Bizonytalanság a Barcelonánál: két kulcsjátékos jövője is kérdéses

Bár a Barcelona a pályán a bajnoki címért küzd, a háttérben komoly kérdések lebegnek a jövőt illetően: Hansi Flick elismerte, egyelőre teljes a bizonytalanság Marcus Rashford és João Cancelo sorsával kapcsolatban, így korántsem biztos, hogy a két kölcsönjátékos a következő idényben is a katalánokat erősíti.

A Barcelona vasárnap délután a Rayo Vallecano ellen folytatja szereplését a La Ligában a Camp Nouban. A katalánok győzelem esetén – legalább ideiglenesen – hét pontra növelhetik előnyüket a tabella élén (a Real Madrid vasárnap este lép pályára az Atlético Madrid ellen).

Az elmúlt hetekben a Barcelona-szurkolók számára meglepő lehetett, hogy Marcus Rashford kevés lehetőséget kapott. A Manchester Unitedtől kölcsönvett támadó sem a Sevilla, sem a Newcastle elleni mérkőzésen nem lépett pályára, a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón erről is kérdezték a katalánokat irányító Hansi Flicket.

„Az elmúlt napokban Marcus kisebb problémával küzdött, ezért inkább óvatosak voltunk vele. Most már százszázalékos állapotban van.”

Rashford mellőzése egybeesett a jövőjével kapcsolatos találgatások felerősödésével is. A német szakember azonban nem kívánt konkrétumokat elárulni sem az ő, sem a szintén kölcsönben szereplő João Cancelo helyzetéről – azt viszont megerősítette, hogy még nem tudni, a következő idényben is számíthat-e a két labdarúgóra.

„A szezon végéig minden játékosra szükségünk van, és nem tudjuk, mi történik utána. Van még idő, ráadásul világbajnokság is jön. Mindenkiben bízom – Cancelóban, Rashfordban, Gerardban is. Mindannyian komoly minőséget képviselnek, ahogy a csapat többi tagja is. A jövőről lesz még idő beszélni, most nem az a feladat, hogy eldöntsük, ki marad és ki nem. Sok minden történhet még.”

