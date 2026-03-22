FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6
Távozhat Barcelonából a közönségkedvenc - Koundé jó ajánlat esetén eligazolhat

Sajtóhírek szerint a Barcelona francia jobbhátvédje, Jules Koundé megfelelő ajánlat esetén távozhat az FC Barcelonától, és nem tekintik “érinthetetlennek” katalánok vezetősége a 27 éves játékost.

Koundé az évek alatt igazi közönségkedvenccé vált, többek között a 2025-s Spanyol Kupa döntőjét az ő góljával nyerte meg a Barcelona a Real Madrid ellen, és ebben a szezonban is három góllal és három gólpasszal segítette csapatát.

Ugyan Hansi Flick rendszerében kulcsfontosságú játékos Koundé, az átigazolási hírekben utazó Matteo Moretto szerint a klubnál már nem tekintenek rá nélkülözhetetlen játékosként, és van esély a francia válogatott védő távozására.

Ugyan nemrég 2030-ig szóló szerződést írt alá Kounde a Barcelonával, Deco és a vezetőség meghallgat minden ajánlatot a védőért, aki több mérkőzést is kénytelen volt kihagyni sérülés miatt, ami a teljesítményére is rányomta a bélyegét.

A beinSPORTS arról ír, többek között a Manchester City és a Chelsea is a lehetséges kérők között lehet. Koundé eredetileg középső védő poszton játszana, ám Xavi Hérnandez irányítása alatt vált jobbhátvéddé a Barcelonában. Hírek szerint a Pep Guardiola is a jobb oldalon számolna Koundéval, míg a Chelsea a középsővédő-krízisét enyhíteni a francia válogatott megszerzésével.


