Hogy mennyi? Tetemes összegért adná el játékosát az Atletico Madrid a Barcelonának

Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a katalánoknak, amennyiben valóban az argentin csatárral pótolnák Robert Lewandowskit.

Mint ismert, Robert Lewandowski szerződése nyárig köti őt a Barcelonához, így a spanyol bajnoki címvédő gőzerővel azon dolgozik, hogy megtalálja a helyettesét. Az elsőszámú célpont az Atletico Madrid csatára, Julian Alvarez, akit azonban csak horribilis átigazolási díj fejében engednének el a Matracosok. 

A Barcelona érdeklődésére azt a választ adta az Atletico, hogy 200 millió eurót alatt nem jöhet létre az egyezség - tudta meg a Cadena Ser. Ennek értelmében az egykori Manchester City-játékos esetleges klubváltása lenne a futballtörténelem második legdrágább igazolása. A lista első helyén Neymar áll, aki 222 millió euró ellenében távozott a Barcelonától a PSG-be. 

Angol kiadásunk azonban megjegyzi, hogy egyelőre az elnökválasztás van a középpontban  a katalánoknál, így március közepéig minden átigazolás fel lesz függesztve. 

Egyes argentin sajtóértesülések szerint ugyan már megszületett az előzetes szóbeli megegyezés a játékos a Barcelona között, Joan Laportának előbb győztesként kell kijönnie a választásból, majd helyre kell állítania a klub költségvetését. 

Csak ezek után lehet tényleges realitása minden idők második legbusásabb átigazolásának. 

