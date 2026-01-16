Kiderült, marad-e Barcelonában Robert Lewandowski

Robert Lewandowskinak idén nyáron jár le a szerződése a spanyol La Ligát vezető Barcelona csapatánál, most pedig Deco-t, a klub portugál sportigazgatóját kérdezték egy interjúban arról, hol tartanak a tárgyalások a lengyel gólvágóval, szúrta ki angol kiadásunk.

A cadenaser.com portálnak adott interjújában a klubvezető elmondta, nincs még itt az ideje annak, hogy leüljenek Lewandowskival kontraktusának meghosszabbításáról tárgyalni: "Robertnek élveznie kell a Barcelonánál töltött idejét. Ő az egyik legjobb csatár az elmúlt években, kulcsjátékosunk. Ez mind rajta fog múlni, még júniusig van szerződésünk. Nem tudjuk, mik a tervei, le kell majd ülnünk és beszélnünk kell. De most fontos dolgok jönnek a szezonban, szóval nem hiszem, hogy ez lenne a legmegfelelőbb alkalom" - mondta a csatár helyzetéről Deco, akit az előző szezon végén megkértek a klub vezetői, ne rúgjon több gólt a bajnokságban, hogy ne kelljen további bónuszt fizetnie a katalánoknak a német Bayern München felé.

Nem csak Lewandowski jövője került szóba, a német edző, Hansi Flick szerződéshosszabbítása is terítékre került: "a menedzser egy nagyszerű edző és egy nagyszerű ember. Élveznünk kell a pillanatot. Neki 2027-ig van szerződése, és nincs itt az ideje erről beszélni, újabb trófeákat kell nyernünk. Elég korai még erről beszélni" - hagyta levegőben lógni két kulcsfigurájának helyzetét a portugál sportigazgató.

Arról korábban mi is beszámoltunk, idén januárban biztosan nem vált klubot Robert Lewandowski, hiába érdeklődnek iránta Szaúd-Arábiából, viszont spanyol sajtóhírek szerint az utódja már meglehet a lengyel csatárnak, aki Olaszországból érkezhet Katalóniába.