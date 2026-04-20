Az ETO FC elleni rangadó – amely a bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú volt – végül nem a budapesti zöld-fehérek elképzelései szerint alakult. Az 1-0-s vereségnek köszönhetően a Ferencváros kicsúszott abból a pozícióból, hogy saját kezében tartsa a sorsát, ami érthető csalódottságot váltott ki a drukkerek körében.

A mérkőzés azonban nem csupán a tabellán hagyott nyomot. A beszámolók szerint a lelátón ismét feszültség alakult ki különböző szurkolói csoportok között, ami a klub körüli, évek óta húzódó konfliktusok újabb fejezetének tekinthető. A biztonsági személyzettel való konfrontáció, valamint a szurkolói csoportok közötti feszültség ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy a Ferencváros szurkolói közössége korántsem egységes.

Erre a helyzetre reagált ma a Green Monsters. A szurkolói csoport Facebook-oldalán megjelent egy közlemény, amelyben amellett, hogy csalódottságuknak adtak hangot a vereség miatt, hangsúlyozták: innentől kezdve minden mérkőzésen „110%-ot” kell nyújtania a csapatnak és a lelátón helyet foglaló szurkolóknak egyaránt.

A Green Monsters kemény kritikát fogalmazott meg a Pirates szurkolói csoporttal kapcsolatban

A közlemény egyik legélesebb része azonban nem a pályán történtekre, hanem a stadionon belüli eseményekre reagált. A Green Monsters szerint a „hazai szektorban történt nevetséges kis megmozdulás” jól mutatja, hogy egyesek számára nem a klub érdeke az elsődleges, hanem a konfliktusok fenntartása.

A megfogalmazás egyértelmű utalás a rivális vagy eltérő álláspontot képviselő szurkolói csoportra, azaz a Piratesre. Mint ismert, két héttel ezelőtt a Green Monsters és a Pirates egymásnak mentek Debrecenben, a balhé miatt pedig a GM-et végül be sem engedték a Nagyerdei Stadionba.

A Green Monsters a pozitívumokat is kiemeli

A közösségi médiában megjelent poszt ugyanakkor pozitív következtetést is megfogalmaz. Állításuk szerint a feszültségek egyben erősítették is a közösséget: különböző szurkolói csoportok – köztük a régi 2-es szektor, a 16-os szektor, az Új Generáció, egykori Stormy Scamps tagok, a Party Brigád, az Eastern Greens és a Green Monsters – ismét együtt, egységben jelentek meg a csapat mellett. A hétvégi mérkőzésre mintegy 150 fő utazott közösen, ami a szervezettség és az összetartás jeleként értelmezhető.

A Ferencvárosnak ki kell harcolnia a Magyar Kupa-döntőbe jutást!

A fókusz ugyanakkor gyorsan áttevődik a következő feladatra. A szurkolói üzenet egyértelmű célt fogalmaz meg: a szerdai mérkőzésen a Magyar Kupa döntőjébe jutás az egyetlen elfogadható eredmény. Ez nemcsak sportszakmai, hanem hangulati szempontból is kulcsfontosságú lenne, hiszen egy siker némileg tompíthatná a bajnoki versenyfutásban elszenvedett veszteség hatását.

A Ferencváros tehát kettős nyomás alatt készül a folytatásra: a pályán eredménykényszer, a lelátón pedig továbbra is érzékelhető belső feszültség kíséri az együttest. A következő mérkőzések megmutatják, hogy ez a helyzet inkább erősíti-e a csapatot, vagy tovább mélyíti a belső feszültségeket.

