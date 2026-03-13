Barcelona: hatalmas elnökjelölti vita alakult ki Erling Haaland körül

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy a Barcelona vajon tényleg le tudná-e igazolni a norvég centert - erről beszélgetett a klub két elnökjelöltje.

A március 15-i elnökválasztáson eldől, hogy Joan Laporta marad-e a Barcelona elnöke vagy Victor Font személyében új személy lesz a katalánok első embere. A 3Cat nevű katalán televízió nemrég egy elnökjelölti vitát is tartott, amelyen felmerült Erling Haaland leigazolásának az eshetősége is. 

Font ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a már meg is történt a kapcsolatfelvétel a Manchester City játékosához közel állókkal. 

"Tárgyalunk arról, hogy megvegyük Erling Haalandot akkor, amikor el szeretné hagyni a Manchester Cityt" - nyilatkozta Laporta kihívója. Emellett azt is hozzátette, hogy kicsi az esélye annak, hogy Haaland a közeli jövőben csatlakozna a gránátvörös-kékekhez. 

Ugyanakkor Laporta egészen más állított, szerinte ugyanis egyáltalán nem kezdődtek meg semmiféle tárgyalások a felek között. 

"A játékos ügynöke már korábban letagadta azt, amit Font mondott - vágta vissza a televíziós vitában a Barcelona legutóbbi elnöke. - Ez visszaütött. Fogalmad sincs arról, hogy mi a nevetséges. Amit mondasz, azt már cáfolták."

