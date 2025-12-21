AraujoGetty Images
Kényszerlépés a védelemben: Araújo és Christensen bizonytalan jövője miatt két gigászt vett célkeresztbe a Barca

A spanyol bajnokságban (La Liga) szereplő FC Barcelona szeretne felkészülni minden eshetőségre védője, Ronald Araújo kapcsán, és szeretne belső védőt igazolni. Kiszivárogtak azok a nevek, akikre kivetheti hálóját a katalán sztárcsapat.

A Mundo Deportivo szerint a katalánok felkészültnek mennek neki a következő átigazolási időszakoknak, és egy bal oldali belső védőz szeretnének igazolni. Ahogy beszámoltunk róla, Ronald Araújora mentális problémák miatt nem számíthat egyelőre Hansi Flick vezetőedző, Andreas Christensennek pedig lejár a szerződése, és a jelenlegi szerződésstruktúrával nem kívánják meghosszabbítani azt.

Horvát vagy olasz játékos érkezhet

A lap szerint ezen körülmények miatt a Barcelona elkezdte felmérni a lehetőségeiket, és két játékost céloznának meg elsősorban: a Manchester City világbajnoki bronzérmes horvát játékosát, Josko Gvardiolt, és az olasz Internazionale csapatában játszó Alessandro Bastonit

Ugyan jelenleg a Barca nem felel meg a liga 1:1-es szabályának, és nem tud regisztrálni új játékost, a klubnál azt remélik, ez nyárra megoldódik, és el tudnak csábítani ilyen nagy nevű és értékű játékosokat. 

MIndkét játékos olyan hasonló profillal rendelkezik, amiket keresnek Katalóniában: bal lábasok, tudnak játszani akár balhátvéd poszton is, tapasztaltak a fiatal koruk ellenére és meggyőzhetőek lennének egy megfelelő ajánlat esetén is. 

A portál szerint a manchesteri játékos illene legjobban a Barcelonához, kinek átigazolását akár meg is könnyítheti Pep Guardiola esetleges távozása a szezon végén, akik egy új fejezetet nyithatnak a klub életében. Őt jelenleg 70 millió euróra becsüli a Transfermarkt, így zsebbe-nyúlós igazolás lenne a katalánok számára.

További kiszemeltek

A lap szerint a Barca vezetősége rajta tartja a szemét a Dortmund középhátvédjén, Nico Schlotterbecken és az Aston Villa spanyol bekkjén, Pau Torresen, de értük nem valószínű ajánlattétel. Szintén figyelnek két lejáró szerződésű játékost, a Liverpoollal is összeboronált Marc Guéhit, és a vörösöknél játszó Ibrahima Konatét, de nincsenek meggyőződve a Barcelonánál arról, hogy jelentős erősítés lenne Eric García helyén.  

A Barcelona jelenleg vezeti a La Ligát 17 lejátszott meccs után, és a Villarreallal játszanak a hétvégén rangadót, a Király kupában továbbjutottak a hét elején, a Bajnokok Ligájában viszont csak a tizenötödik helyen állnak, és jelen állás szerint párharcot kell vívnia a 16 közé jutásért.

