Megvan, milyen feltételekkel hosszabbítana a Barcelona Robert Lewandowskival

Az ESPN forrásaira hivatkozva arról ír, a katalánok német vezetőedzője, Hansi Flick elégedett Lewandowski teljesítményével, akinek idén nyáron jár le a szerződése a spanyol bajnoki címvédőnél, és szeretné, ha lenygel csatára maradna a spanyol bajnoki listavezetőnél.

A Barcelona mindenképpen erősítene csatárposzton a nyáron, felmerült az Atlético Madrid argentin támadója, Julián Álvarez, akit az Arsenal is szívesen látna, valamint a Juvenus szerb centere, a szintén lejáró szerződésű Dusan Vlahovics.

Ennek ellenére a Barcelona szívesen megtartaná a lengyel csatárt, amennyiben elfogadja a másodhegedűs szerepet, és így egy csökkentett fizetést egyben. Nemrég a csapat sportigazgatója, Deco elmondta, még nem kezdték meg a tárgyalásokat a játékos menedzsmentjével, ám elsősorban a játékoson fog múlni, hogy marad-e Katalóniában. Mindenestere feleségének megszólalása abba az irányba tereli az ügyet, hogy ez lesz Lewandowski utolsó szezonja a Camp Nou-ban.

Voltak olyan hírek, miszerint Lewandowski már januárban elhagyhatja Barcelonát, de a játékos mindenképpen szeretné kitölteni június végén lejáró szerződését, akiről nemrég kiderült, milyen elképesztő dologra kért a vezetőség szezonokkal ezelőtt.

Deco nem csak a támadósort erősítené, a védelembe is elkél a minőség, valamint Marcus Rashford jövője is kérdésessé vált, a fizetéscsökkentés célja pedig a pénzügyi keret növelése lehet a katalán klubnál.