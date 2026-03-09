A téma kapcsán a neves átigazolási szakértő, Fabrizio Romano is megszólalt YouTube-csatornáján. Romano szerint jelenleg sok pletyka kering arról, hogy a „Hurricane” becenéven ismert Kane a jövőben akár a Barcelona mezét is felöltheti, ami részben Lewandowski barcelonai jövőjével függ össze.

Jön az elnökválasztás, kellenek az ígéretek

A szakíró ugyanakkor hangsúlyozta: a hírek jelentős része a klub körül a napokban esedékes elnökválasztás miatt kerül elő. A jelöltek gyakran nagy neveket említenek a médiában és a szurkolók felé, hogy ezzel erősítsék saját projektjük hitelességét.

Romano szerint a valós helyzet jelenleg inkább az, hogy Kane a Bayern Münchennel tárgyal egy új szerződésről. A klub vezetése aktívan dolgozik a hosszabbításon. A támadó jelenlegi kontraktusa 2027-ig érvényes, a bajorok pedig szeretnék hosszabb távon is magukhoz kötni az angol válogatott csapatkapitányát.

Esze ágában sincs váltani

A pletykákra maga Kane is reagált. A bombaformában lévő csatár - aki kisebb sérülés miatt egy találkozót kihagyott ugyan - határozottan cáfolta, hogy a Barcelona részéről konkrét megkeresés történt volna. Mint mondta, jól érzi magát Münchenben, és elsősorban a Bayernnel zajló szezonra koncentrál, nem pedig egy esetleges nyári klubváltásra.

Bizonytalan a lengyel támadó

A katalán klubnál mindeközben valóban napirenden van a csatárposzt jövője. Robert Lewandowski szerződése 2026. június 30-án jár le, és a sajtóhírek szerint a klub jelenleg nem feltétlenül tervezi a kontraktus meghosszabbítását. A lengyel támadó ügynöke, Pini Zahavi ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy még nem született végleges döntés a folytatásról.

Zahavi azt is cáfolta, hogy a játékos szaúdi klubokkal tárgyalna, így a közel-keleti átigazolásról szóló híreket alaptalannak nevezte. Lewandowski teljesítményére ugyanakkor továbbra sem lehet panasz: a 2025/26-os szezonban 34 bajnoki mérkőzésen 23 gólt szerzett, ami bizonyítja, hogy 37 évesen is meghatározó szerepet tölt be a csapat támadójátékában.

Idő kell a konkrétumokhoz

Összességében tehát a Kane–Barcelona kapcsolat egyelőre inkább a találgatások szintjén létezik, hiszen az angol csatár inkább a Bayern Münchenben képzeli el a jövőjét. Ugyanakkor az is tény, hogy a Barcelona hosszabb távon már elkezdheti keresni Lewandowski lehetséges utódját. A következő hónapok – különösen a szerződésekkel kapcsolatos döntések – eldönthetik, hogy a pletykákból valóság lesz-e, és Kane a Barcelona csatára lesz-e.

