Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Debercen-Ferencváros mérkőzés előtt egymásnak mentek a ferencvárosi szurkolói csoportok, a ferencvárosi belháború miatt pedig a Green Monsters szurkolói csoportot végül nem engedték be a Nagyerdei Stadionba vasárnap délután.

Megszólalt a Debrecen is

Az ügyben megszólalt a DVSC is, a debreceni klub közleményében elárulta, hogy a DVSC biztonsági vezető döntött úgy, hogy preventív jelleggel, a mérkőzés biztonságos, erőszaktól mentes lebonyolítása érdekében ezeket a csoportokat nem engedi be a stadionba, ahol családok, hölgyek és gyerekek is szurkoltak szép számmal.

A DVSC hivatalos közleményét változtatás nélkül közöljük:

A vasárnapi DVSC-FTC mérkőzésen csaknem 17 ezer néző szurkolhatott kulturált és biztonságos körülmények között a Nagyerdei Stadionban. A találkozó előtt a stadionon kívül, közterületen a Ferencváros szurkolói csoportjai összetűzésbe keveredtek, emiatt a DVSC biztonsági vezetője úgy döntött, hogy preventív jelleggel, a mérkőzés biztonságos, erőszaktól mentes lebonyolítása érdekében ezeket a csoportokat nem engedi be a stadionba, ahol családok, hölgyek és gyerekek is szurkoltak szép számmal. Ezt a döntést minden jelenlévő biztonsági szakember és hivatalos személy tudomásul vette és elfogadta, a bajnoki találkozó rendben lezajlott. A történteket a DVSC a továbbiakban semmilyen módon nem kívánja kommentálni.

Nem most kezdődött

A ferencvárosi szurkolói csoportok között már nem most robbant ki a háború, már évek óta eszkalálódik a feszültség a felek között, márciusban a Braga elleni El-nyolcaddöntő során például sajátjai vertek meg egy ferencvárosi szurkolót.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Green Monsters szurkolóinak egy része mégis bejutt a debreceni stadionba vasárnap délután. Korábban arról is írtunk, hogy az érintett szurkolói csoportok, valamint a Hamberger Ádám, a GM vezetője is közleményt adott ki. A történtekkel kapcsolatban a debreceni rendőrség és Hamberger Ádám édesapja is megszólalt.

Frissítés! (2026.04.09. - 23:47)

A Green Monsters megtörte a csendet, és arra buzdított minden Ferencváros szurkolót, hogy legyenek ott a Diósgyőr elleni bajnokin a lelátón, és hogy fogjanak össze a ferencvárosi tábort bomlasztó támadások ellen.

