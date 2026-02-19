Új sztárcsatár érkezhet nyáron Barcelonába

Nem titok, hogy az FC Barcelona a következő szezonra csatárt keres, és a katalán klub sportvezetése régóta figyelemmel kíséri Julián Álvarez helyzetét. A 26 éves támadó neve hónapok óta rendszeresen felbukkan a gránátvörös-kékek kívánságlistáján, és a nyári átigazolási időszak közeledtével ismét felerősödtek a találgatások.

Argentin sajtóértesülések szerint Álvarez a világbajnokságot követően új fejezetet nyithat pályafutásában. Hugo Balassone újságíró a Radio La Red műsorában arról beszélt, hogy információi alapján a világbajnok támadó a Barcelonához szerződik. Állítása szerint a játékos olyan klubhoz szeretne igazolni, amely reális eséllyel harcolhat a legnagyobb trófeákért.

Balassone úgy fogalmazott: Álvarez ciklusa lezárulni látszik az Atlético Madridnál, és bár a madridi együttes még versenyben van a Király-kupában, az idény nem a várakozásoknak megfelelően alakult a támadó számára. A beszámoló szerint az Arsenal érdeklődése is felmerült, de a játékos motivációja az, hogy egy olyan csapatban folytassa, amely képes rendszeresen bajnoki címért és nemzetközi trófeákért küzdeni. Az újságíró még azt is felvetette: milyen lenne egy támadósor, amelyben Lamine Yamal és Álvarez szerepelne együtt.

A lehetséges átigazolás ugyanakkor korántsem egyszerű ügy. Álvarez szerződése 2030-ig köti az Atlético Madridhoz, és a nemzetközi piac egyik legértékesebb csatárának számít, így a Barcelonának komoly megállapodást kellene kötnie a madridi klubbal egy esetleges transzfer érdekében.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.