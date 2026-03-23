FC Internazionale v US Lecce - Serie A
Szabó Kristóf

Világklasszis védőre vetette ki a hálóját a Barcelona - Bastoni az elsőszámú kiszemelt

Sajtóhírek szerint a Barcelona legfőbb célja a nyári átigazolási időszakban az Internazionale védője, Alessandro Bastoni, miközben Robert Lewandowski sorsa sem dőlt még el a katalán óriásnál.

A The Athletic klubhoz közeli forrásaira hivatkozva arról ír, a Barcelona két célt határozott meg a nyári transzferablakban: szeretnének egy csatárt és egy középső védőt Hansi Flickék

A lap arról ír, Lewandowski helyzete továbbra sem tisztázott a katalánoknál, a lengyel csatár szerződése nyáron lejár, és nem kapott még szerződéshosszabbítási ajánlatot a klubtól. A Barcelona kilencese iránt az MLS-ből van érdeklődés, de Lewandowski szeretne maradni a bajnoki listavezetőnél. Minden bizonnyal egy rövidtávú kontraktust ír alá a lengyel a Barcával, és erre az elnöknek frissen újraválasztott Joan Laporta is hajlana.

Felmerült, hogy az Atlético Madrid világbajnok argentin kilencesét, Julián Álvarezt szeretné a Barcelona, ám pénzügyi akadályokba ütközhet a katalán csapat a Matracosok által kért magas átigazolási díj miatt. Az Atléticonak nem létkérdés megválnia Álvareztől, akinek 2030-ig szóló szerződése van.

A védelemben egyértelmű kiszemeltje van a klubnak, az Inter 26 éves belsővédője, Alessandro Bastoni lenne az elsőszámú választás. A ballábas bekk érkezésével Cubarsí visszakerülhetne a jobb oldali belső védő pozíciójába, ahol eredetileg jobban érzi magát. Források szerint az olasz hajlana a transzferre, akinek 2028-ig van érvényes szerződése a milánóiaknál, a Transfermarkt pedig 80 millió euróra taksálja az értékét.

Az elmúlt hetekben több átigazolási hírrel is szóba hozták a Barcelonát: a Manchester City-nél lejáró szerződésű Bernardo Silva szívesen igazolna a katalánokhoz, ám nem a középpálya megerősítése a prioritás a klubnál. Silva klubtársa, Haaland neve is többször felmerült, még az elnökjelölti vitában is előjött a norvég sztár neve. A lehetséges távozók névsora is egyre bővül: két kölcsönjátékosról, Marcus Rashfordról és Joao Cancelóról is bizonytalanul nyilatkozott Hansi Flick, Jules Koundét pedig már nem tekinti "érinthetetlennek" a klub vezetősége.


