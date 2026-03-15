Goal.com
Live
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ELECTIONAFP
C. Kovács Attila

Fölényes győzelem! Kiderült, hogy ki nyerte a Barcelona elnökválasztását!

A Marca beszámolói szerint Joan Laporta fölényes győzelmet aratott Víctor Font ellen a Barcelona elnökválasztásán, így a 63 éves sportvezető marad a katalánok elnöke. Mutatjuk a részleteket.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, március 15-én, vasárnap tartották a Barcelona elnökváéasztását, amin a két fő esélyes, Joan Laporta elnök és kihívója, Víctor Font csaptak össze egymással.

Laporta vasárnap este 10 óra körül már nyeregben érezhette magát, a Marca beszámólja szerint a katalán sportvezető már a szavazatok feldolgozása előtt is jó hangulatban várta a szavazás végeredményét.

Laporta győzelme minden elképzelést felülmúlt

A szavazatok feldolgozása közben hamar egyértelművé vált, hogy a regnáló elnök magabiztos fölénnyel vezet. A Marca beszámolója szerint a voksok 74,5 százalékának összesítésekor Joan Laporta már 68,47 százalékon állt, míg kihívója, Víctor Font 29,52 százalékot kapott, így gyakorlatilag eldőlt az elnökválasztás kimenetele.

Bajnokok Ligája
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW

Font nem sokkal később a sajtó elé állt, és sportszerűen gratulált riválisának.

„Először is gratulálok Joan Laportának a mai, egyértelmű győzelméhez Nagyon köszönöm annak a több mint 40 ezer tagnak, akik mozgósították magukat, és megmutatták a világnak, hogy mi vagyunk a legjobb klub” 

– mondta a kihívó, aki külön megköszönte azok támogatását is, akik a változás mellett voksoltak, és rá adták a szavazatukat.

Font nem ilyen eredményre számított

Font elismerte, hogy nem a várt eredményt érték el, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is egy másfajta Barcelona mellett szeretne dolgozni.

„Egy másik Barcelonat képviselünk, egy olyan ügyet, amely sokat jelent az országnak és a klubnak is, személy szerint továbbra is dolgozni fogok érte” 

– fogalmazott.

A jelölt arról is beszélt, hogy szerinte több tényező is befolyásolhatta az eredményt, például a csapat aktuális eredményei vagy a Camp Nou felújításával kapcsolatos tervek, de hangsúlyozta: az alapos elemzés még időbe telik.

Font azt is kiemelte, hogy nem ellenzéki szerepre készül.

„Mindig azt mondtam, hogy az ellenzéki szerepe nem feltétlenül viszi előre a klubot. Az elnöknek meg kell kapnia a szükséges támogatást, mi pedig mindazt a munkát, amit elvégeztünk, a klub rendelkezésére bocsátjuk” 

– húzta alá Font.

A választási központban eközben már ünnepi hangulat uralkodik: Laporta stábja elnékelte a Barcelona himnuszát, miközben bármelyik pillanatban hivatalosan is bejelenthetik, hogy a 63 éves sportvezető marad a katalán klub elnöke.

Joan Laporta az elmúlt hetekben többször üzent ellenfelének, Víctor Fontnak, valamint az őt támadó Xavi Hernándeznek is.

Forrás: Marca

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés
0