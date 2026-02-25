Kitálalt a Barcelona vezetősége: akár Erling Haaland is érkezhet!

Bár a Barcelona játékosigazolásait jelentősen meghatározta a rossz anyagi helyzete az elmúlt években, a klub egyik vezetőségi tagjának szavai arra utalnak, hogy most egy nagy dobásra készülnek a katalánok. Joan Soler két világsztárt említett meg, és szerinte hamar behoznák az árukat.

"Igen, szerződtethetünk olyan játékosokat, mint Julian Álvarez vagy Erling Haaland. Ezek az igazolások öt éven belül behozzák az árukat, és a Barcelona pénzügyi helyzete készen áll egy ezekhez hasonló üzletre."

Igaz, Soler arra is felhívta a figyelmet, hogy azért összességében óvatosan kell bánnia a bérezéssel a klubnak.

"Végső soron a Barcelonának nagyon körültekintően kell eljárnia a fizetésekkel kapcsolatban, és ennek megfelelően új játékosokat igazolni" - vélekedett.

Haaland ráadásul 2035-ig meghosszabbította jelenlegi szerződését a Manchester Cityvel, ami természetesen fizetésemeléssel is járt. Kérdés tehát, hogy az átigazolási díj mellett képesek lennének-e felülmúlni a manchesteriek által biztosított bért a gránátvörös-kékek.

Arról korábban a GOAL is beszámolt, hogy Julian Álvarezt is kinézte magának a Barcelona, de sajtóhírek szerint tetemes összeget kérne érte az Atletico Madrid.

