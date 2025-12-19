A lengyel csatár szerződése 2026 nyarán jár le az FC Barcelonánál, de a katalán klubnak plusz egy év opciós joga van a játékosra. Azonban a Marca úgy tudja, hogy nem Chicago Fire az egyetlen amerikai csapat, amelyik lecsapna a lengyel gólvágóra, ugyanis az Inter Miami is érdeklődik iránta.

A 37 éves támadó idén 17 tétmérkőzésen 8 gólt lőtt a Barcelona színeiben, tavaly 52 tétmeccsen 42 gólig jutott.

Robert Lewandowski nyitott lenne a tengerentúli kalandra

A lengyel nemzeti együttes válogatottsági és gólrekordere korábban egy interjúban beszélt arról, hogy eléggé képben van az észak-amerikai bajnoksággal kapcsolatban:

„Sokat tudok az MLS-ről, mert néhány lengyel és német játékos is ott játszott, és ők meséltek nekem az ottani életről és az MLS-ről is."

A Chicago Fire-nek jelenleg két kiemelt fizetésű játékosa van a maximálisan engedélyezett háromból: a volt belga gólkirály, idei házi gólkirály Hugo Cuypers, valamint az elefántcsontparti válogatott szélső, Jonathan Bamba, vagyis a liga szabályai lehetővé teszik a klubnak, hogy kiemelt fizetést adjon Lewandowskinak.

Chicago városa óriási lengyel közösséggel rendelkezik, nagyjából 200 ezer lengyel származású ember él a településen, így Lewandowski megszerzése kereskedelmi szempontból biztosan telitalálat lenne.

Forrás: Jenkifoci

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.