleim, a testvérem és a barátaim. Ha kapunk egy szabadnapot, és tehetem, akkor elmegyek Győrbe.

– A Fradinál komoly adatelemző csapat dolgozik. Mennyire találkoznak velük a felkészülés során?

– Ők készítik el az anyagokat az ellenfelekről, és ezeket a szakmai stáb kapja meg, akik pedig a meccs előtti megbeszéléseken kiemelik nekünk a legfontosabb információkat: melyik ellenfél mit szokott szokott csinálni, mire kell odafigyelni a mérkőzésen.

– A statisztikákat, például az xG-adatokat szokta nézni egy-egy meccs után?

– Nem igazán. Nyilván ismerem ezeket a statisztikai mutatókat, de nem nagyon foglalkozom velük, nem nagyon szoktam megkérdezni, milyen statisztikáim voltak. Ha valami nem volt jó, azt az edzők elmondják, de annyira sűrű a program, hogy kevés idő jut ezekre. Most is meccset játszunk, utána regenerálódás, utána pedig jön a következő mérkőzés. Meglehetősen sűrű a Ferencváros versenynaptára van, amikor egy héten három mérkőzést is játszanak. A regeneráció mellett jut-e idő edzésre? Aki nem játszik az Európa-liga mérkőzésen, annak másnap edzése van, a többiek pedig regenerálódnak, bajnoki mérkőzéseken meg fordítva.

– Mennyire könnyű kezelnie, hogy az El-mérkőzéseken általában nem kerül be a kezdőcsapatba?

– A vezetőedző állítja össze a kezdőcsapatot, én azon vagyok, hogy mindent megtegyek azért, hogy az Európa-ligában is megkapjam a lehetőséget. Remélem, ez idővel változni fog, és ott is több lehetőséghez fogok jutni. De soha nem lehet elégedett az ember saját magával, szóval azon vagyok, hogy ezeket a játékperceket tudjam növelni.

– Varga Barnabással a pályán és a pályán kívül is jó kapcsolatot ápoltatok, mennyire tudod követni a meccseit?

– Szoktam követni a meccseit, élőben nem tudom nézni, de ha gólt rúg, vagy gólpasszt ad, azt mindig egyből keresem, hogy hol van róla videó. Láttam a Volosz elleni gólját és gólpasszát is. Szóval igen, követem, Barni is követ minket, beszéltünk múltkor, jól érzi magát az AEK Athénnál. Örülök neki, hogy jól érzi magát Görögországban, hogy egy jó csapatban játszhat, és hogy egyből kulcsfigurává nőtte ki magát. Szóval remélem, hogy jól fog alakulni neki minden Athénban.

– Mennyire hiányzik Ön mellől a pályán?

– Nyilván hiányzik, szerettem vele játszani, de ilyen a foci, ha valakinek jön egy jobb lehetőség, akkor váltania kell, a helyére pedig új játékos jön, vele kell összeszokni, alkalmazkodni kell hozzá.

– És hogy érzi magát Franko Kovacevic mellett, összeszoktak már?

– Eddig négy mérkőzésen játszottunk egymás mellett, más, mint a Barni, nem ugyanúgy mozog a pályán, de azon vagyok, hogy minél több gólt-gólpasszt tudjunk egymásnak adni. Edzésen mindig figyelem, hogy mozog, hova szeret lépni a labdáért, és reméljük, hogy idővel minél jobban össze tudunk majd szokni.

– Miben más Kovacevic, mint Varga Barnabás?

– Varga Barni fejjátéka megkérdőjelezhetetlen, Kovacevic másban jobb, meg kell szoknom még, nyilván ez időbe telik, de például Yusuffal és Lennyvel is idő volt, még egymásra hangolódtunk.

– Egy korábbi interjújában elárulta, hogy Varga Barnabás azt az útravalót adta Önnek, hogy vegye át a helyét a tizenegyesrúgásoknál. Ki most az első számú büntetőrúgó a csapatnál?

– Nincs kimondva. Amikor Barni itt volt, ő rúgta a tizenegyeseket, én voltam a második számú. Amikor legutóbb pályán voltam, azt mondták, hogy én rúgom, de majd meglátjuk, hogyan alakul.

– Nem Varga Barnabás volt az egyetlen nagy távozója a téli átigazolási időszaknak, ugyanis a 31 éves csatár mellett Tóth Alex is eligazolt a Ferencvárosból. Vele milyen volt a kapcsolata?

– Nagyon jó. Mindkettőjükkel sokat beszélünk most is, tartjuk a kapcsolatot, nagyon jó volt az a mag, ami itt volt az előző félévben, és most is követjük egymást, szurkolok neki. Alex bemutatkozását is néztem élőben otthon, sokat beszélek vele is, ugyanúgy megvan a kapcsolat közöttünk, ő is követi a Fradit.

– Hol látja magát öt év múlva?

– Ennyire nem szaladnék előre, most annyit tudok mondani, hogy jól érzem magam a Ferencvárosnál, szóval a klubváltás most nincs terítéken. Itt szeretnék meghatározó játékossá válni, és szeretnék a magyar válogatottban is fontos szerepet betölteni.

– Melyik külföldi bajnokságban próbálná ki magát?

– Ahogy említettem, egyelőre tényleg csak a Ferencvárosra koncentrálok, itt szeretnék alapember lenni, de ha már kérdezi, egy olyan külföldi csapatban szeretnék egyszer meghatározó játékos lenni, amelyik rendszeresen a Bajnokok Ligájában szerepel.

– Melyik külföldi topligában próbálná ki magát?

– Nem tudnék egyet kiemeleni, mert bár a Premier League a kedvenc bajnokságom, nem mondanám, hogy a spanyol bajnokságban nem próbálnám ki magam.

– Akkor a Premier League egy álom?

– Nagyon boldog lennék, ha egyszer a Premier League-ben játszhatnék, hiszen egy kiemelkedő bajnokság, de most nem reális erről beszélni. A Ferencvárosban szeretnék meghatározó játékossá válni, sikereket elérni, minden más csak ezután következhet.

– És még egy utolsó kérdés: önök, játékosok között szóba kerül-e a magyarszabály?

– Nyilván az edzőnek figyelnie kell rá, hogy az NB I-ben legalább öt magyar legyen fent egyszerre a pályán, de mi játékosok, egymást között nem nagyon szoktunk erről beszélgetni. Tisztában vagyunk vele, hogy ez a helyzet, és ezzel a szabállyal együtt kell megnyernünk a bajnokságot.

