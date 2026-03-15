Ahogy korábban már beszámoltunk róla, március 15-én, vasárnap tartották a Barcelona elnökváéasztását, amin a két fő esélyes, Joan Laporta elnök és kihívója, Víctor Font csaptak össze egymással.

Laporta vasárnap este 10 óra körül már nyeregben érezhette magát, a Marca beszámólja szerint a katalán sportvezető már a szavazatok feldolgozása előtt is jó hangulatban várta a szavazás végeredményét.

Laporta győzelme minden elképzelést felülmúlt

A szavazatok feldolgozása közben hamar egyértelművé vált, hogy a regnáló elnök magabiztos fölénnyel vezet. A Marca beszámolója szerint a voksok 74,5 százalékának összesítésekor Joan Laporta már 68,47 százalékon állt, míg kihívója, Víctor Font 29,52 százalékot kapott, így gyakorlatilag eldőlt az elnökválasztás kimenetele.

Font nem sokkal később a sajtó elé állt, és sportszerűen gratulált riválisának.

„Először is gratulálok Joan Laportának a mai, egyértelmű győzelméhez Nagyon köszönöm annak a több mint 40 ezer tagnak, akik mozgósították magukat, és megmutatták a világnak, hogy mi vagyunk a legjobb klub”

– mondta a kihívó, aki külön megköszönte azok támogatását is, akik a változás mellett voksoltak, és rá adták a szavazatukat.

Font nem ilyen eredményre számított

Font elismerte, hogy nem a várt eredményt érték el, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is egy másfajta Barcelona mellett szeretne dolgozni.

„Egy másik Barcelonat képviselünk, egy olyan ügyet, amely sokat jelent az országnak és a klubnak is, személy szerint továbbra is dolgozni fogok érte”

– fogalmazott.

A jelölt arról is beszélt, hogy szerinte több tényező is befolyásolhatta az eredményt, például a csapat aktuális eredményei vagy a Camp Nou felújításával kapcsolatos tervek, de hangsúlyozta: az alapos elemzés még időbe telik.

Font azt is kiemelte, hogy nem ellenzéki szerepre készül.

„Mindig azt mondtam, hogy az ellenzéki szerepe nem feltétlenül viszi előre a klubot. Az elnöknek meg kell kapnia a szükséges támogatást, mi pedig mindazt a munkát, amit elvégeztünk, a klub rendelkezésére bocsátjuk”

– húzta alá Font.

A választási központban eközben már ünnepi hangulat uralkodik: Laporta stábja elnékelte a Barcelona himnuszát, miközben bármelyik pillanatban hivatalosan is bejelenthetik, hogy a 63 éves sportvezető marad a katalán klub elnöke.

Joan Laporta az elmúlt hetekben többször üzent ellenfelének, Víctor Fontnak, valamint az őt támadó Xavi Hernándeznek is.

Forrás: Marca



