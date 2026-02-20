Hogy mennyi? Tetemes összegért adná el játékosát az Atletico Madrid a Barcelonának

Mint ismert, Robert Lewandowski szerződése nyárig köti őt a Barcelonához, így a spanyol bajnoki címvédő gőzerővel azon dolgozik, hogy megtalálja a helyettesét. Az elsőszámú célpont az Atletico Madrid csatára, Julian Alvarez, akit azonban csak horribilis átigazolási díj fejében engednének el a Matracosok.

A Barcelona érdeklődésére azt a választ adta az Atletico, hogy 200 millió eurót alatt nem jöhet létre az egyezség - tudta meg a Cadena Ser. Ennek értelmében az egykori Manchester City-játékos esetleges klubváltása lenne a futballtörténelem második legdrágább igazolása. A lista első helyén Neymar áll, aki 222 millió euró ellenében távozott a Barcelonától a PSG-be.

Angol kiadásunk azonban megjegyzi, hogy egyelőre az elnökválasztás van a középpontban a katalánoknál, így március közepéig minden átigazolás fel lesz függesztve.

Egyes argentin sajtóértesülések szerint ugyan már megszületett az előzetes szóbeli megegyezés a játékos a Barcelona között, Joan Laportának előbb győztesként kell kijönnie a választásból, majd helyre kell állítania a klub költségvetését.

Csak ezek után lehet tényleges realitása minden idők második legbusásabb átigazolásának.

